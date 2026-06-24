【ウェスティンホテル大阪】クリームを味わうシフォンケーキ「オニクリシフォン」誕生　タイムアウトマーケット大阪に期間限定出店

株式会社テェルウィンコーポレーション ウェスティンホテル大阪

ウェスティンホテル大阪（大阪市北区/総支配人 田上浩士）は、2026年7月7日（火）～7月31日（金）、グラングリーン大阪南館B1F「タイムアウトマーケット大阪」に期間限定ポップアップストアを出店いたします。期間中は、ウェスティンホテル大阪で長年支持されてきた“クリーム”を主役に開発した新商品「オニクリシフォン」を販売いたします。

オニクリシフォン■ウェスティンホテル大阪が辿り着いた「クリームを味わうためのシフォンケーキ」

ウェスティンホテル大阪スイーツの人気を支えているのは、

パティシエが追求するクリームの美味しさ。

その魅力を存分に味わっていただくために誕生したのが「オニクリシフォン」です。

力強いロゴと大胆なネーミングとは対照的に、味わいは繊細で上品。

そのギャップこそが、オニクリシフォンの最大の魅力です。

ホテルで人気のシフォン生地に、配合や脂肪分の異なる３種類の生クリームを贅沢に使用。

シェフパティシエ亀川善実の「空気を操る技術」により、満足感がありながらも驚くほど軽やかな口どけを実現しました。

■ペストリーシェフ 亀川 善実コメント

「ウェスティンホテル大阪のスイーツを語る上で欠かせないのがクリームの美味しさです。その魅力をもっとストレートに、もっと贅沢に楽しんでいただきたいという想いから開発しました。

見た目はインパクトだけでなく、最後まで軽やかに召し上がっていただけるよう、クリームの配合や口どけに徹底的にこだわっています。」

■プロフィール 亀川 善実（かめがわ よしみ）

20歳で洋菓子の世界に入り、関西エリアの有名パティスリーやレストランで経験を積む。

シェフパティシエとして複数店舗の立ち上げに携わり、フランス菓子を中心に幅広い技術を磨く。

その後、国内外の著名ショコラティエブランドの商品開発に参画。プロ向け講習会や製菓学校の講師として後進育成にも力を注ぐ。専門書『洋菓子クリームの事典』（旭屋出版）にレシピ掲載。

■商品概要

価格：単品880円 オニクリシフォン・アイスティーセット1,320円

期間：7月7日（火）～7月31日（金）

時間：11：00～23：00（L.O22：00）

場所：グラングリーン大阪南館B1F（タイムアウトマーケット大阪内）

お問い合わせ TEL：06-6440-1111（ウェスティンホテル大阪）

※表示価格はすべて税込です。

※写真はすべてイメージです。※メニュー・内容は予告なく変更となる場合がございます。

■Time Out Market Osaka

総面積約3000平方メートル以上のユニークな空間で、17のキッチンと2つのバーが集結。来場者は、多様なコンセプトを通じて街の最高の料理を楽しみながら、家族や友人とテーブルを囲み、大阪の文化をはじめ関西地方の魅力が体験できる。

営業時間： 11：00～23：00

（引用：https://www.timeout.jp/time-out-market-osaka/ja）

■ウェスティンホテル大阪について

ウェスティンブランドの日本第一号店として生まれたウェスティンホテル大阪。

1993年の開業以来培ってきた親しみあふれるおもてなしと、経験豊かなスタッフによるパーソナルなサービスで、お客様をお迎えいたします。

“東洋と西洋の文化が華開いた安土桃山時代と西洋の融合”をコンセプトに、ヨーロピアンクラシックとジャパネスクの煌びやかな調和を表現した空間で、上質なくつろぎと癒しのひとときを。

ホームページ https://www.marriott.com/ja/hotels/osawi-the-westin-osaka/overview/

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