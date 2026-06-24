いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜愛知県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜愛知県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜愛知県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【覚王山・本山A】覚王山・本山、【八事A】八事・八事日赤・いりなか、【桜山・瑞穂区役所A】桜山・瑞穂区役所、【徳重・神沢A】徳重・神沢、【名古屋A】名古屋・名鉄名古屋、【瑞穂運動場東A】瑞穂運動場東・総合リハビリセンター

※「住みここち（駅）ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち（自治体）ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体・駅の人数が2022～2026年の累計人数では規定に満たない場合（自治体は回答者数50名未満、駅は回答者数30名未満）、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

※「住みたい街（駅）ランキング」は、愛知県居住者の2026年の回答を東海エリアの駅を対象にしてランキングを集計しています。「住みたい街（自治体）ランキング」は、愛知県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※「住みたい街ランキング」では、行政区はまとめて一つの自治体として集計していますが、名古屋市は行政区を分けて集計しています。

総評

■住みここち（駅）トップは、尼ケ坂

1位は名古屋市北区に位置する尼ケ坂（名鉄瀬戸線）で、昨年は初登場で2位だった駅です。2位は覚王山・本山A（近隣駅の覚王山・本山を統合）で、昨年4位から順位を上げました。3位は長久手市に位置する杁ヶ池公園（リニモ）です。トップ10内では、6位に桜山・瑞穂区役所A （近隣駅の桜山・瑞穂区役所を統合）（昨年12位）、10位に徳重・神沢A （近隣駅の徳重・神沢を統合）（昨年19位）が昨年より順位を上げてトップ10入りしています。

■住みここち（自治体）トップは、7年連続で長久手市

長久手市が唯一偏差値70台の高い評価で、7年連続で1位に輝きました。2位も7年連続で、名古屋市昭和区です。3位は2年連続で名古屋市千種区です。トップ10の自治体のうち長久手市と日進市以外の8つは、今年も名古屋市の行政区がランクインしています。

■住みたい街（駅）トップは、6年連続で名古屋A

1位は6年連続で、名古屋A（名古屋・名鉄名古屋の近隣駅を統合）です。2位は覚王山・本山Aで、昨年3位から順位を上げました。3位は刈谷市（名鉄三河線）が新たにトップ3入りしています。トップ5では、昨年8位だった星ケ丘（地下鉄東山線）が4位となっています。

■住みたい街（自治体）トップは、名古屋市千種区

1位は名古屋市千種区で、昨年2位から順位を上げました。2位は東京23区、3位は2年連続で名古屋市中区です。4位は同率で名古屋市東区（2年連続）と名古屋市中村区で、トップ5の内、2位の東京23区以外は名古屋市の行政区という結果になっています。

街の住みここち（駅）ランキング2026＜愛知県版＞駅TOP20・因子別TOP5

●「住みここち（駅）」で1位の尼ケ坂は、「交通利便性」因子で1位、「静かさ治安」因子で5位となっており、特に「交通利便性」因子では、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。

●「行政サービス」因子では、杁ヶ池公園の評価が高く、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。

●「親しみやすさ」因子で上位の駅は「住みここち（駅）」でも評価が高く、住みここちの評価は「親しみやすさ」の評価と一定の関係があると考えられます。

●「賑わい」因子のトップ4は、いずれも名古屋市中区・中村区の中心地にあるオフィス街・商業エリアです。

●トップ20内では、11位森下（昨年27位）、17位井原（昨年31位）が昨年よりも特に順位を上げてトップ20入りしています。

TOP20外の「駅」 因子別順位トピックス

●生活利便性の1位は今池（地下鉄東山線）、2位は太田川（名鉄常滑線）、3位は平針（地下鉄鶴舞線）でした。

●交通利便性の2位は、東別院（地下鉄名城線）でした。

●静かさ治安の1位は自由ケ丘（地下鉄名城線）でした。

●賑わいの1位は伏見（地下鉄東山線）、2位は国際センター（地下鉄桜通線）、3位は矢場町（地下鉄名城線）でした。

●物価家賃の1位は島氏永（名鉄名古屋本線）、2位は三河一宮（JR飯田線）、3位は阿久比（名鉄河和線）でした。

●防災の3位は自由ケ丘（地下鉄名城線）でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜愛知県版＞自治体TOP20・因子別TOP5

●「住みここち（自治体）」で1位の長久手市は、「行政サービス」因子で1位、「静かさ治安」「賑わい」の両因子で2位、「親しみやすさ」因子で3位、「防災」で5位となっており、特に「行政サービス」因子では、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。

●「親しみやすさ」「賑わい」因子で上位の自治体は「住みここち（自治体）」でも評価が高く、住みここちの評価は「親しみやすさ」「賑わい」の評価と一定の関係があると考えられます。

TOP20外の「自治体」 因子別順位トピックス

●物価家賃の2位は丹羽郡大口町でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

愛知県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計51,853名を対象に集計。

［男女比］ 男性50.0%：女性50.0%

［未既婚］ 未婚35.2%：既婚64.8% ［子ども］ なし40.4%：あり59.6%

［世代比］ 20歳代13.0%、30歳代20.7%、40歳代23.0%、50歳代23.8%、60歳代14.2%、70歳代5.2%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：10,961名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：10,904名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：10,828名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：10,762名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：7,620名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：425名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：228名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：125名 ※一部の回答のみ使用）

計51,853名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名・駅名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

※新聞・雑誌、テレビ・ラジオ等の報道関係者におかれましては、本リリースを掲載・報道または引用する場合には、「いい部屋ネット 街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜愛知県版＞」と出所の表記をお願いします。

※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

▼詳細はこちら

https://www.eheya.net/sumicoco/

▼プレスリリースはこちら

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_tokai2026.html