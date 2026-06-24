初音ミクがUFOの日に「日清焼そばU.F.O.」と濃厚コラボレーション！　作品公募も開始！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gQ5HLpHo_CI ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）は、展開するバーチャルシンガー・初音ミクと、カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」（販売元：日清食品株式会社）のコラボレーション企画として、イラスト＆楽曲コンテストの作品募集を開始いたしました。

本コラボレーションは、2026年5月21日（木）に「日清焼そばU.F.O.」が発売50周年を迎えたことを記念して実現したものです。アニバーサリー当日には、YouTubeやTikTokなどのSNSを通して、クリエイターたちの共創で生まれた記念動画を公開。累計で再生回数580万回を突破しております。

本日“UFOの日（空飛ぶ円盤の日）”に合わせて開始した各コンテストでは“U.F.O.”をテーマにした作品を募集しており、楽曲コンテストにおいては「楽曲リミックス」と「オリジナル楽曲」の2部門を設定。DECO*27さん、ピノキオピーさん、ナユタン星人さん、はるまきごはんさんによる宇宙や宇宙人にちなんだ5作品が、楽曲リミックス部門の課題曲となっています。お好きな部門より、ふるってご応募ください。

コラボレーション特設サイト：https://pjcircles.com/ufo50/

濃厚コラボレーションで、139万再生突破！ YouTubeで記念動画を公開中！

記念動画「日清焼そばU.F.O.50周年 vs はちゅねミク」より（Art by 雪乃たまご (C)CFM / (C)SSS）

本コラボレーションは、「日清焼そばU.F.O.」50周年という記念の節目に合わせた、初音ミクとネットクリエイターが共鳴する特別なプロジェクトとして始動。初音ミクの二次創作から生まれた派生キャラクター『はちゅねミク』が、頭上に「日清焼そばU.F.O.」を乗せたユーモアたっぷりのキービジュアルは、『はちゅねミク』のイラスト制作者である雪乃たまごさんに描き下ろしていただきました。

また、「日清焼そばU.F.O.」のアニバーサリー当日である2026年5月21日（木）には、お祝いの気持ちを込めた記念動画「日清焼そばU.F.O.50周年 vs はちゅねミク」を公開。映像制作からサックスDJまで幅広く活動しているクリエイター・なみぐるさんによる遊び心がふんだんに盛り込まれた替え歌に合わせて、わたぴーさん、fla3さんがパッション溢れるアニメーション映像を制作してくださいました。

クリエイターたちの共創によって生まれた記念動画で、濃厚ソースビームを放つ『はちゅねミク』の姿をお楽しみください。

記念動画URL：https://youtu.be/gQ5HLpHo_CI

Music, Planner : namigroove

Illustration : yukino tamago

Animation parts : fla3

Movie : watapy_jiman

Original : Ievan Polkka by Otomania

Special Thanks : Project Circles - ミクたちとの共振 -

(C)CFM (C)SSS

あなたの「憧れ」を「カタチ」に！ イラスト・楽曲作品の募集を開始！

本コラボレーションを、インターネット発の創作文化の魅力をより多くの方に知っていただける機会とすべく、“U.F.O.”をテーマにしたイラスト・楽曲を募るコンテストを開始いたしました。応募の締め切りは、いずれの部門も共通して、7月31日（金）17:00です。自由な解釈とユーモラスな発想で、誰も見たことのないような未知との遭遇を生み出してくれる作品をお待ちしております。

各部門で採用となった作品は、チャンネル登録者数が450万人（2026年5月時点）を超えている初音ミク公式YouTubeチャンネル「39ch（ミクチャンネル）」(https://www.youtube.com/user/HatsuneMiku)上で、本コラボレーションから生まれた“公式DJミックス動画”として公開いたします。加えて、採用となった皆さまには、「日清焼そばU.F.O.」1箱（12食入り）もプレゼント！ 濃厚なお味をお届けいたします。

イラスト・楽曲ともに10作品以上を採用予定です。この機会に、あなたの“ボカロ曲”に対する無垢な情熱をカタチにしてみてはいかがでしょうか。

イラストコンテスト

クリプトンが運営するコンテンツ投稿サイト「piapro（ピアプロ）」上で、横向きA3サイズのイラストを公募いたします。募集テーマは「日清焼そばU.F.O.／UFO（未確認飛行物体）×初音ミク」です。対象キャラクターは、記念動画にも登場した下記7名となります。

対象キャラクター

初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO、ずんだもん

※『はちゅねミク』は対象外です

募集ページ：https://piapro.jp/official_collabo/ufo50

楽曲コンテスト

「楽曲リミックスコンテスト」では、宇宙や宇宙人にちなんだ課題曲のリミックス楽曲を募集。DECO*27さん、ナユタン星人さん、ピノキオピーさん、はるまきごはんさんによる、下記5曲を対象としたリミックス楽曲をお待ちしております。

「楽曲リミックスコンテスト」の課題曲

『あいたい星人』（DECO*27 feat. 初音ミク）

『アンドロメダアンドロメダ』（ナユタン星人 feat. 初音ミク）

『エイリアンエイリアン』（ナユタン星人 feat. 初音ミク）

『はじめまして地球人さん』（ピノキオピー feat. 初音ミク）

『銀河録』（はるまきごはん feat. 初音ミク）

また、4分以内のオリジナル楽曲も同時に募集いたします。音楽クリエイターの皆さまはご自身の制作スタイルに合う方法でぜひご参加ください。リミックス楽曲・オリジナル楽曲ともに、募集テーマは「U.F.O.にまつわる、スペーシー or ダンサブル or ユーモラスな"化学反応"を起こす楽曲」です。

募集ページ：https://pjcircles.com/ufo50/music/

歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』体験版を公開！

本コラボレーション企画の発表にあわせて、2026年4月14日（火）にリリースしたばかりの『初音ミク V6』の体験版も公開いたしました。製品ページではデモンストレーション動画もご覧いただけますので、まだ未体験の方はぜひこの機会にお試しください。

製品ページ：https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

＜参考情報＞



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに55都市で139公演を巡演。2026年はすでに北米ツアーを完走しており、11月にも欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼「日清焼そばU.F.O.」とは https://www.nissin-ufo.jp/

日清焼そばU.F.O.は、唯一無二の”ぶっ濃い濃厚ソース”の味わいが特長で、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、カップ焼そば＋油そばカテゴリーでNo1の売上を誇る今年で50周年を迎えたロングセラーブランドです。時代を先取りしたエクストリームで個性豊かなCMやプロモーションを展開しており、昨年実施した「日清焼そばU.F.O.ぶっ濃い湯切りくじキャンペーン」では、「U.F.O.」の調理方法である”湯切り”をモチーフにしたユニークな応募方法や、新幹線の社内で「U.F.O.」を味わえる「ソースエクスプレス」体験といったインパクト抜群の景品が話題となりました。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/