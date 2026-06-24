🔹 ORICO、ASM2464チップ搭載の40Gbps超高速M.2 SSDケースを発表⚡ 読込3500MB/s・最大8TB対応・マルチ冷却システム・Thunderbolt 3/4互換
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⏰ キャンペーン有効期間：
2026年6月22日 23:00 (JST) ～ 2026年7月2日 23:59 (JST) まで
このモデルが7,000円台で手に入るチャンスは滅多にありません。
早い者勝ちですので、お早めにチェックしてください！
ORICO M.2 SSD 外付けケース 40Gbps(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNT229MS?th=1) をAmazonで見る
⚡ 圧倒的な転送速度
最新ASM2464チップ搭載
UASP加速プロトコル＋Thunderbolt 3/4対応Type-C接続
最大40Gbpsのデータ転送速度を実現
読込：最大3500MB/s
書込：最大2800MB/s
1分間に最大180GBのファイル転送が可能
ゲーム愛好家・プロのビデオエディター・コンテンツクリエイター・写真家など、高速データ転送を求める全てのユーザーに最適
🌬️ 優れた冷却性能
アルミニウム合金製＋360度ストライプデザイン：放熱面積を増大
内蔵ファン＋熱伝導シリコンパッド＋金属製ヒートシンク
SSDから発生する熱を効率的に放散
SSDのパフォーマンス低下やデータ損失のリスクを最小限に抑制
🔧 簡単設置＆高い携帯性
工具不要：ボタン操作だけでSSDの取り付けが可能
複雑な手順を省略してすぐに使用開始
コンパクトで持ち運びやすい設計
外出先でも高速データアクセスを享受
💾 大容量ストレージサポート
最大8TBのストレージ容量に対応
4K／8Kビデオの編集やエクスポートを迅速に実行
付属ケーブル：USB-C to A（10Gbps） および USB-C to C（40Gbps） の2-in-1ケーブル
さまざまな接続ニーズに対応
広範囲な互換性
対応SSD：M-Key 2230／2242／2260／2280サイズ
対応インターフェース：USB4／3.2／3.1／3.0／2.0およびThunderbolt 3/4
対応OS：Windows／Mac OS／Linux／Android
※SATA NGFF SSDおよびmSATA SSDは非対応
⚠️ 重要注意事項
非推奨SSD：
Crucial P3 Plus
WD Black SN750
Samsung 970 EVO Plus
互換性制限：
第12世代以前のIntel（第12世代を除く）のThunderboltポートには非対応
AMDとAppleのThunderboltポートは互換性あり
認識しない場合の対処法：
接続が正しいか確認
ハードディスクがExFATまたはNTFS形式でフォーマットされていることを確認