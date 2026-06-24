AI検索対策サービス「AITORA」提供開始

ReBear合同会社

ReBear合同会社（本社：東京都目黒区、CEO：荒川 力哉）は、AI検索における自社ブランドのスコアを可視化し、改善施策まで支援するAI検索対策サービス 「AITORA（アイトラ）」の提供を2026年6月24日より開始します。ChatGPTやGemini、Google AI Overviewsなど主要AIエンジンが、ユーザーの質問に対して複数ブランドを並べて推薦する中、貴社の名前は入っているか──その「競合との勝ち負け」をデータで可視化し、具体的な打ち手まで提示いたします。

AITORA公式サイト：https://ai-tora.jp/

■ サービス開発の背景

AI検索エンジンの台頭による検索行動の変化が、顧客の流入構造を変えています。

ChatGPTやGemini・Google AI Overviewsは、ユーザーの質問に対して単一の答えではなく、複数のおすすめブランドを並べて返します。ユーザーがAIに「おすすめを聞く」時代において、AIの回答に名前が「入っているか／入っていないか」は、従来の検索順位とは異なる新たな競争軸です。

しかし、既存のSEOツールやAIモニタリングサービスの多くは、「自社が何回あがったか」という絶対値を追うにとどまり、競合との相対的な位置づけを示せていません。また、ツールを自社で運用するリソースを持たない事業会社のマーケターにとって、継続的な計測は大きな負担となっていました。

AITORAは、こうした問題を解決するべく生まれました。

■ AITORA（アイトラ）とは

AITORAは、AI検索が並べる「おすすめの顔ぶれ」の中で、あなたのブランドが競合と比較したときの立ち位置を可視化し、打ち手まで示す──事業会社マーケターのためのAI検索対策（AIO）サービスです。

ChatGPT・Gemini・Google AI Overviewsなど複数のAI検索エンジンに対して、業界に合わせて設計したプロンプト群を複数日にわたって検証。「その日たまたまの結果」ではなく、継続的に計測した上での競合相対ポジションを、受け取ったその日から判断・行動できるレポートとして納品します。タグの設置や初期の開発工数も不要ですし、継続運用する際にツールをモニタリングする必要もありません。

■ 競合とのギャップを「5つの観点」で可視化

AITORAでは、AI検索における自社ポジションを以下の5観点で評価します。

■ AITORAができること

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155573/table/11_1_87d6db1280b654ba0886f4843f32025f.jpg?v=202606240152 ]

１. 競合と並べて勝ち負けが分かる

AIが並べた候補の中で、どこに勝ちどこに負けているかを固有名で可視化します。自社単独では見えない立ち位置が、初めて定まります。

２. AIの回答揺れを除いた精度の高いデータを集計

ChatGPT・Gemini・Google AI Overviewsをはじめとする複数エンジンを、複数日にわたって検証することで、「その日たまたまの結果」と「構造的な事実」を切り分けた信頼性の高いデータを提供します。

３. 打ち手まで示すレポートを納品

「どのページに何を足すか」まで踏み込んだ施策を、クライアントごとに最適化したレポートとして納品。ログイン不要・ツール運用不要で、確認したその日から判断・行動できます。

■ 対象ユーザー

■ 料金・提供形態

- 事業会社のCMO・マーケティング部長など、施策の意思決定者- 採用や広報領域の責任者・担当者- AI検索の普及は認識しているが、自社の対応状況・競合との差が把握できていないマーケター- SEOの知見はあるが、AIO（AI検索対策）の計測・改善に取り組めていないチーム- ツール導入・運用コストをかけずにAI検索の現状を把握したい企業

モニター企業募集中

正式価格：月額30万円～ → モニター価格：月額10万円～（業界ごとに枠数限定）

初期費用0円で、今すぐAI検索への対策が可能になります。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155573/table/11_2_10b3ab9db4fbc6d32e2d249abbe4ff76.jpg?v=202606240152 ]

ReBear合同会社

E-mail：info@rebear.co.jp ／ TEL：03-4400-0974

受付時間：平日 10:00～18:00

サービス詳細：https://ai-tora.jp/