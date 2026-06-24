餃子全品半額！関西【餃子食堂マルケン】『お客様感謝祭』を6月24日(水)から3日間限定開催！次回使える「餃子1人前無料券」も全員にプレゼント！

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）は、運営する「餃子食堂マルケン」の対象店舗（JR尼崎店、西中島南方店、阪急茨木市駅南口店）にて、日頃からお店をご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込め、2026年6月24日（水）から6月26日（金）までの3日間限定で自慢の餃子14種がすべて半額となる「お客様感謝祭」を開催いたします。

本感謝祭はパリッと焼き上げた定番の焼餃子から、もちもちの水餃子、おつまみにぴったりの揚げ餃子まで、対象餃子を何皿ご注文いただいてもすべて半額でお楽しみいただけます。

さらに期間中、ご来店いただいたお客様全員に、次回使える「お好きな餃子1人前無料券」（使用期限：2026年6月27日～9月30日）をプレゼント！感謝祭で気に入った餃子を、次回は無料で1人前堪能できるお得なチケットです。

お一人様のサク飲み・サク飯からご家族での楽しいお食事まで、マルケンの味をたっぷりご堪能ください。

また、感謝祭をさらに盛り上げるため、SNS連動企画を同時開催いたします。期間中、「マルシェグループグルメ」の公式Instagramアカウントの対象投稿に「いいね」をし、コメント欄に「マルケンぎょうざ」または「マルケン餃子」とコメントしていただいた方全員に、店舗で使える「お好きなグラスドリンク1杯プレゼントクーポン」をDMにて進呈いたします。

自慢の餃子と相性抜群のドリンクを、さらにお得に楽しめるチャンスです。ぜひお気軽に公式Instagramよりご参加ください。

※本リリースに掲載の画像はイメージです。

「お客様感謝祭」概要

マルシェグループグルメInstagram :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

■ 対象メニュー

羽根付き肉汁餃子：通常440円 ⇒ 特別価格220円（税込）

特製にんにく焼餃子：通常352円 ⇒ 特別価格176円（税込）

マルケン焼餃子：通常297円 ⇒ 特別価格149円（税込）

屋台餃子：通常319円 ⇒ 特別価格160円（税込）

水餃子チゲ：通常550円 ⇒ 特別価格275円（税込）

チーズバリ餃子：通常352円 ⇒ 特別価格176円（税込）

手羽餃子：通常242円 ⇒ 特別価格121円（税込）

おつまみ揚げ餃子：通常275円 ⇒ 特別価格138円（税込）

絶品！なす餃子：通常539円 ⇒ 特別価格270円（税込）

ぶっかけねぎ揚げ餃子：通常385円 ⇒ 特別価格193円（税込）

揚げチーズ餃子：通常429円 ⇒ 特別価格215円（税込）

水餃子：通常440円 ⇒ 特別価格220円（税込）

よだれ水餃子：通常495円 ⇒ 特別価格248円（税込）

おろしポン酢水餃子：通常495円 ⇒ 特別価格248円（税込）

※店内飲食限定のセールとなります。テイクアウトは対象外です。

■ 来店特典（実施全店共通）

さらに期間中にご来店のお客様全員に、次回使える「お好きな餃子1人前無料券」を配布。

※使用期限：2026年6月27日（土）～9月30日（水）

※店内飲食のみ

※お一人様税別1,000円以上のご注文で利用可

※他の割引との併用不可

■ 開催期間

2026年6月24日（水）・25日（木）・26日（金）の3日間

■ SNS連動企画

Instagram「いいね＆コメント」キャンペーン

■ 参加方法

マルシェグループグルメ公式Instagramの対象投稿に「いいね」をして、

コメント欄に「マルケンぎょうざ」または「マルケン餃子」とコメントすれば参加完了です。

■ 特典

応募者全員に、店舗で使える「お好きなグラスドリンク1杯プレゼント」のクーポンをDMにて送付いたします。

※当選者には、マルシェグループグルメ公式InstagramアカウントよりDMにてクーポンをお送りいたします。

※ボトル・メガサイズは対象外となります。

※使用期限：2026年6月27日（土）～9月30日（水）

■対象店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30130/table/230_1_cda840d5048942622dbef718d7639364.jpg?v=202606241252 ]餃子食堂マルケンについて

餃子食堂マルケンは、こだわりを凝縮した自家製餃子と多彩な居酒屋メニューを提供する居酒屋です。餃子は、厳選した国産の肉と野菜を使い、毎日店内で一つひとつ丁寧に包み上げることで鮮度にこだわっております。飽きの来ない味で、いくらでも食べられると大変好評いただいています。

「地域密着」を掲げた店舗展開により、駅前や商店街など、皆様の生活に寄り添うロケーションで気軽にご利用いただけます。店内はお一人様でも気兼ねなく楽しめるカウンター席や、ご家族・ご友人とゆったり過ごせるテーブル席をバランスよく配置。アットホームで活気あるサービスと心地よい空間で、新鮮な具材を毎日店内で丁寧に仕込み、自慢の餃子とともに、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

餃子食堂マルケンホームページ :https://gyoza-maruken.jp/マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェグループの舞台裏やメニュー動画、イベントの様子などは、マルシェ【公式】SNS部（Instagram：@marche_group_gourmet）にて随時発信中です。「“おいしい”の裏にあるストーリー」をたくさんお届けしていますので、ぜひフォローをお願いいたします。

マルシェ【公式】SNS部 :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/