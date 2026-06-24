東京マラソン2027チャリティに参加して、子どもたちの未来を応援しましょう！

特定非営利活動法人キッズドア

本日、東京マラソン2027チャリティの寄付金及びチャリティランナーの募集が始まりました！キッズドアも前大会に続き、東京マラソン2027チャリティの寄付先団体として参加します。

東京マラソンチャリティとは、東京マラソンを通してチャリティ活動の輪を広げる取り組みです。キッズドアのチャリティランナーになって、子どもたちの未来を応援してください！

■ 東京マラソン2027 チャリティの概要

- 開催日：2027年3月7日（日）- キッズドアのチャリティ募集人数：145名- 参加方法：15万円以上のご寄付

※募集枠の最大20%を日本国内のランナー枠とし、国内枠／一般枠（国籍問わず）それぞれ寄付申込金額の高い順となります。寄付申込金額が同額の場合は申込タイミングの早い方を優先します。

- 募集期間：2026年6月24日（水）11:00 ～ 2026年7月9日（木）17:00まで

※寄付のみで応援： 2026年8月31日（月）17:00まで

↓チャリティランナーに申し込む

https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/(https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/)

※チャリティランナーの参加資格は一般参加者の募集要項・申込規約等に則ります。

https://www.marathon.tokyo/participants/guideline/



▪️認定NPO法人キッズドアについて



2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。



https://kidsdoor.net/



