【ついに日本で解禁！】海外データから紐解くChatGPT広告の全貌～ipeの国内スタートダッシュ戦略～（6/30（火）開催）

株式会社ipe

株式会社ipeは、無料オンラインセミナー「【ついに日本で解禁！】海外データから紐解くChatGPT広告の全貌～ipeの国内スタートダッシュ戦略～」を、2026年6月30日（火）の日程で開催いたします。

ウェビナー詳細ページはこちら(https://ipeinc.jp/media/seminar/20260630/)です

おすすめの対象者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260630/

・ChatGPT広告に興味がある担当者

・ChatGPT広告の最新情報を知りたい担当者

・ChatGPT広告がスタートすると同時に、対策を進めていきたいと考えている担当者

・広告についての最新情報を収集したいと考えている担当者

セミナー内容紹介

2026年2月の米国ローンチ以来、世界のマーケティング界を揺るがしている「ChatGPT広告」。

ついに日本国内での正式リリースを迎えました。

「これまでの検索広告やSNS広告と何が違うのか？」「自社ビジネスで成果は出るのか？」と、期待と不安を抱いているマーケターや広告運用担当者の方も多いのではないでしょうか。

国内での事例や運用ノウハウはこれから蓄積される段階ですが、一歩先を行く海外市場では、すでに具体的なターゲティング仕様や初動のパフォーマンスデータ、先行広告主によるリアルな評価が明らかになりつつあります。

本ウェビナーでは、いち早く最新の海外一次情報を徹底分析。ChatGPT広告の基本仕様（入札・課金形態・生成AI特有のターゲティング概念）を分かりやすく解説するとともに、「日本リリース直後の今、広告主が競合に先駆けて仕込むべき実践的アプローチ」を具体的にお伝えします。

次世代の広告市場でスタートダッシュを決めたい方は、ぜひご参加ください。

※現在出稿できる企業が限られています

ウェビナー参加特典

ウェビナーにご参加頂いた方でご希望の方に下記の特典をご用意しております。

◆「無料広告アカウント診断」

⇒広告運用に関するお悩みを解決させていただく相談会にご招待させていただきます。

下記に該当する悩みをお持ちの方は、お役立ていただける内容になっております



・CPAが高止まりしている

・獲得したCVの質が低い など

※「無料広告アカウント診断」に関してですが、

同業者および個人事業主/フリーランスの方はご遠慮ください

開催概要

登壇者

土田 悠真

開催日

2026年6月30日(火)

時間

14:00～15:00(15分前より入室可能)

場所

ウェビナー

参加費

無料

※同業者の方のご参加はご遠慮頂いております。

ウェビナー内容

・ChatGPT 広告とは・基本仕様

・広告フォーマット・仕様

・現状の評判とフィットする広告主

登壇者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260630/株式会社ipe 広告チームマネージャー 土田 悠真

早稲田大学卒業後、東京地方検察庁に入庁。刑事事件の捜査や公判事務等を行う。

その後、株式会社ipeに入社。ディレクターとして入社も、3か月でコンサルタントとの兼任を始める。コンサルティングチームやディレクターチームのマネジメントを歴任し、広告運用事業の責任者に着任。年商150億円超えの中古品マーケットプレイス、商品数500万品超えのファッションECサイトをはじめとし、様々なジャンルのサイトをSEOコンサルティング、Web広告運用を横断的に実施。

■SEO～AI対策まで包括的に｜株式会社ipeのSEO支援

【検索順位・自然流入を増やしたい企業様へ】

数百万ページ規模の大規模Webサイトをはじめ、500社以上の多様な業界での支援実績を誇る一気通貫型のSEOコンサルティング会社です。

単なるキーワード順位の改善にとどまらず、内部構造の最適化（テクニカルSEO）から、高度なコンテンツ戦略、売上に直結するコンバージョン（CV）改善まで、専任のコンサルタントが貴社のマーケティングチームに伴走します。

支援例

●サイトタイプ別のキーワード戦略設計と既存ページの改善

●コンテンツ・特集ページの改善とEEAT強化

●エリアページや予約導線の内部リンク最適化

●テクニカルSEO（構造化データ・Canonical・表示速度改善）

■ipeのAIO（LLMO）支援

ipeのSEO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

【生成AI検索（ChatGPT等）での露出を高めたい企業様へ】

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援だけでなく、AI検索における引用・言及状況の可視化とコンサルティングを提供しています。

「SEOは取り組んでいるが、AIに自社が引用されているか分からない」「生成AI時代の集客戦略を一から設計したい」など、課題が明確でない状況でもお気軽にご相談ください。

支援例

●生成AI上のブランド認識・引用状況の可視化

●AIに参照されやすいFAQ・選び方記事・費用相場記事の設計

●ChatGPT・Gemini・Perplexityでの自社名・施設名の言及状況モニタリング

●検索結果とAI回答の双方で選ばれるための情報設計の見直しと改善施策の実行

■LLMO（生成AI検索）対策ツール「AKARUMI」

ipeのLLMO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

ユーザーの検索行動が従来のGoogle検索からChatGPTやGemini等の「生成AI検索」へと移行する中、企業にとってAIに「正しく学習され、推奨されること」の重要性が急増しています。

「AKARUMI」は、AI検索エンジン内での自社ブランドの露出状況を調査・分析し、的確なLLMO（AIO）施策を可能にする、時代を先駆けるマーケティングツールです。

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■株式会社ipe 会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングを提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

SEOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

会社名 ：株式会社ipe

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

代表取締役：沖田純一、土井直哉

設立 ：2013年10月

事業内容 ：Webコンサルティング事業、メディア事業

■情報発信サイト

500社以上の支援実績に基づくSEO・Webマーケティングメディア「strategy(https://ipeinc.jp/media/)」

次世代のAI検索対策・最新トレンドを届ける「AKARUMI INSIGHTS(https://akarumi.jp/knowledge/)」

Webマーケティング最新ノウハウなら「AKARUMI（アカルミ）チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCmqwjXRRAxNACA_94VK79WA)」（YouTube）

■本リリース・サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

TEL：03-6455-5871(9:30~18:30)