【あさぎり牛乳】伊東マリンタウン店2周年、池袋北改札前店1周年を記念した″周年祭″を開催！7/1～数量限定で「あさこちゃんギフト」や限定ノベルティーが登場

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド

『あさぎり牛乳』は、2026年7月1日（水）より、伊東マリンタウン店のリニューアルオープン2周年・池袋北改札前店オープン1周年を記念した「あさぎり牛乳 周年祭」を開催いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

日頃の感謝を込めて、周年祭限定商品を展開

伊東マリンタウン店はリニューアルオープンから2周年、池袋北改札前店はオープンから1周年を迎えます。日頃より店舗へ足を運んでくださるお客様、そして『あさぎり牛乳』を応援してくださる皆さまへの感謝を込めて、今年の夏「あさぎり牛乳 周年祭」を開催いたします。

期間中は、これまで多くのお客様から商品化を望むお声をいただいていた、あさぎり牛乳のキャラクター「あさこちゃん」のぬいぐるみをセットにしたギフトや、周年祭限定デザインのクッキー缶、オリジナルノベルティなど、この機会だけの特別な商品をご用意いたします。

あさこちゃんギフト｜“販売してほしい”の声に応えて誕生した、数量限定ギフト

周年祭限定 あさこちゃんギフト ＊数量限定

■価格：2,754円（税込）

催事出店などで展示していた、あさぎり牛乳のキャラクター「あさこちゃん」のぬいぐるみ。

これまで「販売してほしい」というお客様からのお声を多くいただいておりましたが、この周年祭を記念して販売が決定いたしました。あさこちゃんのぬいぐるみに、あさぎりバタークッキー、ふんわりパンケーキサンド〈ミルク〉を合わせた、周年祭だけの特別なギフトセットです。

【セット内容】

・あさこちゃんぬいぐるみ 1個

・あさぎりバタークッキー 3枚入り 1箱

・ふんわりパンケーキサンド〈ミルク〉 1個

あさぎりミルククッキー缶｜

ミルクのおいしさを詰め込んだ、周年祭限定デザインのクッキー缶

周年祭限定 あさぎりミルククッキー缶 ＊数量限定

◼️価格：1,600円（税込)

周年祭を記念したオリジナルデザインのクッキー缶が登場。

あさぎりバターを使用したクッキーと、ミルクの風味を楽しめるパウンドラスクを詰め合わせました。

ミルクのおいしさを楽しめる、手土産にもおすすめのギフトです。

【セット内容】

・あさぎりバタークッキー 3枚

・あさぎりミルクパウンドラスク 3枚

周年祭限定オリジナルポーチ｜日頃の感謝を込めた、特別なプレゼント

周年祭限定 オリジナルポーチ

対象店舗にて2,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、

周年祭限定オリジナルポーチを数量限定でプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

開催情報

【対象店舗】

伊東マリンタウン店／阪神梅田本店／池袋北改札前店／JR新宿駅南口店／東京ギフトパレット店／

広島ミナモア店

【期間】

2026年7月1日（水）～なくなり次第終了

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-55-c72417d0e51df2cbc1a27c31ada68275.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開