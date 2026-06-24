～空き家問題の解決を目指して～ 株式会社ネクスウィル 埼玉県美里町 連携協定のお知らせ

株式会社ネクスウィル

空き家や共有持分などの訳あり不動産の買い取り事業を行う株式会社ネクスウィル（本社：東京都港区新橋 代表取締役：丸岡 智幸）は埼玉県美里町（町長：原田 信次）と空家等対策の推進に関する連携協定を締結いたします。締結に伴い、2026年6月30日に美里町役場にて連携協定締結式を行います。

連携の概要

本協定は、美里町及びネクスウィルが互いに連携し、美里町内の空き家の適正な管理及び利活用を推進することにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すことを目的としています。

同町は、高齢化が進展する中で、令和5年度時点で235戸の空き家が把握されており、空き家問題の深刻化が課題となっています。空き家バンクによる流通促進や、危険老朽空き家除去補助制度による老朽化建物の対策を展開していますが、当社は老朽化する前の段階で、空き家所有者の悩みに寄り添い、不動産を次の世代へ確実に繋ぐことで、より根本的な空き家問題の解決を目指しています。

今回の連携により、町の既存施策と当社の買取事業を組み合わせることで、多角的なアプローチから空き家課題に対応し、地域の持続的な活性化に貢献してまいります。

締結式概要

日時：2026年6月30日(火)15:00

場所：美里町役場 201会議室

（埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1）

締結者：【美里町】町長 原田 信次

【株式会社ネクスウィル】代表取締役 丸岡 智幸

株式会社ネクスウィルについて

当社では、一般的な不動産と比べて売却が難しいとされる空き家や訳あり不動産を買い取り、権利関係を整理するなどの手を加えて取扱や売却が困難とされている要因である「訳」を排除して、再販しています。

訳あり不動産は多くの人が事故物件を思い浮かべることが多いですが、実は他にも要因があります。

相続によって不動産の所有者が複数存在する共有持分、建築基準法の条件を満たしていない再建築不可物件、登記がなされずに相続が繰り返されてしまい最終的には所有者がわからなくなってしまった不動産などが例に挙げられます。

当社は、このような不動産を買い取り、権利関係の整理などを行い売却可能な状態にする訳あり不動産買取事業「ワケガイ」を展開しています。

また、深刻化する空き家問題の解決に向けて、自治体やスポーツチームとの官民連携にも積極的に取り組んでいます。複数の自治体と連携協定を締結し空き家課題の解決を支援するほか、スポーツチームとも連携しながら「地方自治体×スポーツチーム×ネクスウィル」の三者間連携により空き家問題の解決並びに地域の活性化を推進しています。

会社概要

会社名 ：株式会社ネクスウィル

所在地 ：〒105-0004 東京都港区新橋5丁目10-5 PMO新橋II 10階

代表取締役 ：丸岡 智幸

事業内容 ：訳あり不動産の買い取り再販事業

HP ： https://www.nexwill.co.jp/

『教養としての空き家』

著者：丸岡智幸 ／ ブックダム出版

老朽化、過疎地、再建築不可、共有持分、借地、底地、未登記、残置物…。

このような訳あり不動産は流通が難しく、放置される傾向にありました。

しかし近年では再流通や利活用が進んでおり、当社でも累計1,000件以上の買取実績があります。

本書は「空き家問題の教科書」として、空き家市場の現状から弊社や全国の自治体、民間企業による空き家の活用事例を通して、空き家問題解決のヒントをひもといています。

「ワケガイ」

空き家・訳あり不動産の買取事業。

管理や所有に困っている空き家や、再建築不可の物件、共有名義の不動産などを買い取り、法的知識や専門知識を活かして再び市場に流通させる。

URL：https://wakegai.jp/

「空き家のURI・KAI」

全国の訳あり不動産や空き家の“売りたい人”と“買いたい人”をオンライン上で繋げるC to Cプラットフォーム。

URL：https://uri-kai.com/

「空き家のURI・KAI for INVESTOR」

空き家投資家向けの会員制サイト。

ネクスウィルで買取した空き家を掲載しており、空き家は賃貸として運用可能。地方自治体との連携の取り組みにより、移住や二地域居住者向けにも展開できる空き家も掲載。

URL：https://investor.uri-kai.com/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ネクスウィル

広報担当 ：都築

電話番号 ：03-6435-7950／080-7040-2920

メールアドレス：tsuzuki@nexwill.co.jp