アロベビー、大人気ベビーソープから待望の無香タイプが新登場！2026年6月26日（金）よりアカチャンホンポにて先行発売

株式会社SOLIA

株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役：西口征郎）は、Amazonや楽天市場でカテゴリトップシェアを誇る、ベビー向け国産オーガニックスキンケアブランド「ALOBABY（アロベビー）」より、大人気商品ベビーソープの無香タイプ（本体・つめかえ用）が新登場！2026年6月26日（金）より全国のアカチャンホンポおよびアカチャンホンポ オンラインショップ（ https://shop.akachan.jp ）にて先行発売いたします。

※先行販売期間 2026年6月26日（金）から2027年6月30日（水）まで。

■頭も体もやさしく洗う、うるおいつづく泡ベビーソープ（無香タイプ）

・本体 400mL / 2,200円（税込）：2026年6月26日（金）発売

・つめかえ用（お得な1.5倍サイズ）600mL / 3,135円（税込）：2026年6月26日（金）発売

▶片手で簡単プッシュ！泡タイプ・目にしみにくい処方

最初から泡の状態で出てくるフォームタイプなので、目にしみにくいやさしい泡でスムーズに全身を洗ってあげることができます。

▶7種の厳選植物エキスで肌荒れ・乾燥を防ぐ

敏感肌の赤ちゃんに向けたスキンケアのため、200種類の植物から厳選し、最適な比率で配合しました。

※すべて整肌成分として

▶うるおいベールでバリア機能をサポート

保湿成分（ホホバ種子油・ツバキ種子油）と自然由来成分が肌バリア機能をサポート。デリケートな赤ちゃんの肌をすこやかに保ちます。

▶泡切れの良さ

泡残りは肌トラブルの一因になってしまうことも・・・。アロベビーはもちもち泡でやさしく汚れを落としつつ、サッと流せて赤ちゃんの肌への負担を軽くします。

▶敏感肌の新生児から使える無添加*・国産オーガニック

開発から生産まですべてがMade in Japanの国産オーガニックです。

*合成香料・合成着色料・アルコール・合成ポリマー・パラベン・鉱物油・シリコン・石油系界面活性剤不使用

■購入方法

全国のアカチャンホンポ店舗とアカチャンホンポ オンラインショップ（https://shop.akachan.jp ）にて６月26日（金）より先行発売。

アロベビー ベビーソープ（アロマの香り）は、Amazon・楽天・公式ECショップ・他アロベビー取扱店にて販売中。

■ALOBABY（アロベビー）について

ALOBABY（アロベビー）は「赤ちゃんとの触れ合いを奏で、“愛”を育む」をコンセプトとした、国産オーガニックベビースキンケアブランドです。天然由来成分、無添加にこだわって商品開発をしており、新生児からお使いいただけます。

これまで、たまひよ赤ちゃんグッズ大賞（ベビースキンケア 乳状ローション部門・ベビーUVケア 日焼け止め部門・虫よけ部門）やマザーズセレクション大賞、LDKベビーA評価（日焼け止め部門）など数多くの賞をいただいております。

※「たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2026」とは、たまひよ読者のママ・パパ20,262名による「実際に使ってよかった」と思う商品・サービスに関するアンケート調査の結果をランキング形式で発表する企画です。（2025年8月‐9月調査／WEBメディア「たまひよ」掲載）

■SOLIAとは

「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしている会社です。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE（アンビーク）」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを展開しています。

アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。

■会社概要

会社名：株式会社SOLIA

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階

設立：2013年4月

代表取締役：西口 征郎

事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売

■ALOBABY（アロベビー）公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/alobaby_official/

X：https://x.com/ALOBABYorganic/highlights