田中 渉 選手鹿児島ユナイテッドFCへ完全移籍のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、田中渉選手が鹿児島ユナイテッドFCへ完全移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

田中 渉 WATARU TANAKA

生年月日：

2000年9月23日(25歳)

出身地：

群馬県

身長体重：

169cm、65kg

ポジション：

MF

利き足：

左

所属歴：

前橋ＳＣＪｒユースー桐生第一高-ベガルタ仙台-レノファ山口ＦＣ-ベガルタ仙台-レノファ山口ＦＣ-ベガルタ仙台-モンテディオ山形-鹿児島ユナイテッドＦＣ-モンテディオ山形

通算出場記録：

田中 渉 選手コメント

- J1リーグ戦通算 8試合出場0得点- J2リーグ戦通算 138試合出場8得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算10試合出場1得点- リーグカップ戦通算 9試合出場3得点

『この度、鹿児島ユナイテッドFCに移籍することになりました。

百年構想リーグでは、どんな状況でもたくさんの応援ありがとうございました！

そして、僕自身約2年半山形でプレーすることができて本当に幸せでした！

山形で素晴らしいサポーターの方々、スポンサー方々、チームメイト、スタッフの方々と出会い山形が大好きになりました！

もっと自分の力で勝利に貢献したかったし、J１昇格を達成できずに悔しい気持ちの方が多かったですが山形でやってきたことを信じて鹿児島で自分の力を証明できるように努力していきます。

どんな時でも僕たちに声援、パワーをくれるモンテディオ山形サポーターがいれば必ずJ１昇格できると信じています！

僕自身も山形まで活躍が届くように頑張ります！本当に2年半、ありがとうございました』