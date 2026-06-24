茨城県常陸太田市 官民連携複合施設に「TSUTAYA BOOKSTORE 常陸太田」が6月24日（水）オープン

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦慎一郎、以下「CX」）と、TSUTAYAの加盟企業である株式会社ブックエース（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：奥野康作、以下「ブックエース」）は、茨城県常陸太田市が取り組む東部土地区画整理事業用地に誕生する官民連携複合施設内において、「TSUTAYA BOOKSTORE常陸太田」を2026年6月24日（水）に開業いたしました。

■店舗コンセプト『人とまちがつながる場所‐書店がまちを元気にする‐』

※外観図

東部土地区画整理事業は、大街区を活用した商業・業務用地の整備により、買い物環境の向上や雇用の創出を図るとともに、若者世代の定住促進や持続可能なまちづくりを推進する事業です。

「TSUTAYA BOOKSTORE常陸太田」は、その中核となる官民連携複合施設への出店にあたり、『人とまちがつながる場所-書店がまちを元気にする-』をコンセプトに掲げました。

書店としての機能にとどまらず、常陸太田市が抱える少子高齢化や人口減少といった地域課題の解決の一助となることを目指し、市民の皆さまが気軽に集い交流できる場の提供や、多様なイベントの開催、さらには地域の魅力を発信する企画を積極的に展開してまいります。

地域の皆さまの日常に寄り添い、人と人、人とまちをつなぐ交流拠点として、新たなにぎわいの創出に貢献してまいります。

■『TSUTAYA BOOKSTORE 常陸太田』の特徴

１）『常陸太田市 官民連携複合施設』への出店

施設には当店のほか、市民からの要望が多かったカフェ、そして地元飲食店３店舗が出店します。

カフェには「スターバックス コーヒー」が出店。当店とのBOOK ＆ CAFEとして、ご購入前の書籍や雑誌をスターバックス コーヒー店内へお持ちいただき、コーヒーを楽しみながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

また、『常陸太田市 官民連携複合施設』内の地元飲食店が集うフードコートでは、イタリアン、ラーメン・定食、スイーツなど多彩なグルメがラインナップされています。フードコートからは施設前の芝生広場や常陸太田ののどかな田園風景を一望でき、美味しいお食事とともに心地よいひとときを楽しむことができます。

今後は各テナントや地域団体等と連携しながら、施設全体で地域のにぎわい創出に取り組み、人とまちがつながる交流拠点を目指してまいります。

２）地域最大級の書籍数と 各種アイテム充実の品揃え

当店は、約17万冊の書籍を取り揃える地域最大級の書店です。話題のベストセラーから専門書まで幅広いジャンルを展開し、子どもから大人まで多様なニーズにお応えします。なかでも児童書売場を充実させており、絵本や児童読み物、学習参考書などを豊富に取り揃えています。

また、ブックエースが運営するトレーディングカード（以下、トレカ）の専門店「トレカエース」を併設し、初心者から愛好家まで楽しめる商品とサービスを提供します。さらに、国内外のこだわりの食品を集めた食のセレクトショップ「AME＆KAZE」を展開するほか、コスメを取り扱う雑貨売場や充実した文具売場を設け、日常の暮らしを彩る幅広い商品を取り揃えています。

書籍を中心に、食、趣味、学び、暮らしに関する多彩な商品を通じて、地域の皆さまの豊かな生活をサポートしてまいります。

３）地域の交流を生み出す、イベント・コミュニティ機能

当店には、学生や社会人が日常的に利用できる学習スペースをはじめ、小さなお子さまが楽しめるキッズスペース、トレカ対戦スペース、料理教室やワークショップなどに活用できるキッチンスペースを設けています。また、施設前には人工芝の広場を備えており、来館者が気軽に集い、交流できる空間を提供します。各スペースは地域の皆さまに日常的にご利用いただける環境を整えるとともに、各種イベントやコミュニティ活動の場としても活用し、地域の交流促進や地域の魅力発信に取り組んでまいります。

■現在予定しているイベント・キャンペーンなど

・７月４日（土）～９月３０日（水）小学生読書マラソンinひたちおおた（常陸太田市教育委員会協働事業）

・７月５日（日）七夕お祭りイベント（常陸太田ロータリークラブ主催）

・７月18日（土）～20日（月祝）ノンタン着ぐるみイベント（当店主催※）

・８月２日（日）小学生向け料理イベント（当店主催※）

※内容の詳細につきましては、決定次第、当店公式SNS等で順次お知らせいたします。

４）子育て世代を応援する取り組み

当店では、子育て世代を応援する取り組みの一環として、市内の子育て支援施設や関係団体と連携した児童書フェア「子育てを応援するまち おすすめ絵本」を開催します。本フェアでは、子育て支援施設や関係団体の皆さまに未就学児向けのおすすめ絵本を選書いただき、紹介コメントとともに展示します。絵本選びの参考としてご活用いただけるほか、各施設・団体の活動内容もあわせて紹介し、子育て世代と地域の支援資源をつなぐきっかけづくりを目指します。

また、店内のキッズスペースには、自由に創作を楽しめる工作コーナーや知育玩具を常設します。工作コーナーには文房具や工作素材を用意し、気軽にものづくりを楽しめる環境を整えています。

５）常陸太田市公式マスコットキャラクター「じょうづるさん」ノベルティ

当店では、地域の魅力発信の一環として、常陸太田市公式マスコットキャラクター「じょうづるさん」とコラボレーションしたオリジナルノベルティを展開します。

オープン記念企画として、当店の特徴である「ブック＆カフェ」をイメージした文庫用ブックカバーとしおりを制作。また、常設ノベルティとして「じょうづるさん」デザインのオリジナルしおりもご用意しています。各ノベルティは、文庫や書籍をご購入いただいたお客様へ配布し、読書を通じて地域への愛着や関心を深めていただくきっかけづくりを目指します。

■店舗情報

・店舗名｜TSUTAYA BOOKSTORE 常陸太田

・住所｜313-0004 茨城県常陸太田市馬場町1177

・電話｜0294-33-9535

・取扱いアイテム｜本、文具、雑貨、コスメ、食品（AME＆KAZE）、トレーディングカード（トレカエース）、ゲーム

・営業時間｜9：00～22：00（年中無休）

・売場面積｜2019.70平方メートル （610坪超）