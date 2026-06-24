【韓国で話題】音・空気抵抗・しなりを活用した新発想のゴルフ練習器具「Golf Swing Balance Stick」がMakuakeで日本先行販売開始！

株式会社大成園

■商品特徴

Golf Swing Balance Stickは、スイング中の「音」「空気抵抗」「しなり」を活用し、ゴルファー自身がスイングの感覚を確認しながら練習できるゴルフスイング練習器具です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QPjZD17GeAo ]

２タイプ１. 音でインパクトゾーンを体感

正しいタイミングでスイングすると、インパクト付近で自然に音が発生。理想的なヘッドの走りを感覚的に習得できます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fv9JszETUFA ]

２. 空気抵抗でスイング軌道を確認

特許デザインを取得した先端部のスエード構造により空気抵抗が生まれ、スイング中の軌道やテンポを意識しやすくなります。

３. 独特のしなりで自然なタメを習得

適度なしなりにより、無理に形を作らなくても自然なタメや切り返しの感覚を身につけることができます。

４. 自宅でも練習可能

ボールを打つ必要がないため、自宅や限られたスペースでも継続的なスイング練習が可能です。

■開発背景

ゴルフ上達には反復練習が欠かせません。しかし、多くのアマチュアゴルファーにとって、練習場へ通う時間や費用を継続的に確保することは容易ではなく、より効率的な練習方法が求められています。

そこで開発されたのが「Golf Swing Balance Stick」です。

本製品は、「音」「空気抵抗」「しなり」「軌道」を活用し、力まず振るだけでヘッドが自然に走る感覚や、効率的なスイング動作の習得をサポートするゴルフスイング練習器具です。

正しいスイングではインパクト付近で音が発生し、空気抵抗やしなりによってヘッドの動きやタイミングを体感できます。また、スイング軌道も確認しやすいため、改善点を把握しながら効率的に練習を続けることができます。

韓国では多くのゴルファーから支持を集めているほか、数々のプロゴルファーにも評価されており、その実用性と独自性が注目されています。今回、日本市場へ正式に紹介する運びとなりました。

４色×２タイプの８本ゴルフ仲間割り自宅で練習も出来る

■Makuakeプロジェクト情報

プロジェクト名：【音・空気抵抗・しなり】自然と理想のスイングへ導く、ゴルフ練習器具の決定版！

公開期間：2026年6月30日 10：00～ 2026年7月29日 22：00

販売ページ：https://www.makuake.com/project/balancestick/

一般販売予定価格：14,980円（税込）

Makuake限定価格：最大30％OFF

カラー：ブラック、レッド、ブルー、イエロー

タイプ：ドライバー用、アイアン用

4色展開

100％丁寧な手作業

韓国特許取得

専用ケース付き

■会社概要

会社名：株式会社大成園

所在地：青森県弘前市

事業内容：

海外商品の日本展開支援

クラウドファンディング運営

青森県産りんごの生産・加工・販売

株式会社大成園は、「日本市場への挑戦を支援するパートナー」として、海外の優れた製品を日本のユーザーへ届ける事業を展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社大成園

担当：石岡 友美

E-mail：info@taiseien-merch.com