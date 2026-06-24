アジア初のグルテンフリー認定店が、食の常識を変える
「食の制限を、可能性に変える。」
おいしいものを食べると、人は自然と笑顔になる。グルテンフリーを必要とするすべての人に、その笑顔を届けたくて、私たちはこのレストランを始めました。「外食は諦めている」そんな声をずっと聞いてきたからこそ、アジア初のGFCO認定レストランとして、安心しておいしいと言える場所をつくり続けています。グルテンフリーが当たり前に選ばれる時代を、私たちはここから作っていきたいと思っています。
■Uber Eats開始の背景
2026年4月3日にオープンした原宿店は、「グルテンフリー居酒屋」という新業態として展開してきましたが、「お店に来られないけど食べてみたい」という声を多くいただいていました。
このたびUber Eatsへの対応を開始し、自宅や職場にいながらグルテンフリーの本格的な食事を楽しめる環境が整いました。
Uber Eats注文ページ： https://www.ubereats.com/store-browse-uuid/258cddd3-3385-4840-aace-547cec108025
■原宿に誕生した"グルテンフリー居酒屋"というコンセプト
居酒屋は、日本が世界に誇る食文化のひとつ。気軽に集まり、料理とお酒を囲んで楽しむ--そんな当たり前の体験が、グルテンアレルギーや食の制限を持つ方にとっては、これまでハードルの高いものでした。
Gluten Free T's Kitchenの原宿店は、その課題に正面から向き合い、「グルテンフリー居酒屋」という新しい業態として誕生しました。
唐揚げ、まぜそば、コーンクリームコロッケなど日本の居酒屋文化を象徴するメニューを、小麦・大麦・ライ麦を一切使わずに再現。さらに手作りコーンクリームコロッケは、ヴィーガンに仕上げるなど、グルテンフリーにとどまらず、卵、乳アレルギー・ヴィーガン・ベジタリアンといった多様な食のニーズにも対応しています。
「食の制限がある人」と「そうでない人」が、同じテーブルで同じ料理を楽しめることが目指す姿です。グルテンフリーは制限ではなく、日本の食文化をより多くの人に開く可能性です。
■Gluten Free T's Kitchenとは
Gluten Free T's Kitchenは、六本木店にてアジア初のグルテンフリー認証を取得した専門レストランチェーンです。これまで700種類以上のレシピを開発し、小麦・大麦・ライ麦を使用しないで、さまざまなジャンルの味をグルテンフリーで再現しています。
コンセプトは「グルテンフリー食は制限ではなく可能性を味わう」。アレルギーを持つ方だけでなく、ヴィーガン・ベジタリアンなど幅広い食のニーズに応えます。
ウーバーイーツメニューの一部
■Uber Eatsで注文できる主なメニュー
・グルテンフリー唐揚げ
・グルテンフリーまぜそば
・グルテンフリーヴィーガンコーンクリームコロッケ
・グルテンフリーヴィーガン天ぷら
・グルテンフリーヴィーガンアップルロール
※すべてグルテンフリー対応
グルテンフリーまぜそば
国産鳥のさっぱり炒め(柚子胡椒添え)
■今後の展開
今後は飲食事業に加え、グルテンフリー商品の開発・販売を進めていくとともに、「安心・安全なグルテンフリー」の正しい理解を広める取り組みを強化していきます。セミナーや講演会を通じて、グルテンフリーに関する正しい知識と実践的な情報を発信していく予定です。
原宿店店内の様子
■店舗概要
店舗名：Gluten Free T's Kitchen 原宿店
所在地：東京都渋谷区神宮前4-28-14
営業時間：12:00～15:00 / 17:00～22:00(土日は通し営業)
定休日：水曜
席数：約30席
オープン日：2026年4月3日
Uber Eats：2026年6月1日より対応開始
Uber Eats注文ページ： https://www.ubereats.com/store-browse-uuid/258cddd3-3385-4840-aace-547cec108025
■会社概要
会社名：株式会社たいのいかこ
代表者：飯野孝子
事業内容：グルテンフリー飲食店の運営、商品開発
URL：https://glutenfree.co.jp