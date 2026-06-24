Hit Box PC専用レバーレスコントローラー2機種を国内販売開始

エヌケー貿易株式会社

エヌケー貿易株式会社は、米国の格闘ゲーム用コントローラーメーカーHit Box Arcade, Inc.が製造・販売するPCレバーレスコントローラー2機種「PC Hit Box」および格闘ゲームプロプレイヤー梅原大吾氏とのコラボレーションモデル「PC Beast Box」について、2026年7月1日より自社運営の通販サイト「World Game Express」にてテスト販売を開始することをお知らせします。

Hit Boxとは

「Hit Box（ヒットボックス）」は、ゲームパッドやアーケードスティックに搭載されている「レバー（ジョイスティック）」をなくし、すべての操作をボタンだけで行うレバーレスコントローラーの元祖ブランドです。

上下左右の移動もすべてボタン入力になることで、指ごとに独立した精密な入力が可能になり、素早く正確な必殺技コマンドや、反射的な防御・回避行動がやりやすくなります。ストリートファイター、鉄拳、ギルティギアなど格闘ゲーム全般に幅広く対応しており、近年の格闘ゲームシーンでは国内外のプロ・ハイレベルプレイヤーを中心に採用が拡大しています。

Hit Box Arcadeは、このカテゴリーを世界で初めて製品化した草分け的ブランドであり、独自の特許取得済みボタンレイアウトと高品質なビルドクオリティで世界的な評価を確立しています。当社はこれまで同社の既存ラインナップを国内に供給してきましたが、このたびPC専用モデル2機種の国内取扱いを新たに開始し、まず当社直販チャネルにてテスト販売を実施します。

製品１.：PC Hit Box（PC ヒットボックス）- ザ・スタンダード

新世代「C.O.M.B.O. Extension1.5」を搭載

今回の2機種が特に注目に値する最大の理由が、新しくアップデートされた「C.O.M.B.O. Extension1.5」を本体に標準搭載している点です。

従来のコンボ拡張ボタンから入力レスポンスを大幅に強化し、アクチュエーションポイント（反応）は約1.0mmという素早さに、底打ち（ストップ）は約1.5mmという仕様へと進化しました。拡張ボタンはさらに高速化し、耐久性も非常に高くなっています。加えて、本体のメインとなる標準コンボボタンとの押し心地のバランス（相性）も格段に向上しており、L3・R3などの追加入力をストレスなく、より自然に使いこなせるようになりました。レバーレス入力の精度と速度をさらに引き上げたいプレイヤーに、ぜひ体感していただきたいポイントです。

製品２.：PC Beast Box（PC ビーストボックス）- 梅原大吾コラボモデル

世界的な格闘ゲームプロプレイヤー梅原大吾氏（"The Beast"）との公式コラボレーションモデル。PC Hit Boxと同等の性能・サイズ感を持ちながら、ベゼルレスの専用アートワークを採用しています。アートは使用による傷・色褪せが起きにくい仕様となっており、長く使い続けても美しさが保たれる、コレクションアイテムとしての価値も高い1台です。

「梅原選手と同じコントローラーで戦いたい」「コレクションとして手元に置きたい」という方にもぴったりです。

主な特長：

C.O.M.B.O.ボタン採用：0.3mmの超浅いアクチュエーションポイント。わずかな力で素早く反応する静音ボタンで、長時間プレイの疲労も軽減

薄くて軽い：厚さわずか27mm、重量1.7kgのコンパクトボディ。スリングバッグ付属で持ち運びもラク

- スチールフレーム＋アクリルトップ：頑丈で高級感のある見た目と耐久性を両立- 4種のSOCDモード：「左右同時押し」などの処理を4パターンから選択可能。ゲームや大会ルールに合わせて設定できる- マグネット着脱式底板：メンテナンス・内部カスタマイズが工具不要でかんたん- C.O.M.B.O. Extensionによる独立したL3・R3・Viewボタン（正方形ボタン）を搭載- ケーブルポートはフラッシュマウントのクイックリリース機構、トーナメントモードスイッチも搭載

販売概要

国内販売記念！「hitbox ULTRA」が20%OFFとなる特別セールを同時開催

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176970/table/9_1_7307ba27e5da3771e385e57c150a7ae5.jpg?v=202606241252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/176970/table/9_2_068d3a65aaaefadf34fd479836da6ce4.jpg?v=202606241252 ]

この度のPC専用レバーレスコントローラー国内販売開始を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、自社運営の通販サイト「World Game Express」にて「hitbox ULTRA」が20%割引となる特別セールを開催中です。

- 対象商品：hitbox ULTRA- 期間：売り切れ次第、終了となります。- 販売ページ：https://worldgameexpress.myshopify.com/products/hitbox-ultra

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▶ World Game Express：https://worldgameexpress.myshopify.com/(https://worldgameexpress.myshopify.com/)

エヌケー貿易株式会社

エヌケー貿易株式会社は、海外の優れたゲーム関連製品を日本市場に届ける輸入・販売事業を展開しています。レトロゲーム互換機「Polymega」「Epilogue」、ゲーミングアクセサリーブランド「Hyperkin」、格闘ゲーム用コントローラーの「Hit Box」など、国内外で評価の高いブランドを取り扱い、自社運営の通販サイト「World Game Express」をはじめとする複数のチャネルを通じて販売しています。ゲームをより深く、より快適に楽しみたいすべてのプレイヤーへ、確かな製品と情報をお届けします。