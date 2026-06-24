山陰合同銀行、AIを活用した商談準備の「確かな情報源」として「業界チャネル」を採用

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、当社の提供する「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」の業界レポートのデータが、株式会社山陰合同銀行（本店：島根県松江市、取締役頭取：吉川 浩、以下「山陰合同銀行」）の生成AIを活用した商談準備や業界知見の標準化における「確かな情報源」として採用され、2026年4月1日より運用が開始されたことをお知らせします。

「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」は、各業界に精通したコンサルタントが政府や企業の公式情報をもとに作成した高品質なレポートや、企業財務データなどを備えた営業・企画を強化する情報プラットフォームです。

■ 導入の背景

山陰合同銀行は、法人営業の効率化ならびに若手行員の教育・スキル向上を目的として、行内業務に特化した独自の生成AIエージェントの活用を進めています。しかし、一般的な生成AIの活用においては、出力される回答が業界の概要などの一般的な内容に留まり、実際の商談で使える具体的な提案仮説にまで至らない点や、ハルシネーション（もっともらしい嘘）を出力してしまうという課題がありました。より実践的で顧客提案に直結する精度の高いアウトプットを得るためには、出力の根拠となるデータの信頼性と、最新の業界情報が不可欠でした。

そこで、政府や企業の公式情報をベースに専門コンサルタントが分析した「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」の158業界におけるレポートなどの各種データが、AIの回答精度と具体性を引き上げる「確かな情報源」として高く評価され、今回の採用に至りました。

■ 「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」の役割と導入効果

１. 営業担当者の訪問前準備の効率化・高度化

生成AIが「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」の専門データを参照することで、顧客の属する業界の動向や課題を的確に抽出できるようになります。これにより、営業担当者の訪問前準備における「必要な情報の整理」や「提案の仮説構築」にかかる時間を大幅に削減し、より質の高い営業活動を支援します。

なお、今回の導入により、従来1回の訪問準備に1時間程度かかっていたところ、30分程度で完了できるようになったなどの効果がありました。

２. 属人化しがちな業界知見の標準化と営業スキルの底上げ

若手行員であっても、生成AIによるアウトプットを参照することで、ベテラン行員に近いレベルの業界知見を瞬時に得ることが可能になります。属人化しがちな業界ノウハウを組織全体で標準化し、行員全体のコンサルティングスキルの底上げに貢献します。

３. 信頼性の高い情報に基づく質の高いアウトプット

各業界に精通したコンサルタントが作成した「業界チャネル」の確かなデータをベースにAIが要約・出力を行うため、一般的な生成AIで懸念されるハルシネーションを防ぎ、業務利用における高い信頼性を担保します。

■ 山陰合同銀行 ご担当者様からのコメント

当行では、地域のお客様の経営課題解決に向けたコンサルティング機能の強化を目指しております。今回、「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」の良質な業界データを当行のAIエージェントに連携することで、営業担当者の訪問前準備が大幅に効率化され、お客様へのより深い提案と特に経験が浅い行員の育成体制の標準化・高度化が可能になると期待しております。

■ サービス概要

「BtoBプラットフォーム 業界チャネル」は、短時間に、安価で業界動向と主要企業が把握できる営業・マーケティング部門のための情報プラットフォームです。営業先や競合他社等、いち早く知りたい企業のニュース・決算情報・展示会情報の自動収集機能と豊富な情報量と読みやすさを追求した業界レポートで営業・企画を強化します。

URL：https://www.infomart.co.jp/channel/

■ 会社概要

【山陰合同銀行】

会社名：株式会社山陰合同銀行（東証プライム市場：8381）

代表者：取締役頭取 吉川 浩

本店所在地：島根県松江市魚町10番地

創業：1878年12月1日

設立：1941年7月1日

URL：https://www.gogin.co.jp/

【インフォマート】

会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

URL：https://corp.infomart.co.jp/