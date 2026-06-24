🔹 ORICO、ASM2464チップ搭載の40Gbps超高速M.2 SSDケースを発表⚡ 読込3500MB/s・最大8TB対応・マルチ冷却システム・Thunderbolt 3/4互換

深圳市奥睿科电子商务有限公司

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⏰ キャンペーン有効期間：

2026年6月22日 23:00 (JST) ～ 2026年7月2日 23:59 (JST) まで

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⚡ 圧倒的な転送速度

最新ASM2464チップ搭載

UASP加速プロトコル＋Thunderbolt 3/4対応Type-C接続

最大40Gbpsのデータ転送速度を実現

読込：最大3500MB/s

書込：最大2800MB/s

1分間に最大180GBのファイル転送が可能

ゲーム愛好家・プロのビデオエディター・コンテンツクリエイター・写真家など、高速データ転送を求める全てのユーザーに最適

🌬️ 優れた冷却性能

アルミニウム合金製＋360度ストライプデザイン：放熱面積を増大

内蔵ファン＋熱伝導シリコンパッド＋金属製ヒートシンク

SSDから発生する熱を効率的に放散

SSDのパフォーマンス低下やデータ損失のリスクを最小限に抑制

🔧 簡単設置＆高い携帯性

工具不要：ボタン操作だけでSSDの取り付けが可能

複雑な手順を省略してすぐに使用開始

コンパクトで持ち運びやすい設計

外出先でも高速データアクセスを享受

💾 大容量ストレージサポート

最大8TBのストレージ容量に対応

4K／8Kビデオの編集やエクスポートを迅速に実行

付属ケーブル：USB-C to A（10Gbps） および USB-C to C（40Gbps） の2-in-1ケーブル

さまざまな接続ニーズに対応

広範囲な互換性

対応SSD：M-Key 2230／2242／2260／2280サイズ

対応インターフェース：USB4／3.2／3.1／3.0／2.0およびThunderbolt 3/4

対応OS：Windows／Mac OS／Linux／Android

※SATA NGFF SSDおよびmSATA SSDは非対応

⚠️ 重要注意事項

非推奨SSD：

Crucial P3 Plus

WD Black SN750

Samsung 970 EVO Plus

互換性制限：

第12世代以前のIntel（第12世代を除く）のThunderboltポートには非対応

AMDとAppleのThunderboltポートは互換性あり

認識しない場合の対処法：

接続が正しいか確認

ハードディスクがExFATまたはNTFS形式でフォーマットされていることを確認