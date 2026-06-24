サーティワン初コラボレーション！どうぶつたちとのんびり夏ライフ どうぶつの森×サーティワン キャンペーン開催

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長CEOジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、任天堂株式会社が発売するゲームシリーズ「どうぶつの森」との初のコラボレーションキャンペーンを実施します。

本コラボレーションでは、「どうぶつの森」の舞台である島を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、特別な限定商品を発売します。また、後半で紹介する「サーティワン島」など、この夏は、サーティワンのお店でも、ゲームでも、のんびり夏ライフをお楽しみください。

「どうぶつの森」コラボレーション商品について

7月の新作フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」

「どうぶつの森」の島を表現したアイスクリームが登場します。グリーンのナシ風味アイスクリームは森を、ベージュのリンゴ風味ソルベは砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベは海をイメージ。サーティワン初の「サカナ型おかし」を入れて、ゲーム中の海や川に現れる魚影を表現しました。サカナ型おかしは、大きくてインパクト抜群で食感もお楽しみいただけます。サカナが泳ぐ爽やかな夏の島フレーバーをぜひお楽しみください！

【価格】シングル・レギュラーサイズ 420円

新作と一緒に楽しもう！ダブルでおすすめの組み合わせ

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルにできます。

マスクメロン

メロンの甘くて優雅な味わいが相性バツグン！組み合わせてもっとごちそうに！

ポッピングシャワー

ミントにパチパチも加わって、より爽やかな夏にイチオシのダブル。

どうぶつの森 ダブルカップ

※お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コお選びいただけます。

A

B

A

B

コラボキャンペーン限定のダブルカップが２種類登場！

島の風景にしずえやキャラメルたちが並んだAのデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられたBのデザインです。限定デザインカップで、新作フレーバーとお好きなフレーバーをダブルでお楽しみください。

【価格】スモールダブル 510円／ レギュラーダブル 760円

※カップはお選びいただけない場合もございます。

たぬき開発 スペシャルダブルカップ

※お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べます。

まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム

たぬきちと、まめきち＆つぶきちデザインのカップに、旗のピックがアクセントのスペシャルダブルカップです。

この商品にはさらに、ラバー素材でできた「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付いてきます！チャームはミニシリコンリングと金具付きで、ミニシリコンリングを使用すればペンなどにも付けられ、リングを外せばペンケースやポーチのファスナーにも付けられます。

【価格】スモールダブル 680円／レギュラーダブル 930円

※チャームはスプーンから外した状態でのお渡しとなります。

ダブルカップご購入でコラボフレーバーステッカーをプレゼント！2026年7月1日（水）～なくなり次第終了

7月1日（水）のキャンペーンスタートから全国31万枚限定で、「どうぶつの森 ダブルカップ」または「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」をご購入いただいた方に、アイスクリーム型ダイカットの「コラボフレーバーステッカー」(全1種)をプレゼントします。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

店頭では、しずえをはじめ、31種類のどうぶつたちが、アイスクリームショーケースを彩っております！

プレゼントボックス シングルサンデー

※お好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を1コ選べます。

島の空に浮かぶ風船付きプレゼントボックスをサンデーにしました。お好きなアイスクリームに、ホイップクリームとカラースプレー、アイテムのチョコレートをトッピング。プラスチック素材のしずえ＆とたけけのピックと、大きな風船のピックを飾って完成です。チョコレートは赤色の風船から出てくるアイテムをデザインした3種類からランダムにお付けします。プレゼントボックス型カップは、アイスをお召し上がりいただいた後に小物入れとしてもご活用いただけます。

【価格】820円

夜の島 ダブルサンデー

※お好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を2コ選べます。

ゆうたろうのひんやり保冷剤 -バンド付き-

夜の島をイメージしたダブルサンデーです。お好きなアイスクリームを2コと、ホイップクリーム、星のかけらをイメージしたこんぺいとう、星や三日月型、かせきのチョコレートをトッピング。さらに、博物館とフータ＆フーコのピックがデコレーションされています。夜の島に登場するおばけのゆうたろうのひんやり保冷剤 -バンド付き-で、お弁当や夏のレジャーなどで活用でき、見た目と実用性を兼ね合わせたアイテムです。

【価格】 1,350円

ジョニーの漂着ブルーソーダ

※お好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を1コ選べます。

夏の島のようなさわやかなブルーソーダに、お好きなアイスクリームをのせ、ジョニーのピックを飾ったドリンクです。カップには、北半球の7月に出現する海の生き物がデザインされています。島の海辺の雰囲気を感じながら、暑い夏にぴったりの味わいをお楽しみください。

【価格】620円

どうぶつの森 スペシャルセット

※お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を8コ選べます。

ベルぶくろ ランチバッグ 内側はシルバーコーティング素材【サイズ】ヨコ 約33.5cm ×タテ 約25.5cm

お好きなアイスクリームをお持ち帰りできる、島のどうぶつたちがデザインされたスペシャルセットです。夏の手土産やパーティーにもぴったりです！さらに、ゲームの中に登場するアイテム「ベルぶくろ」をイメージした巾着型の「ベルぶくろ ランチバッグ」が付いてきます。ランチバッグの内側はシルバーコーティングの素材になっています。

【価格】スモール 3,000円／レギュラー3,560円

どうぶつの森 バラエティボックス

※お好きなアイスクリーム（4コ／6コ／8コ／12コ）を選べます。

個数が増えるとおトクも増える、人気のバラエティボックスがこの時期だけのデザインで登場します。お好きなアイスクリームをお選びいただき、島の建物や、どうぶつが描かれた特別なボックスでお持ち帰りいただけます。仕立て屋のエイブルシスターズやタヌキ商店、案内所、リゾートホテルなど、個数によってデザインも変わる楽しいボックスです。たくさんのどうぶつがデザインされているので、好きなどうぶつを探してみてください。

【価格】

スモール

4コ 1,360円／6コ 1,870円／8コ 2,380円／12コ 3,400円

レギュラー

4コ 1,680円／6コ 2,310円／8コ 2,940円／12コ 4,200円

どうぶつの森 アイスクリームケーキ

ご家族やご友人が集まる機会にぴったりの、島にどうぶつたちが集まったにぎやかなアイスクリームケーキです。

森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと、海をイメージしたブルーのホイップクリームで島を表現しました。ゲームでおなじみのかせきやベルぶくろ、葉っぱのアイコンは、チョコレートでできています。

ケーキのフレーバーは、人気フレーバーのポッピングシャワーとチョコレートチップ。

島のどうぶつたちのピックを自由に飾れば、自分だけの島が完成！フィルムにも、たくさんのどうぶつたちがデザインされています。

【価格】3,900円

【サイズ】5号／直径 約16cm×高さ 約5cm

【販売期間】7月1日（水）～ なくなり次第終了

※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）

※一部店舗では価格が異なります。

※すべての商品は、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でチェックインすると、オリジナルステッカーをプレゼント！

キャンペーン期間中、サーティワンの店舗で「どうぶつの森」コラボ商品をご購入いただき、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」を行ったお客様に「オリジナルステッカー」をプレゼント！

※本イベントのチェックインは、ニンテンドーアカウントの「国/地域」が「日本」の方が対象です。

※受け取り方法：お会計時「GPSチェックイン」後、「景品の受け取り」画面を店舗スタッフにお見せください。

※期間中1日1回まで、サーティワンのいずれかの店舗でチェックイン可能です。

※プレゼントは、１アカウントのGPSチェックインにつき１枚になります。※なくなり次第、配布を終了します。

ゲーム内にオリジナルの「サーティワン島」が誕生！「マイデザイン」も楽しめる！

2026年7月1日（水）から、Nintendo Switch(TM)ソフト『あつまれ どうぶつの森』から訪れることができる「サーティワン島」を公開します。

ここでは、夏にぴったりな陽気で気持ちのよい空間に、昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、写真映え抜群の花壇が広がるアミューズメントエリアなど、見どころがたくさん。

マイホームの1Fは、まるで店頭をそのまま表現したかのような再現度！

2Fには、歴代ユニフォームなど、サーティワンの歴史を感じられるミュージアムも展開。

他にも、まるでアイスクリームを持っているかのように見える31種類のフレーバーデザインのうちわや、歴代のユニフォームのマイデザインもゲーム内で入手してお楽しみいただけます。



「サーティワン島」を訪れるには、マイホームのベッドに横になって眠りにつき、ゆめみに夢番地をお伝えください。

夢番地は7月1日(水)に公開いたしますので、キャンペーンページにてご確認ください。

また、7月1日(水)からは 「サーティワン島」で使用されているマイデザインも配布いたします。

マイデザインは、「サーティワン島」から持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」にある「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることができます。



※「Nintendo Switch Online」への加入（有料）が必要です。

※島の公開やマイデザインの配布は、予告なく終了する場合があります。

※画像は開発中のイメージです。実際の島とは異なる場合があります。

『どうぶつの森』コラボレーションキャンペーン概要

■キャンペーン実施期間：

2026年7月1日水曜日～7月31日金曜日 ※すべての商品は、なくなり次第終了となります。

■キャンペーン特設サイトURL：

https://www.br31.jp/contents/topics/260701_02.html

■『あつまれどうぶつの森』についてはこちら：

https://www.nintendo.com/jp/switch/acbaa/index.html

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。