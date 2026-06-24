よつ葉乳業、7月1日（水）より「ラ・ジェント・ステイ札幌大通」とのタイアップ企画を実施

よつ葉乳業株式会社

よつ葉乳業株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：井出 元郎）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）にかけて、「ラ・ジェント・ステイ札幌大通」（所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5 / 支配人：黒田 裕敏）とのタイアップ企画「北海道ミルクフェア2026夏」を実施いたします。

本企画では、朝食ビュッフェや入浴後のサービスを通じて、ホテルへ宿泊される方やレストランをご利用される方など幅広いご利用者様に、当社のこだわりの牛乳・乳製品、ひいては北海道の乳の魅力を体感いただける機会を提供いたします。

■ タイアップ企画の背景

当社は「北海道のおいしさを、まっすぐ。」をコーポレートスローガンに掲げ、北海道産の良質な生乳を生かした製品づくりを行っています。一方、札幌中心部に位置する「ラ・ジェント・ステイ札幌大通」は、国内外から多くの観光客が訪れる立地を活かし、北海道の食の魅力をはじめとする上質な宿泊体験を提供しています。

両社はこれまでも、ホテル大浴場での「よつ葉牛乳バー」の提供（2026年2月）などを通じて連携しており、多くのご利用者様からご好評をいただきました。こうした取り組みを踏まえ、北海道の乳の魅力をより包括的に体感できる企画として、このたび「北海道ミルクフェア2026夏」を実施することとしました。

■ 企画内容

１. 朝食ビュッフェにおける、当社製品や料理の提供

「北海道十勝よつ葉牛乳」「よつ葉カフェオレ」などの飲料や、ヨーグルト、チーズ、「よつ葉バター」を使用した温菜メニューを提供いたします。

よつ葉のさまざまな製品が体験可能２. 大浴場での湯上りサービス

入浴後のサービスとして「よつ葉牛乳バー」を提供いたします。

「よつ葉牛乳バー」の牛乳・乳製品は北海道産を100％使用しており、ミルク本来のコクと風味をお楽しみいただけます。

■ 実施概要

湯上りサービスで提供する「よつ葉牛乳バー」

企画名 ：北海道ミルクフェア2026夏

期間 ：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

実施場所 ：ラ・ジェント・ステイ札幌大通（北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5）

内容 ：朝食ビュッフェ、大浴場でのサービスにて、当社製品や当社製品を活用した料理の提供

■ 「ラ・ジェント・ステイ札幌大通」について

2016年7月16日開業のアーバンリゾートホテル。 札幌市中心部の狸小路に隣接し、大通エリア・すすきのエリアへも徒歩圏内と好立地です。

北海道をイメージしたアート・オブジェに囲まれ非日常空間を演出した館内は、219室の客室と天然温泉を満喫できる大浴場、 季節毎の北海道の食を味わうことのできるレストラン「Northern Kitchen」、17世紀の軍船をモチーフにしたオーセンティックなバー、ファミリーマートを有します。

【ご予約・お問い合わせ】

ラ・ジェント・ステイ札幌大通

所在地 ：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5

客室数 ：219室

TEL ：011-200-5507（9:00～18:00）

公式HP ：https://lagent.jp/sapporo-odori/

会社概要

会社名 ：よつ葉乳業株式会社

設立 ：1967年1月23日

本社 ：北海道河東郡音更町新通20丁目3番地（登記）

北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地（実務）

事業内容 ：牛乳及び乳製品の製造・販売

営業年度 ：4月1日から翌3月31日

資本金 ：31億円

代表者 ：代表取締役社長 井出 元郎

売上高 ：1,273億円（2024年度）

買入乳量 ：79万トン（2024年度）

従業員数 ：882名（2025年3月31日現在）

お客様からのお問い合わせ先

よつ葉お客様相談室 0120-428-841

受付時間：平日（月～金）9:00～17:00

※土曜、日曜、祝日、夏期・年末年始休業および上記時間外は留守番電話となります。