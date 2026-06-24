ファッションディレクター・ウルマ∞が手がけるブランドOPENING ACTが、UMBROとのコラボレーション第二弾を発表！

株式会社BLANK

ファッションディレクター・ウルマ∞が手がけるブランド「OPENING ACT（オープニングアクト）」は、英国・マンチェスター発祥のスポーツブランド「UMBRO（アンブロ）」との第2弾となる特別なコラボレーションコレクションを発売いたします。

本コレクションでは、前回好評を博したセットアップアイテムに加え、初となるジャケットアウターを含む全3型を展開。2026年6月24日（水）21:00から6月30日（火）23:59まで、OPENING ACT公式オンラインサイトにて受注販売を実施いたします。また、6月28日（日）には都内にて試着会イベントを開催いたします。

今回のコレクションのために特別に制作された、UMBROを象徴するダイヤモンドロゴを縦に連ねたアイコニックなグラフィックを採用。両ブランドのアイデンティティを融合した、特別感あふれるコレクションへと昇華させました。

スポーツブランドならではの快適な着心地に加え、OPENING ACTが大切にする“上質な大人のワードローブ”という価値観を反映。ファッションシーンとの親和性の高いUMBROとの協業により、スポーティさと洗練されたムードを兼ね備えたコレクションが完成しました。

セットアップには、トレンド感のあるストライプ生地を採用。上品な印象を与える素材使いによって、一着でスタイリングが完成する洗練されたアイテムに仕上げています。また、ウールミックス素材を使用することで、リラックスした着用感と高い汎用性を両立しました。

Oversized Stripe Tracksuit Jacket \22,000（tax in）Stripe Baggy Track Pants \19,800（tax in）Leather Collar Reversible Jacket \27,500（tax in）

初登場となるジャケットアウターは、表裏で異なる表情を楽しめるリバーシブル仕様。表面には上品な表情を持つコットンタイプライター生地を、裏面には柔らかな肌触りのマイクロフリース素材を採用しました。さらに襟にはリアルシープレザーを使用し、カジュアルな中にもラグジュアリーなアクセントを添えています。

また、本コレクションのキービジュアルには、お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎さんを起用。サッカー好きとしても知られる盛山さんが、UMBROとのコラボレーションアイテムを大人らしい色気と抜け感を感じさせるスタイリングで着こなしています。

現在、OPENING ACT公式サイトでは、盛山晋太郎さんによるスペシャルルックに加え、本コレクションを含む最新ルックブックを公開中です。ぜひご覧ください。

【試着会イベント情報】

開催日時：6月28日（日）13:30～18:30

場所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目42-11

※外苑前駅から徒歩5分、表参道駅から徒歩10分

当日はUMBRO×OPENING ACTのコラボアイテムの展示や、

その他の今後リリース予定のOPENING ACTの新作アイテムも展示予定です。

OPENING ACT

ファッションディレクターのURUMAが2020年にブランド設立。移りゆくトレンドの中でもバックボーンや芯を大切にすること”をテーマに掲げ活動中。ストリートやモード、ヴィンテージの様々なジャンルの解釈をディレクターの中で昇華し、ミクスチャースタイルを掲げています。

HP：https://www.opening-act.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/opening__act/