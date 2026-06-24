【資格の学校TAC】情報セキュリティ意識を身近な事例で高める『事例で学ぶ情報セキュリティ』7/1(水)開講！ TAC IT講座

TAC株式会社

TAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年7月1日（水）、昨今急増しているセキュリティインシデントを事例として学ぶ、『事例で学ぶ情報セキュリティ』Web通信講座を開講します。

事例から学ぶ、だからすぐに役立つ！

DX進展を背景に、情報セキュリティの重要性が増すなか、『事例で学ぶ情報セキュリティ』Web通信コースは、2015年開講以来多くの受講者の方にご利用いただいております。本コースは、ユーザー視点の事例と対応策にフォーカスを絞ることで、より身近にセキュリティの意識を高めていただけるような学習コースになっています。

生成AIの台頭により、攻撃者の手口は一段と高度化・巧妙化し、新たな被害事例が次々と生まれています。本コースでは、AIを悪用したフィッシングメールの巧妙化や、フェイクニュース、ディープフェイクによる「なりすまし」など、最新の脅威についても解説。具体的な事例を通じて、今必要な対策を学びます。

■近年起こった事例から学ぶ「自分事化」の促進

実際に起こった事例で講師が解説するので【他人事】ではない身近な内容になっています。また専門用語を用いず、画像や図解を多用し【専門知識不要】の工夫を凝らした講義です。またどのような攻撃がされたのか、どうすればよかったのか、まで具体的に説明するため【即効性】があります。

■マルチデバイス・スキマ時間に対応

PC・タブレットはもちろん、スマートフォンに完全対応。1コマ約15分の短時間設計により、通勤中や休憩時間などの「スキマ時間」を有効に活用した学習が可能です。

■確認テストで理解度を確認することが可能です

法人・学校担当者様向けの機能として、受講者の進捗確認ができるLMSを装備。確認テストも付属しており、組織全体の理解度を可視化できます。

▼TAC IT講座 事例で学ぶ情報セキュリティ Web通信コース詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_it/it_crs_itskill_security.html

※本コースは7/1からのリニューアルコースです。お申し込みは7/1（水）より開始。

▼法人研修・通信コース お問い合わせ

TAC Biz 法人向け人材教育サービス https://www.tac.biz/

学習カリキュラム

本コースの活用事例

事例で学ぶ情報セキュリティ Web通信コースカリキュラム

導入企業様の事例

・ドキュメント系企業A社

情報セキュリティ関連知識の向上を目的とした、社内のeラーニングコンテンツとしてご採用。

・ドキュメント系企業B社

社内で定期的に実施している、情報セキュリティ意識の確認用テストの出題ベースとしてご採用。

・保険会社グループ企業C社

DX推進に伴う、情報セキュリティ関連知識の向上と、意識の強化のための教材としてご採用。

・施設管理・運営企業D社

社員の情報セキュリティ意識の向上のための学習用コンテンツとしてご採用。

教材・価格

受講料：6,000円（税込）

受講期間：2ヵ月（標準学習期間1か月）

教材：講義動画 全13回 （約190分）/ポイントチェック集 1冊/確認テスト（30分／25問）

《資格の学校 IT・CompTIA講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://x.com/TAC_CompTIA

■YouTube URL： https://www.youtube.com/@tacitcomptia

お問い合わせ

TAC株式会社

TAC株式会社 IT講座

HP：https://www.tac-school.co.jp/kouza_it.html

メール：its@tac-school.co.jp

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/