【メゾン創設50周年記念】ブランド初、ロクシタンSHIBUYA TOKYO全体が特別な体験空間に「ロクシタン50の秘密」を7/9(木)～7/12(日)の4日間限定で開催

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、7月9日（木）～7月12日（日）の4日間限定で、ロクシタン SHIBUYA TOKYOにて「ロクシタン 50の秘密」を開催します。

渋谷店の全フロア（1F～3F）を活用し、POPUPイベントを実施するのはブランド初の試みです。

ロクシタン公式通販サイト：https://jp.loccitane.com/thanksgiving#event

オート・プロヴァンスが一年で最も香りに満ちる夏に、ロクシタンは50周年を祝したイベントを開催します。

本イベントはメゾン50周年のテーマである「Crafting Life Ties」をコンセプトに、ロクシタンが50年かけて紡いできた無数の小さな“つながり”を「50の絆（秘密）」として解きほぐし、五感で体験していただく特別なイベントです。期間中は渋谷店の外観を象徴的なロクシタンイエローでラッピングし、会場に一歩足を踏み入れれば、香りや音、空間を通してメゾンの理念に触れられるほか、50周年を祝してリニューアルする３つの新フレグランスの体験、それをイメージした３つのオリジナルドリンクの無料提供、50周年記念のロクシタン初のウォーターシールの購入特典など、ここでしか味わえないコンテンツを多数ご用意しております。

■ロクシタンの50年を五感で紐解く、フロアを巡る特別な体験コンテンツ【2階：50の箱を開けて秘密を解き明かす】

会場内に点在する大小様々な50のギフトボックスを、来場者自身が自らで開けていく体験型エリアです。ボックスの中には、ロクシタンが大切にしてきた植物の香り、厳選された自然素材へのこだわり、製品の裏側にある生産者との絆、そしてものづくりのストーリーなど、自然や人とのつながりを感じる数々の“秘密”が込められています。

【3階：自分の気分に寄り添う、新ムードフレグランス体感＆ドリンクサービス】

さらに3階へと進むと、2025年10月に誕生したロクシタンのフレグランスコレクション「ART OF SCENT」から、メゾン創設50周年を記念して新たに誕生した、気分を瞬時に切り替える3つのムードフレグランスを五感で体感できる特別なフロアが出現します。オート・プロヴァンスの夏を象徴するハーブ“ヴァーベナ”と“ラベンダー”。古くから心を整えるために親しまれてきたこれらのハーブから生まれた3つの香りは、オート・プロヴァンスの夏を五感で感じられるとともに、香りがあなたのなりたい気分へとスイッチしてくれます。

＜今回体験できる 3つの「ムードフレグランス」＞

ヴェルヴェーヌ／FOCUS（集中）：気持ちを整え、集中ムードへ導くクリアシトラスの香り。

ラヴァンド／RELAX（リラックス）：緊張をほどき、心を落ち着かせるやさしいラベンダーの香り。

ヴェルヴェーヌアグルム／ACTIVE（躍動）：気分を前向きに、心を軽やかにするジューシーなシトラスの香り。

（左から：「ラヴァンド」「ヴェルヴェーヌアグルム」「ヴェルヴェーヌ」）

五感で楽しむ「スイッチウォール」

壁面に並ぶのは、上記3つのフレグランスボトルを模したユニークなスイッチ。来場者がボトルのスイッチに触れると、それぞれの香りを表すメッセージ（「すっきり」「ほどける」「軽やかに」など）が、光の演出とともに壁面に美しく映し出されます。

今のなりたい気分に合う一本が見つかる「タッチ＆トライ」スペース

これら3つのムードフレグランスを、自由にお試しいただけます。香りの特徴や気分へのアプローチを綴った「香りの秘密」キャプションを読みながら、それぞれの香りの違いを楽しめます。集中、リラックス、躍動、あなたのなりたい気分へ寄り添う香りがきっと見つかります。

香りをイメージしたオリジナルドリンクを無料でプレゼント

フレグランス体験後、３つの香りをイメージした特製オリジナルドリンクを無料で1杯ご提供いたします。

・ヴェルヴェーヌ フォーカス：すっきり冴える、ヴァーベナティー＆レモン、ハチミツのレモネード

・ラヴァンド リラックス：やさしくほどける、ラベンダーティー＆グレープジュースのノンアルコールカクテル

・ヴェルヴェーヌアグルム アクティブ：軽やかに弾ける、ヴァーベナティー＆オレンジのティードリンク

【1階：メゾンの世界に入り込むエントランス】

渋谷スクランブル交差点から一歩店内に入ると、

そこは一面に広がる鮮やかなイエローと、南仏のラベンダーの香りに包まれた空間が出迎えます。

1階では、50周年のキーアイコンであるイエローボックスのオブジェや、目を引くラベンダーの壁面装飾が皆様をお迎えし、ブランドの歴史を五感で感じられる特別な展示エリアをご用意しています。

新商品の先行販売＆購入者限定特典も！

ショップスペースでは、体験したお気に入りの香りをその場でスムーズにご購入いただけます。そして会場内では、まだ未発売の香り「ヴェルヴェーヌアグルム」をいち早く手に取っていただける先行販売を実施いたします。

・ヴェルヴェーヌアグルム シリーズ（先行発売）※数に限りがございます。

一般発売日：2026年7月29日（水）

初夏にぴったりの、ジューシーで弾けるシトラスヴァーベナの香りをいち早くお届けします。

さらに来場者限定の製品購入特典として、今大人気の「ウォーターシール」がロクシタンオリジナルのデザインで登場します。税込3,300円以上ご購入いただいた方を対象に、ロクシタンの人気製品をモチーフにしたロクシタン初の「ウォーターシール」をその場でプレゼントいたします。

※景品は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

【「ロクシタン 50の秘密」開催概要】

開催期間：2026年7月9日（木）～7月12日（日）の4日間

開催時間：11:00～19:00（最終日12日のみ18:00まで）

会 場：ロクシタン SHIBUYA TOKYO（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-3-1 渋谷駅前ビル）

入 場 料 ：無料

※フリー入場制（予約不要）

フレグランスコレクション「ART OF SCENT」とは

2026年に創設50周年を迎えたロクシタン。メゾンのルーツを受け継ぎながら、次の50年に向けた新たなチャプターとして、2025年10月、フレグランスコレクション「ART OF SCENT」が誕生しました。オート・プロヴァンスの植物や花々にインスパイアされたロクシタンの香りを、“香りのアート”として再定義。これまで香りごとに展開していたフレグランスシリーズを、一つのコレクションとして統合しました。

本コレクションはシングルでも美しく、さらに重ねることで新たなハーモニーを生み出します。香り立ちの異なるボディミルクやシャワージェル、ハンドクリームなどのアイテムも加えると、その組み合わせは1000通り以上。その中から自分だけの香りを奏でることができます。

新しく登場したムードフレグランスで、気分を切り替える。スタイルフレグランスで、なりたい印象に。

それぞれの香りを重ねることで、心を整えながら、自分らしい魅力を引き立てます。

ロクシタン（L’Occitane en Provence ）とは

1976年の創設以来、植物が持つ“生命の力”を伝えるビューティーメゾン。

ローズマリーの蒸留というシンプルなしぐさから始まったロクシタンは、オート・プロヴァンスのいきいきとした自然と文化からインスピレーションを得ています。メゾンは、オート・プロヴァンスに着想を得た植物原料を用い、先進科学と環境への配慮を融合させたスキンケア、フレグランス、ホームコレクションをフランスで製造しています。人と自然を結ぶ絆を称えながら、ロクシタンは、日常のささやかな瞬間の美しさに着想を得た“アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）”を提案しています。現在、このフィロソフィーは、世界3,000以上の店舗、100のスパ、2,500のパートナーホテル、そして自社ホテル「ル・クヴォン・デ・ミニム - ロクシタン・アン・プロヴァンス ホテル＆スパ」を通じて、世界中のゲストへと届けられています。

お客様問合せ先：ロクシタンジャポン カスタマーサービス

Tel：0570-66-6940

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル10階

https://jp.loccitane.com