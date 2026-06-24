合同会社デルタクリエイト、過去2,000人超に提供してきた認知行動トレーニング「CBTジム(R)」を大幅リニューアル。第8期の募集を開始

合同会社デルタクリエイト

合同会社デルタクリエイト（所在地：福島県二本松市、代表社員：佐藤舞、以下 当社）は、認知行動トレーニングを通じて思考力を鍛えるオンラインプログラム「CBTジム(R)」をリニューアルし、第8期の募集を開始いたします。

CBTジム(R)はこれまで2,000人以上に提供してきたプログラムです。第8期では、より実践と継続に重点を置いた構成に刷新し、参加者が日常や仕事の中でCBTを使いこなせる状態を目指します。

募集締め切りは2026年7月6日（月）。提供期間は2026年7月11日（土）～2026年9月4日（木）です。

■ CBTジム(R)とは

CBTジム(R)は、「人生のパイロット（操縦者）になる」ことを目的としたオンラインプログラムです。

Cognitive Behavior Therapy（認知行動療法）の考え方をもとに、日常で使える思考技術として実践する「Cognitive Behavior Training（認知行動トレーニング）」を提供しています。

人は日常の中で、無意識の思い込みや感情の影響を受けて判断しています。相手の言動を悪い方向に解釈する、自分だけで仕事を抱え込む、完璧主義によって行動が止まる、感情的になって建設的な議論ができなくなる──こうした状態は、仕事・キャリア・人間関係のあらゆる場面で起こりえます。

CBTジム(R)では、こうした認知の歪みや思考の癖に気づき、より適切な認知へと整えることで、反応的ではなく主体的に行動を選択できる状態を目指します。

CBTのトレーニングプログラムは、米軍・Google・コカ・コーラをはじめとする先端企業にも導入されており、科学的根拠に基づいた効果が広く認められています。



■ 参加者から報告されている変化

これまでの参加者からは、以下のような変化が報告されています。

- 完璧主義を脱出し、仕事の優先順位を冷静に考えられるようになった結果、残業時間が月平均40時間から20時間に減った- 「とりあえずやってみよう」と行動するようになり、副業で毎月5万円を稼げるようになった- 耐えるだけだった働き方を抜け出し、自分の意思で望む仕事への転職を決めた- ネガティブな思い込みにとらわれずお客様と自然にコミュニケーションが取れるようになり、新規の受注が増えた

■ 第8期の特徴

第8期では、参加者の目的や状況に応じてエグゼクティブコース・セルフスタディコースを用意しています。

エグゼクティブコースは、管理職・マネージャー・経営者・個人事業主など、意思決定や対人関係の質が成果に直結する層を主な対象とします。仕事・キャリア・収入・組織運営で次のステージに進みたいにもかかわらず、完璧主義・不安・思い込み・感情の揺れによって行動が止まりやすい方に向けたコースです。

セルフスタディコースは、CBTの基本を学び、ワークを通じて自分の認知や行動の癖に気づくことを目指す方向けのコースです。

また、CBTジム(R)では、単に知識を学ぶだけでなく、ワークへの取り組みや振り返りを通じて、現実の行動変化につなげることを重視しています。

■ 第8期 プログラム内容

メインコンテンツ

- 全体講義：講師サトマイによる講習会（2時間）、勉強会（1時間）、振り返り会（1時間）／計4時間の講義（Zoom開催・アーカイブあり）- 各種資料：ワークシート、CBT概要動画・補足動画（計30分以上）、その他PDF資料

特典

- 自主トレ用コミュニティ（参加申請制・無料参加期限あり）：ワーク投稿、相互フィードバック、質問トピック、プレゼント申請権- 書きおろしCBTコラム：プログラム期間中サトマイより配信- アドバイザー主催の実践会：期間中複数回開催（各回60分・Zoom）- 特別動画2本：「成果を出すためのWHY」「言語化のためのHOW」。過去2000人の参加者データをもとに、成果を出しやすくするコツを解説

参加条件

- 事前・事後診断に必ず回答できること（個別の診断シート配布あり）- メンタル疾患等で治療中の場合は、主治医の許可を得ていること

■ 第8期 スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118049/table/2_1_97402e51e3a96a6f2ac317d1d187dc32.jpg?v=202606241252 ]

申し込みは専用フォームより受け付けます。

※期間中、Zoomイベントあり

※日程は変更になる場合があります。

■ 参加費

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118049/table/2_2_b05437615232f64efbf5524a29f1d352.jpg?v=202606241252 ]

※エグゼクティブコースで再参加する場合は、別途オプション課金となる場合があります。



■ こんな方に向いています

- 管理職やマネージャーとして、客観的に意思決定しチームで成果を出したい方- 転職・副業・起業など、次のキャリアに向けた判断と行動を進めたい方- 完璧主義や不安によって、やるべきことが分かっていても行動が止まりやすい方- 感情や思い込みに振り回されやすく、主体的に選択できるようになりたい方- 仕事・収入・キャリア・人間関係で次のステージに進みたいのに、頭の中のノイズがブレーキになっている方

■ デルタクリエイトのミッション

当社は、「人々が明晰さと自信をもって前進できるように、意思決定の道筋をガイドする」ことをミッションとしています。

科学的根拠に基づいたツールの提供と重要な習慣の育成を通じて、誰もが自分の人生の舵を取ることが当たり前の社会を目指します。CBTジム(R)は、その実現に向けた中核的なプログラムの一つです。

■ 注意事項

CBTジム(R)は、医療行為または治療を目的としたサービスではありません。メンタル疾患等で治療中の方は、主治医の許可を得たうえで参加してください。

変化を得るためには参加者自身による実践が必要です。ワークへの取り組みや事前・事後診断への回答など、主体的な参加を前提としています。

■ サービス概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118049/table/2_3_83ec2466cfe5b8fe8ee9b30df33b6d54.jpg?v=202606241252 ]

※日程は変更になる場合があります。

【会社概要】

会社名：合同会社デルタクリエイト

代表者：代表社員 佐藤 舞（さとう まい）

設立：2020年3月

本社：福島県二本松市表二丁目865番地1

メールアドレス：info@delta-create.co.jp

事業内容：オンラインプログラムの企画・運営、教育コンテンツ制作、コミュニティ運営等

URL：https://delta-create.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

合同会社デルタクリエイト

CBTジム(R)事務局

メールアドレス：info@delta-create.co.jp

問い合わせ先（LINE）：【公式】サトマイ（濃厚）https://lin.ee/wkT8zHd

※本リリースに記載の事項は発表日時点での最新情報となります。

※各社の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。