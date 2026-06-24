いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜東海版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜東海版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜東海版＞」として集計しました。

「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜東海版＞」 主なポイント

住みここちのトップ2は7年連続で、1位愛知県長久手市、2位愛知県名古屋市昭和区。3位は愛知県名古屋市千種区。

○愛知県長久手市が7年連続で1位

西は名古屋市、東は豊田市に隣接するベッドタウンで、宅地開発が進む新興住宅地です。商業施設が多い一方、自然も豊かな街で、引き続き人口増加傾向にあり、7年連続で1位に輝きました。トップ4は、すべて愛知県の自治体です。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体人数が2022～2026年の累計人数では規定の50名に満たない場合、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜東海版＞」 主なポイント

住みたい街のトップ3は5年連続で、1位愛知県名古屋市、2位東京23区、3位神奈川県横浜市。

○5年連続で愛知県名古屋市が1位

トップ3は5年連続で、1位は愛知県名古屋市、2位は東京23区、3位は神奈川県横浜市です。4位は静岡市、5位は浜松市で、昨年に引き続き静岡県の自治体がランクインする結果となっています。

○今住んでいる街の肯定派は78.7%

「住みたい街が特にない」58.7%、「今住んでいる街に住み続けたい」20.0%の合計78.7%で、昨年に引き続き、今住んでいる街を評価する結果となっています。

※「住みたい街ランキング」は、東海エリア居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※行政区はまとめて一つの自治体として集計しています。

街の住みここちランキング2026＜東海版＞自治体TOP15・因子別順位

TOP15外の「自治体」 因子別順位トピックス

●生活利便性の2位は愛知県名古屋市北区でした。

●静かさ治安の1位は三重県多気郡大台町、2位は岐阜県飛騨市、3位は岐阜県郡上市でした。

●物価家賃の1位は三重県員弁郡東員町、2位は岐阜県本巣市、3位は岐阜県揖斐郡揖斐川町でした。

●防災の1位は岐阜県加茂郡川辺町でした。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜東海版＞TOP50の過去順位

●2026年1位の愛知県長久手市は、2020年以降7年連続でトップです。

●2020年から2桁順位を上げている自治体は以下の通りです。

・9位：三重県三重郡朝日町 2020年21位

・15位：愛知県西春日井郡豊山町 2020年集計対象外（回答者数50名未満のため）

・16位：三重県三重郡川越町 2020年57位

・22位：静岡県静岡市葵区 2020年33位

・29位：愛知県丹羽郡大口町 2020年44位

・33位：愛知県岡崎市 2020年43位

・34位：愛知県豊川市 2020年71位

・38位：愛知県額田郡幸田町 2020年79位

・41位：愛知県岩倉市 2020年56位

・42位：愛知県海部郡蟹江町 2020年63位

・48位：愛知県名古屋市中川区 2020年67位

※2020年は東海版としての発表はしていませんが、各県リリース評点より順位を算出しています。

※浜松市は2024年1月に区が再編された為、2023年以前の順位については、再編前の行政区の中で最も順位が高かった区の結果を参考値として、浜名区は浜北区の順位、中央区は中区の順位を括弧書きで表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

東海エリア（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計98,439名を対象に集計。

［男女比］ 男性50.3%：女性49.7%

［未既婚］ 未婚35.3%：既婚64.7% ［子ども］ なし39.8%：あり60.2%

［世代比］ 20歳代12.3%、30歳代20.1%、40歳代23.0%、50歳代23.8%、60歳代15.1%、70歳代5.8%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：21,667名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：20,698名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：19,878名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：20,607名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：15,321名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：70名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：143名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：55名 ※一部の回答のみ使用）

計98,439名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.eheya.net/sumicoco/

▼プレスリリースはこちら

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_tokai2026.html