大人気美容系動画クリエイターかわにしみきプロデュースカラコン『mimuco（ミムコ）』より、なちゅ盛り1month2色が発売決定！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は、大人気美容系動画クリエイターかわにしみきさんプロデュースのカラコンブランド『mimuco（ミムコ）』より、コスパ優秀な1monthタイプ2色を2026年6月30日（火）に発売いたします。

商品特長

・夏のおでかけや長期休みに！これからの時期に嬉しいレンズスペック

１.UVカット機能

紫外線がますます強くなるこれからの時期。肌や瞳に有害といわれ、白内障などの眼病を引き起こす可能性のある紫外線*¹をカット。

*1：UV-A波50％以上、UV-B波95％以上カット

２.乾燥しにくい低含水レンズ

強い紫外線などによって瞳が乾燥しがちになる季節。含水率38％の低含水レンズが涙を吸収しすぎず、長時間の装用でも乾燥しにくい仕様です。夏のおでかけを快適にサポートします。

・1日あたり約55円*²

大きさもデザインも1dayと同じでありながら、1日あたり約55円（税込）で1ヶ月ずっとかわいいをキープできます。

*2：開封から30日間の使用時

新商品概要

Brown Foundue（ブラウンフォンデュ）

DIA:14.2mm／着色直径:13.6mm



王道ブラウン×ぽわん盛れ

とろりと甘くとろけるこっくりとしたブラウンのナチュラルレンズ

‐みきぽんおすすめポイント‐

茶目さんは黒目がちに見えて可愛らしい印象。黒目さんは裸眼より盛れて自目かと思うようなナチュラルさに。

Pomme Canule（ポムカヌレ）

DIA:14.2mm／着色直径:13.4mm

じゅわっと透明感

じゅんわりフチの甘い瞳になれる赤みブラウン

‐みきぽんおすすめポイント‐

裸眼をアップデートしてくれる、THE王道モテの甘めレンズ。デートの相棒として活躍してくれること間違いなしです(ハート)

キャンペーン情報

【マンスリー発売記念】

公式Instagram、公式X(旧Twitter)、にてモニターキャンペーン実施！

マンスリー発売を記念して、公式Instagram、公式X(旧Twitter)にて合計100名様のモニターキャンペーンを実施いたします。

■応募方法

１.mimuco公式X（@mimuco_official）・mimuco公式Instagram（＠mimuco_official）アカウントのいずれかをフォロー

２.専用フォームより応募：下記のURLより応募可能。

URL：https://forms.gle/n1QMEvZgy3qbCVKAA

※賞品の発送をもって当選とさせていただきます。（7月中旬より順次発送予定です）

※ご本人様以外の方のご応募はお控えください。

※プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。発送にあたり必要な情報をご提供いただけない場合、また、お客様の住所変更、転居先不明、ご不在等により商品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさせていただくことがございます。

■応募資格

ご自身のInstagram・Xアカウントのいずれかにてレビュー投稿頂ける方

※投稿期限は8月16日（日） までを予定しております。

※フォロワー様限定のモニター募集となります。

※アカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外です。

公式HP・SNS

公式HP：https://www.mimuco.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/mimuco_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/mimuco_official

商品概要

商品名：mimuco 1month（ミムコ ワンマンス）

価格：1,650円 税込（2枚入り)

カラー：全2色

レンズ：BC8.6mm DIA14.2mm

含水率：38％

使用期間：終日装用、1ヶ月交換

度数：±0.00D（度なし）、-0.75D～-5.00D（0.25D刻み）、-5.50D～-8.00D（0.50D刻み）

販売名：ハイドロン マンスリー

承認番号：22900BZX00215000

販売ルート：コンタクト専門店、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売予定

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※初めての方は眼科受診を推奨いたします。

※「mimuco 1month」は１DAYタイプの「mimuco」と同じカラー名での販売となりますが、それぞれスペックが異なりますため発色や装用感等に違いがございます。

取り扱いWEBサイト

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/mimuco/mimuco1month

LILY ANNA 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/mimuco-1month-2set/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/mm2-2.html

LILY ANNA Qoo10店：https://www.qoo10.jp/g/1207905032

LILY ANNA Amazon店： https://www.amazon.co.jp/s?k=mimuco+1month&me=A3IDK4I1SFXGI8(https://www.amazon.co.jp/s?k=mimuco+1month&me=A3IDK4I1SFXGI8)

クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト：https://morecon.jp/

※他WEB販売店

本製品に関するFAQ

Q1：既存の1dayと同じカラー名ですが、発色や装用感に違いはありますか？

A1： 1monthは1dayと同じカラー名で販売いたしますが、レンズスペックが異なります。そのため、実際の発色や装用感に違いが生じる場合がございます。

Q2：レンズの乾燥や着色漏れに対して、どのような技術的特長（製法）がありますか？

A2： 多くの水分を必要としない「含水率38%の低含水素材」を採用しているほか、高い保湿力を持つ「MPCポリマー」を製品に配合し、快適なつけ心地をサポートします。また、着色部分がまぶた側に位置し、色素が直接瞳に触れない「BMW製法」を採用することで、眼に影響を与えないよう高い安全性を確保しております。

『mimuco（ミムコ）』について

人気美容系動画クリエイターかわにしみきさんプロデュースカラコン『mimuco(ミムコ)』は、ブランド名の由来となっている「365日毎日使えるような、ナチュラルなレンズを」という思いのもと、何度もデザインやカラーの改良を重ねて完成したレンズとなっております。

裸眼の色が明るい「茶目」、暗めな「黒目」、どちらの瞳の方が着けても不自然にならずあか抜ける豊富なラインナップです。

かわにしみきさんプロフィール

1989年11月11日生まれ。愛称は“みきぽん”。漫画やアニメ、ゲーム、アイドル好きなどオタクの要素も併せ持つ美容系動画クリエイター。自身のSNS総フォロワー数は250万人を超え、飾らない等身大の姿が同世代の女性を中心に共感を呼び、コスメブランド『muice（ミュアイス）』などのプロデュース業も幅広く行っている。

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCgpq8b6bCzkSLquNQeSE6QQ

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