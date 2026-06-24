aespaの最新作『LEMONADE』と「COLLER」がコラボした、カスタマイズも楽しめる「coller aespa LEMONADE edition」を6月27日よりZOZOTOWNで販売

株式会社ZOZO

グローバルグループ「aespa」のセカンドフルアルバム『LEMONADE』と、LINE FRIENDSのカスタマイズ・ライフスタイルブランド「COLLER」がコラボレーションしたコレクション「coller aespa LEMONADE edition」を、6月27日（土）よりZOZOTOWNで予約販売します（※）。

本コレクションは、『LEMONADE』の世界観をファッションアイテムに落とし込んだ全3型を展開します。ラインナップは、4本のストリングで自由なカスタマイズを楽しめる「BAGUETTE BAG」、フロントに『LEMONADE』のロゴを刺繍したミニサイズの「LEMONADE KEYRING BAG」、カスタマイズが楽しめるチャームパーツ「METAL STICON SET」です。aespaを象徴するメタリックな世界観と、リボンをはじめとするフェミニンなディテールを掛け合わせることで、唯一無二の魅力を表現しています。

（※）LINE FRIENDS SQUARE オンラインストアでも同日より予約販売されます。

・予約販売期間：2026年6月27日（土）11:00 ～ 2026年6月29日（月）23:59

※販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページ：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2429860

※6月27日（土）11:00商品公開

・お届け時期：2026年11月上旬予定

＜コレクションアイテムについて＞

BAGUETTE BAG（2色展開）：10,780円（税込）

LEMONADE KEYRING BAG（2色展開）：4,730円（税込）

METAL STICON SET：2,640円（税込）

＜aespaについて＞

強烈でクールなメタリック感あふれる世界観で、唯一無二のアイデンティティを確立してきたグローバルグループ、aespa（エスパ）。KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNINGの4人のメンバーで構成されている。2024年の1stフルアルバム『Armageddon』以来、約2年ぶりとなる2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリース。今回のアルバムは、aespa特有のクールなエネルギーと弾けるようなムードに甘酸っぱい魅力を加え、新たな音楽的チャプターを提示している。

＜「COLLER」について＞

LINE FRIENDSが展開する、自分だけのスタイルを表現できるカスタマイズ・ライフスタイルブランド。トレンドを反映したバッグや小物に、様々なチャーム（スティコンなど）を組み合わせることで、世界に一つだけのアイテムを作ることができるとして、Z世代を中心に高い支持を得ている。