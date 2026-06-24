いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜三重県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜三重県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜三重県版＞」として集計しました。

「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜三重県版＞」 主なポイント

住みここちトップ3はすべて三重郡の町。トップ2は4年連続で1位朝日町、2位川越町。3位は菰野町。

○三重郡朝日町が4年連続1位

県の北部に位置し、町内には旧東海道、国道1号、伊勢湾岸自動車道みえ朝日ICなどが通っており、鉄道は、JR関西本線、近鉄名古屋線の2つの駅を有する交通の利便性が高い町で、4年連続で1位です。

○昨年7位から順位を上げた菰野町が3位

県北部の観光拠点である湯の山温泉と御在所岳がある町です。近鉄湯の山線や新名神高速道路などが利用しやすく、四日市市や名古屋市へのアクセスも良好です。トップ3はすべて三重郡に属する町（朝日町・川越町・菰野町）という結果になっています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体人数が2022～2026年の累計人数では規定の50名に満たない場合、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜三重県版＞」 主なポイント

住みたい街1位は5年連続で名古屋市。2位は四日市市。3位は2年連続で大阪市。

○名古屋市が5年連続で1位

5年連続で、名古屋市が1位に輝きました。2位は四日市市で、昨年5位から順位を上げました。3位は2年連続で大阪市です。トップ5では、神戸市が昨年8位から順位を上げて5位にランクインしてます。

○今住んでいる街の肯定派は79.5%

「住みたい街が特にない」58.9%、「今住んでいる街に住み続けたい」20.6%の合計79.5%で、昨年に引き続き、今住んでいる街を評価する結果となっています。

※「住みたい街ランキング」は、三重県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※行政区はまとめて一つの自治体として集計しています。

街の住みここちランキング2026＜三重県版＞自治体TOP10・因子別順位

TOP10外の「自治体」 因子別順位トピックス

●静かさ治安の1位は多気郡大台町、2位は度会郡南伊勢町、3位は多気郡多気町でした。

●物価家賃の3位は度会郡玉城町でした。

●防災の1位は多気郡大台町でした。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

三重県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計11,609名を対象に集計。

［男女比］ 男性50.6%：女性49.4%

［未既婚］ 未婚33.4%：既婚66.6% ［子ども］ なし36.8%：あり63.2%

［世代比］ 20歳代11.5%、30歳代18.8%、40歳代23.1%、50歳代23.6%、60歳代16.3%、70歳代6.7%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：2,544名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：2,387名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：2,340名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：2,426名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：1,808名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：22名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：57名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：25名 ※一部の回答のみ使用）

計11,609名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_tokai2026.html