weほーるに地元ゆかりのアスリートがやってくる！「千葉県出身の元プロ野球選手　上野啓輔さんとあそぼう」開催

写真拡大 (全2枚)

市原市役所


weほーる恒例「体育室であそぼう」に、地元ゆかりのアスリートがやってきます。元プロ野球選手の上野啓輔さん（千葉県船橋市出身）と、みんなで一緒に楽しくあそびましょう。



開催概要

日時

6月25日(木)15時30分から16時30分まで


※通常の「体育室であそぼう」（15時30分から17時まで）もご利用いただけます。



会場

いちはら子ども未来館（weほーる）（市原市更級5-1-18）



対象

主に小学生


※お子さまの撮影に関する許諾の同意書をご記入いただくため、受付時は保護者の同伴が必要です。


料金

無料



参加方法

不要。当日直接会場へお越しください。



ゲスト

上野啓輔さん（千葉県船橋市出身。元プロ野球選手）





備考

本イベントは、いちはら子ども未来館公式PR動画（YouTube）の撮影を兼ねています。撮影した映像・写真は、公式YouTubeチャンネルやSNS等で公開を予定しています。



詳細はweほーるウェブサイトをご覧ください。

詳細を見る :
https://www.we-hall.jp/16292/