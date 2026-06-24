東京電機大学校友会 神奈川県支部主催　公開講演会「中小企業の情報セキュリティとＤＸの取り組み」講師：新木啓弘 氏　株式会社インフォクリエマネジメント 代表取締役 中小企業診断士

学校法人東京電機大学

一般社団法人東京電機大学校友会 神奈川県支部は、7月19日(日) 14：00より、かながわ県民センター2階ホール（神奈川県横浜市神奈川区）にて、公開講演会「中小企業の情報セキュリティとＤＸの取り組み」(講師：新木啓弘 氏 株式会社インフォクリエマネジメント 代表取締役 中小企業診断士）を開催します。

本講演では、サイバー攻撃や情報漏えい事故が増加する中、企業に求められる情報セキュリティ対策の考え方や、中小企業における情報セキュリティ規程の整備方法、事故発生事例を踏まえた対策のポイント等について解説します。また、中小企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組み状況や推進の背景、進め方について、中小企業診断士としての支援経験をもとに分かりやすくお話しします。



＜開催概要＞

・日 時：2026年7月19日(日) 14：00～15：30（受付開始：13：30～）

・会 場：かながわ県民センター 2階ホール

（神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 ＊横浜駅西口徒歩5分）

・演 題：中小企業の情報セキュリティとＤＸの取り組み

・講 師：新木啓弘 氏 株式会社インフォクリエマネジメント 代表取締役 中小企業診断士

・定 員：180名（先着順）

・参 加 費：無料

・参加方法：事前申し込み不要。参加をご希望の方は当日、直接会場へお越しください。

・主 催：一般社団法人東京電機大学校友会 神奈川県支部

・お問い合わせ先：一般社団法人東京電機大学校友会事務局（TEL：03-5284-5140）

＜講師略歴＞

新木啓弘 氏（シンキ ヨシヒロ）

保有資格：中小企業診断士 ITコーディネーター

1992年3月 東京電機大学 工学部第一部 電気通信工学科卒業

1992年4月 鉄道情報システム株式会社 (JRシステム）

1997年3月 富士ゼロックス情報システム株式会社

2007年4月 中小企業診断土 登録

2009年4月 個人事業 新木経営情報研究所 開所

2017年1月 株式会社インフォクリエマネジメント 設立