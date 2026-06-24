weほーるに地元ゆかりのアスリートがやってくる！「千葉県出身の元プロ野球選手　上野啓輔さんとあそぼう」開催

市原市役所

weほーる恒例「体育室であそぼう」に、地元ゆかりのアスリートがやってきます。元プロ野球選手の上野啓輔さん（千葉県船橋市出身）と、みんなで一緒に楽しくあそびましょう。

開催概要

日時

6月25日(木)15時30分から16時30分まで

※通常の「体育室であそぼう」（15時30分から17時まで）もご利用いただけます。

会場

いちはら子ども未来館（weほーる）（市原市更級5-1-18）

対象

主に小学生

※お子さまの撮影に関する許諾の同意書をご記入いただくため、受付時は保護者の同伴が必要です。

料金

無料

参加方法

不要。当日直接会場へお越しください。

ゲスト

上野啓輔さん（千葉県船橋市出身。元プロ野球選手）

備考

本イベントは、いちはら子ども未来館公式PR動画（YouTube）の撮影を兼ねています。撮影した映像・写真は、公式YouTubeチャンネルやSNS等で公開を予定しています。

詳細はweほーるウェブサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://www.we-hall.jp/16292/