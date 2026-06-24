いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜北陸版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜北陸版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜北陸版＞」として集計しました。

「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜北陸版＞」 主なポイント

住みここち1位は7年連続で石川県野々市市。2位と3位は2年連続で、2位石川県金沢市、3位石川県白山市。

○トップ4は石川県の自治体

1位は7年連続で野々市市で、金沢市のベッドタウンとして発展している街です。2位は北陸地方最大の街として都市インフラが充実している金沢市、3位は野々市市と同じく金沢市のベッドタウンでもあり、企業の工場が多く集まる白山市です。4位にはかほく市が続いており、トップ4は石川県の自治体という結果になっています。

○5位は昨年8位から順位を上げた福井市

福井県の県庁所在地である福井市が、昨年8位から順位を上げて5位となっています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体人数が2022～2026年の累計人数では規定の50名に満たない場合、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜北陸版＞」 主なポイント

住みたい街1位は7年連続で石川県金沢市。2位は5年連続で東京23区。3位は6年連続で富山県富山市。

○石川県金沢市が7年連続で1位

1位は7年連続で石川県金沢市、2位は5年連続で東京23区です。3位は、6年連続で富山県富山市です。その他トップ5では、5位に「住みここち」でもトップ5入りしている、福井県福井市がランクインしています。

○今住んでいる街の肯定派は79.0%

「住みたい街が特にない」58.3%、「今住んでいる街に住み続けたい」20.7%の合計79.0%で、昨年に引き続き、今住んでいる街を評価する結果となっています。

※「住みたい街ランキング」は、北陸エリア居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※行政区はまとめて一つの自治体として集計しています。

街の住みここちランキング2026＜北陸版＞自治体TOP15・因子別順位

TOP15外の「自治体」 因子別順位トピックス

●行政サービスの1位は、福井県大飯郡おおい町でした。

●静かさ治安の1位は福井県大飯郡おおい町、3位は福井県丹生郡越前町でした。

●物価家賃の1位は、石川県能美郡川北町でした。

●防災の3位は、福井県勝山市でした。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜北陸版＞TOP29の過去順位

●2026年1位の石川県野々市市は、2020年以降７年連続でトップです。

●2020年から5位以上順位を上げている自治体は以下の通りです。

・5位：福井県福井市 2020年14位

・13位：福井県坂井市 2020年18位

※2020年は北陸版としての発表はしていませんが、各県リリース評点より順位を算出しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

北陸エリア（富山県・石川県・福井県）居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計17,917名を対象に集計。

［男女比］ 男性49.4%：女性50.6%

［未既婚］ 未婚38.0%：既婚62.0% ［子ども］ なし41.1%：あり58.9%

［世代比］ 20歳代13.4%、30歳代20.4%、40歳代24.3%、50歳代23.9%、60歳代13.5%、70歳代4.5%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：4,224名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：3,639名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：3,352名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：3,544名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：3,047名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：26名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：73名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：12名 ※一部の回答のみ使用）

計17,917名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。 住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.eheya.net/sumicoco/

▼プレスリリースはこちら

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_hokuriku2026.html