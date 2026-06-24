【シーサイドホテル舞子ビラ神戸】明石海峡を望む絶景テラスで「ガーデンバーベキュー＆ブッフェボード」を開催！

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸（所在地：兵庫県神戸市垂水区）は、2026年7月25日（土）より、夏の恒例イベントである「ガーデンバーベキュー＆ブッフェボード」を開催いたします。

本イベントは、明石海峡大橋を間近に望む当館自慢の絶景テラスにて、贅沢なバーベキューをお楽しみいただける夏の風物詩です。今年は「国産ビーフ」をメインに据え、素材の旨みを最大限に引き出したラインナップをご用意いたしました。また、サイドメニューやデザートが充実したブッフェボードも、お好きなだけお楽しみいただけます。

■ 「ガーデンバーベキュー＆ブッフェボード」のポイント

絶景のロケーション: 目の前に広がる明石海峡と、時間とともに移り変わる空の色彩を眺めながらのバーベキューは、当館ならではの特別な体験です。

こだわりの国産牛: スタンダードプランでは国産ビーフ、プレミアムプランでは黒毛和牛をご用意。本格的な肉の旨みをご堪能いただけます。

ご家族での利用にも最適: お子様向けの人気メニューを揃えた「キッズBBQ」プランもご用意しており、三世代での夏休みの思い出作りにも最適です。

■ 開催概要

開催期間：2026年7月25日（土）～8月30日（日）

先行オープン：2026年7月18日（土）～7月20日（月・祝）

営業時間：18：00 ～ 21：00（フードラストオーダー 20：00）

※お席のご利用は120分制となります。

会場：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 中庭テラス

■ プラン詳細（すべてブッフェボード付）

スタンダードBBQ ｜ 7,000円

国産ビーフ（150g）、国産豚ロース肉、やり烏賊、海老、蛸、焼き野菜、焼きおにぎり 等

プレミアムBBQ ｜ 9,000円

黒毛和牛（150g）、国産豚ロース肉、やり烏賊、大海老、帆立貝、焼き野菜、焼きおにぎり 等

キッズBBQ ｜ 4,000円

国産ビーフ（70g）、シチューハンバーグ、マカロニグラタン、海老フライ、お子様カレーライス 等

【ドリンクオプション（120分飲み放題）】

アルコール＆ソフトドリンク：2,500円

ソフトドリンクのみ：1,500円

※表示料金には消費税およびサービス料が含まれております。