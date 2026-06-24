三菱化工機、水素製造設備を日本製鉄より受注

三菱化工機株式会社

三菱化工機株式会社（代表者：田中 利一 所在地：川崎市、以下「当社」）はこのたび、日本製鉄株式会社（以下「日本製鉄」）より、中型水素製造装置「M-HyGeia 1000」（1,000Nm3/hr×3系統）を受注しましたのでお知らせいたします。本受注は、GX 推進法に基づく「排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業（事業I（鉄鋼）） 令和7年度～令和11年度事業」に採択された日本製鉄の「高炉プロセスから電炉プロセスへの転換」投資に係るものです。今回受注した水素製造設備は、日本製鉄九州製鉄所八幡地区に2028年の納入を予定しています。

当社の水素製造装置について

納入が決定した水素製造装置の同型装置（M-HyGeia )

当社は1964年に水蒸気改質法による水素製造装置の国内1号機を手掛けて以来、60年以上にわたって水素や石油などエネルギー関連のプラント建設を手掛けています。2005年に開発した小型パッケージ型水素製造装置HyGeiaシリーズは、水素ステーション、工業用途など約100基の納入実績を誇るトップシェア製品で、ICI式などの大型も含め、水素製造装置全体で国内外200基に迫る豊富な納入実績を有しています。

今回の水素製造装置の受注は、2025年度から新たな報告セグメントとして設定した「循環型社会推進」「クリーンエネルギー」領域を主とするGX事業の推進に合致するものです。今後も当社は、長年にわたり培ってきた水素製造に係る技術と経験を活用し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

日本製鉄では、2021年3月に公表した「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050」でカーボンニュートラルの実現を掲げています。そのような中で、当社の水素製造装置をご評価いただき、2024年の水素還元製鉄実証用の大型水素製造設備※に続いて、今回のM-HyGeiaの採用となりました。

※ご参考：

三菱化工機、水素還元製鉄実証用水素製造設備を受注（2024年3月13日）

https://www.kakoki.co.jp/news/2024/03/post-298.html

■本リリースの取り組みを通じて、当社はSDGs（持続可能な開発目標）における次の目標に貢献します。

・目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに

・目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう

・目標12 つくる責任つかう責任

・目標13 気候変動に具体的な対策を