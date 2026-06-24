アジア初のグルテンフリー認定店が、食の常識を変える

株式会社たいのいかこ

「食の制限を、可能性に変える。」

おいしいものを食べると、人は自然と笑顔になる。グルテンフリーを必要とするすべての人に、その笑顔を届けたくて、私たちはこのレストランを始めました。「外食は諦めている」そんな声をずっと聞いてきたからこそ、アジア初のGFCO認定レストランとして、安心しておいしいと言える場所をつくり続けています。グルテンフリーが当たり前に選ばれる時代を、私たちはここから作っていきたいと思っています。

■Uber Eats開始の背景

2026年4月3日にオープンした原宿店は、「グルテンフリー居酒屋」という新業態として展開してきましたが、「お店に来られないけど食べてみたい」という声を多くいただいていました。

このたびUber Eatsへの対応を開始し、自宅や職場にいながらグルテンフリーの本格的な食事を楽しめる環境が整いました。

Uber Eats注文ページ： https://www.ubereats.com/store-browse-uuid/258cddd3-3385-4840-aace-547cec108025

■原宿に誕生した"グルテンフリー居酒屋"というコンセプト

居酒屋は、日本が世界に誇る食文化のひとつ。気軽に集まり、料理とお酒を囲んで楽しむ--そんな当たり前の体験が、グルテンアレルギーや食の制限を持つ方にとっては、これまでハードルの高いものでした。

Gluten Free T's Kitchenの原宿店は、その課題に正面から向き合い、「グルテンフリー居酒屋」という新しい業態として誕生しました。

唐揚げ、まぜそば、コーンクリームコロッケなど日本の居酒屋文化を象徴するメニューを、小麦・大麦・ライ麦を一切使わずに再現。さらに手作りコーンクリームコロッケは、ヴィーガンに仕上げるなど、グルテンフリーにとどまらず、卵、乳アレルギー・ヴィーガン・ベジタリアンといった多様な食のニーズにも対応しています。

「食の制限がある人」と「そうでない人」が、同じテーブルで同じ料理を楽しめることが目指す姿です。グルテンフリーは制限ではなく、日本の食文化をより多くの人に開く可能性です。

■Gluten Free T's Kitchenとは

Gluten Free T's Kitchenは、六本木店にてアジア初のグルテンフリー認証を取得した専門レストランチェーンです。これまで700種類以上のレシピを開発し、小麦・大麦・ライ麦を使用しないで、さまざまなジャンルの味をグルテンフリーで再現しています。

コンセプトは「グルテンフリー食は制限ではなく可能性を味わう」。アレルギーを持つ方だけでなく、ヴィーガン・ベジタリアンなど幅広い食のニーズに応えます。

ウーバーイーツメニューの一部

■Uber Eatsで注文できる主なメニュー

・グルテンフリー唐揚げ

・グルテンフリーまぜそば

・グルテンフリーヴィーガンコーンクリームコロッケ

・グルテンフリーヴィーガン天ぷら

・グルテンフリーヴィーガンアップルロール

※すべてグルテンフリー対応

グルテンフリーまぜそば国産鳥のさっぱり炒め(柚子胡椒添え)

■今後の展開

今後は飲食事業に加え、グルテンフリー商品の開発・販売を進めていくとともに、「安心・安全なグルテンフリー」の正しい理解を広める取り組みを強化していきます。セミナーや講演会を通じて、グルテンフリーに関する正しい知識と実践的な情報を発信していく予定です。

原宿店店内の様子

■店舗概要

店舗名：Gluten Free T's Kitchen 原宿店

所在地：東京都渋谷区神宮前4-28-14

営業時間：12:00～15:00 / 17:00～22:00(土日は通し営業)

定休日：水曜

席数：約30席

オープン日：2026年4月3日

Uber Eats：2026年6月1日より対応開始

Uber Eats注文ページ： https://www.ubereats.com/store-browse-uuid/258cddd3-3385-4840-aace-547cec108025

■会社概要

会社名：株式会社たいのいかこ

代表者：飯野孝子

事業内容：グルテンフリー飲食店の運営、商品開発

URL：https://glutenfree.co.jp