weほーるに地元ゆかりのアスリートがやってくる！「千葉県出身の元プロ野球選手 上野啓輔さんとあそぼう」開催
市原市役所
会場
対象
料金
参加方法
ゲスト
https://www.we-hall.jp/16292/
weほーる恒例「体育室であそぼう」に、地元ゆかりのアスリートがやってきます。元プロ野球選手の上野啓輔さん（千葉県船橋市出身）と、みんなで一緒に楽しくあそびましょう。
開催概要日時
6月25日(木)15時30分から16時30分まで
※通常の「体育室であそぼう」（15時30分から17時まで）もご利用いただけます。
会場
いちはら子ども未来館（weほーる）（市原市更級5-1-18）
対象
主に小学生
※お子さまの撮影に関する許諾の同意書をご記入いただくため、受付時は保護者の同伴が必要です。
料金
無料
参加方法
不要。当日直接会場へお越しください。
ゲスト
上野啓輔さん（千葉県船橋市出身。元プロ野球選手）
備考
本イベントは、いちはら子ども未来館公式PR動画（YouTube）の撮影を兼ねています。撮影した映像・写真は、公式YouTubeチャンネルやSNS等で公開を予定しています。
詳細はweほーるウェブサイトをご覧ください。詳細を見る :
https://www.we-hall.jp/16292/