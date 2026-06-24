大丸松坂屋百貨店のアートメディア「ARToVILLA -アートヴィラ-」が「言葉のみつからない午後も」キュレーション：小原晩の展示を、銀座Artglorieux GALLERY OF TOKYOで開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店（以下、当社）がGINZA SIX 5階で運営するアートギャラリー「Artglorieux GALLERY OF TOKYO（アールグロリュー ギャラリーオブトーキョー）」にて、「言葉のみつからない午後も」キュレーション：小原晩の展示を開催いたします。

会期：2026年7月9日（木）～7月15日（水）

営業時間：10:30～20:30（最終日は18:00閉場）

展覧会情報：

https://artovilla.jp/market/exhibitions/kotobanomitsukaranaigogomo.html

本展は、ARToVILLAの人気連載「小原晩の“午後のアート、ちいさなうたげ”」から派生した企画展です。作家・小原晩ならではの繊細なまなざしを通して選ばれた作品群が集い、日々の暮らしの中にある名づけがたい感情や、言葉にならない瞬間にそっと寄り添います。

また会場では、本展のために小原晩が新たに綴ったテキストもご覧いただけます。作品とテキストが呼応し合いながら、言葉になる前の感情や、ふと立ち止まる午後の気配をそっとすくい上げます。

小原晩インタビュー：「わからなさ」は、生活から溢れだす。小原晩がアートと創作に見つけた、言葉の手前にあるもの

URL：https://artovilla.jp/articles/interview_ban-obara.html

展示作家：オカヤマ ナナミ、服部恭平、古川諒子、begas

オカヤマ ナナミ《object》 ミクストメディア 2026年服部恭平《water gun》 c-type print（edition1）2024/2026年古川諒子 《今年中にどんどん生きにくくなるのよ》 Acrylic on cotton 2026年begas《人影》 紙、鉛筆、ペン、アクリル絵の具 2026年

■プロフィール

キュレーション

小原晩

1996年東京都生まれ。作家。2022年自費出版した『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』が話題となり、のちに商業出版化。著書に『これが生活なのかしらん』。最新刊は小説集『風を飼う方法』。

展示作家

オカヤマ ナナミ

1999年東京都生まれ。

2022年武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業。日々の生活のなかで不要になった日用品の断片や、訪れた場所で拾ったものや購入したもの、人から譲り受けたものを材料に、写真作品やオブジェ作品を発表している。

主な個展に、「meeting place」（準備中、東京、2024）など。

服部恭平

1991年大阪府茨木市生まれ。東京在住の写真家。

2018年にファッションモデルとして活動する傍ら写真を始める。2025年に服部恭平写真事務所を設立。変わりゆく日常の中で私的なイメージを切り出している。

主な個展に、「2019-2020」(BOOKMARC、東京、2020)、「Through the lens of Kyohei Hattori」(agnes b. Shibuya& KyotoBAL、東京、2024)、「気持ちね」(写場、東京、2025)など。

古川諒子

1994年兵庫県生まれ、2022年広島市立大学大学院芸術学研究科修了。イメージと言葉、絵画とタイトルの関係、名前や語順といった言語の構造を主題とする。近年ではインスタレーション、パッチワークキルト、映像、アートブックなどに取り組み、国内外で作品を発表している。

主な個展に「喫煙は数え切れない発明品」 （KATSUYA SUSUKI GALLERY、東京、2026）、「大聖堂」（gallery TOWED、東京、2025）、「名前がないもののための谷」（トタン、東京、2025）、「看荒唐的電影」 (PTT Space、台湾、2024)など。

主な作品収蔵先にヒロセコレクションなどがある。

begas

1982年沖縄県生まれ 。

平日は会社員として仕事をしながら、週末の早朝、家族が寝ている時間に制作。

コロナ禍の中、SNSで偶然見つけ参加した、ワークショップをきっかけに絵を描き始める。

主な展示に、第1回マイファイ絵画実験室展『クラムジング100D』（Laugh Out、東京、2022） 、「Emerging Artists Osaka 2024」（江之子島文化芸術創造センター、大阪、2024） 、begas個展「マーカイガ」（亀戸アートセンター、東京、2025）など。

■展示概要

ARToVILLA主催企画

「言葉のみつからない午後も」

キュレーション：小原晩

会期：2026年7月9日（木）～7月15日（水）

営業時間：10:30～20:30 ※最終日は18:00閉場

会場：Artglorieux GALLERY OF TOKYO

7月10日(金) 18：30～20：0 0 レセプション・トークイベント開催

（準備のため18：00～18：30一時閉場）

※混雑具合によって入場制限をさせていただく場合がございます。

東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5階

https://artglorieux.jp/

入場料：無料

協力：me and you

Artglorieux GALLERY OF TOKYOについて

Artglorieux GALLERY OF TOKYOは、株式会社大丸松坂屋百貨店が運営するギャラリーです。

※詳細はHPにて順次掲載します。ご確認くださいませ。

※イベントや展示内容は諸般の事情により変更・中止となる場合があります。