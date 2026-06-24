『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』新メニュー「じげ郎油そば」7月1日（水）より期間限定販売

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建、以下 GOSSO）のグループ会社、株式会社大高商事（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高階宏一朗、以下 当社）は、2026年7月1日（水）～9月30日（水）の期間限定で『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』の都内5店舗にて、「肉塊！じげ郎油そば」と「じげ郎油そば」を販売いたします。https://www.jigemonchampon.com

30秒の魔法、喜びの一杯。『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』

当社は、東京生まれのちゃんぽん専門店『じげもんちゃんぽん』を首都圏中心にライセンス店含め計25店舗展開しています。長崎出身の代表 高階がこだわり抜き、10時間炊き込んだ濃厚鶏豚骨スープは、濃厚ながらも軽やかな後味。北海道産小麦100%の自家製多加水麺は、つるもち食感でスープをしっかり絡め取ります。さらに、たっぷりの新鮮なシャキシャキ野菜を高温で一気に炒め、スープ・麺・野菜が溶け合うわずか30秒の調理で生まれる「魔法」によって、旨味と香りを極限まで引き出したココロもカラダも満たすちゃんぽんを提供しています。

2年連続好評の「じげろうちゃんぽん」が、今年は油そばスタイルで登場

『じげもんちゃんぽん』では、2024年、2025年と2年連続で好評を博した「じげ郎ちゃんぽん」に続き、今年は油そばスタイルに進化した新メニュー「肉塊！じげ郎油そば」、「じげ郎油そば」を武蔵境店、Esola池袋店、品川シーズンテラス店、ミッテン府中店、代々木店を5店舗にて期間限定で販売いたします。

「肉塊！じげ郎油そば」、「じげ郎油そば」は、2年連続で人気を集めた「じげ郎ちゃんぽん」が、新たな「じげ郎」として進化した、夏限定の“やみつき”な油そばです。

二郎系ラーメンへのリスペクトを込めた濃厚醤油ダレと、350gの山盛り野菜を組み合わせた、食べ応え抜群の一杯に仕立てました。山の下に隠れているのは、じげもんちゃんぽん自慢の多加水もちもち太麺。豪快に混ぜることで、濃厚なタレが麺に絡み、野菜のシャキシャキ感とともに、ガツンとした旨味が口いっぱいに広がります。「肉塊！じげ郎油そば」は迫力満点の肉を贅沢にのせ、見た目にも味わいにも満足感のある一杯に仕上げました。

見た目は二郎系、食べればじげもん。ちゃんぽん専門店として培ってきた「麺」「野菜」「濃厚な旨味」へのこだわりを活かした、新感覚の油そばです。

当社は、今後も『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』の店舗展開で、ちゃんぽん文化を日本だけでなく世界に向けて発信してまいります。

■商品概要

販売期間： 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

販売店舗：『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』計5店舗

武蔵境店、Esola池袋店、品川シーズンテラス店、ミッテン府中店、代々木店

https://www.jigemonchampon.com/shop(https://www.jigemonchampon.com/shop)

商品情報：

肉塊！じげ郎油そば 1,738円

350gの山盛り野菜の上に、迫力満点の肉塊チャーシューを豪快にトッピング。ラーメン二郎へのリスペクトを込めた濃厚醤油ダレに、じげもんちゃんぽん自慢の多加水もちもち太麺と山盛り野菜を合わせた一杯。混ぜることで、タレの旨味が麺全体に絡み、ガツンとした味わいの中にも、じげもんならではの麺の存在感を楽しめます。見た目は二郎系、食べればじげもんの新感覚油そばです。

じげ郎油そば 1,408円

濃厚醤油ダレをまとった多加水もちもち太麺に、肉の旨味と野菜のシャキシャキ感が重なり、食べ進めるほどにやみつきになる一杯です。



※写真はイメージです。価格は税込です。

■『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』について

「30秒の魔法、喜びの一杯。」

“地元のちゃんぽん、世界の一杯へ” 「新国民食。ごちそうちゃんぽん」

長崎県大村市出身の代表 高階が、構想20年の歳月を経て、東京吉祥寺に創業店『じげもんちゃんぽん』を2014年にオープン。想いは、地元（じげもん）のちゃんぽんを再現し、長崎と東京が融合した美味しさを提供することでした。

『じげもんちゃんぽん』は、長崎の伝統を踏襲しつつも、東京の食文化に合わせた独自の味わいがあります。その秘密は、高火力で新鮮野菜を一気に炒め、独自の製法で長時間かけて作られた熟成鶏豚骨スープとあご醤油特選かえしと、もっちりした食感を得るために何度も試作を重ね開発した自家製の多加水麺を30秒煮込むことで、独自の美味しさと個性が詰まった「茹でたて、炒めたて、煮込みたて」の一杯となっています。

特にスープは、鶏豚骨の深いコクと香りがあり、長崎のスタイルを踏襲しつつも、多様な好みに合わせて毎日でも食べられる「ごちそうちゃんぽん」というジャンルを確立しました。

ココロとカラダが喜ぶ「毎日食べたくなるちゃんぽん」を、地元（じげもん）から日本中に、そして世界の人の笑顔と元気をつくる一杯にしていきます。

https://www.jigemonchampon.com

じげもんちゃんぽん３つのこだわり

熟成鶏豚骨

厳選した鶏骨と豚骨を超火力で長時間炊き出し、旨味を余すことなく抽出。熟成させ、深いコクと香りを生み出したこだわりの熟成鶏豚骨スープ。

あご醤油/特選かえし

旨味の強い厳選した醤油をベースにあご出汁など魚介類の旨味を独自の配合でブレンド。風味豊かでクセのない、飲み干したくなる絶品スープが完成。

北海道小麦100％使用自家製麺

小麦の風味を感じるもっちりコシのある食感で、野菜との食べやすさを追求し22cmで製麺したこだわりの自家製麺。

■じげもんちゃんぽんの公式SNS

じげもんちゃんぽんでは、お客様やじげもんファンの方との交流を図るため、各公式SNSで通称「じげもん中の人」が紹介するあるあるなど最新情報を発信しています。

公式Xアカウント

じげもんちゃんぽん【公式】@jigemon_champon(https://x.com/jigemon_champon)

公式Instagramアカウント

じげもんの中の人 jigemon_official(https://www.instagram.com/jigemon_official)

公式TikTokアカウント

じげもん中の人 jigemon_official(https://www.tiktok.com/@jigemon_official)

公式Facebook

じげもんちゃんぽん(https://www.facebook.com/jigemonchampon?mibextid=wwXIfr&rdid=kDuJ6SXRFFzcqPiF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F14RNrGJzEyN%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#)

他、各店LINE公式アカウントもあり定期的にお得な情報を発信しています。

■会社概要

社名 ：株式会社大高商事

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 高階 宏一朗

設立 ： 2009年8月

事業内容 ：飲食店の企画・運営、ライセンス展開事業

URL ： https://www.daiko-shoji.com

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/