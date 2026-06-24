株式会社インテリアズ、アーティスト 岩村寛人氏 個展「Withdrawing Objects」を開催。

株式会社インテリアズKanto Iwamura exhibition -Withdrawing Objects-

株式会社インテリアズ（東京都港区南青山、代表取締役：青木将）は、2026年6月26日（金）から7月14日（火）まで、アーティスト・岩村寛人氏による個展「Withdrawing Objects」を、東京・南青山のインテリアショールーム「by interiors Tokyo」にて開催いたします。

建築、家具、アート。それぞれを独立した存在としてではなく、一つの空間体験を形づくる要素として捉える視点が広がっています。本展は、インテリアズが近年取り組むアート提案の延長線上で開催する企画であり、空間と作品の新たな関係性を探る試みでもあります。

本展で岩村氏が提示するのは、モノが機能や意味から離れ、“ただそこにある”という物理的な現実へと立ち戻る世界。静謐で洗練された空間のなかで、自立するモノたちが生み出す静かな対話をご体感ください。

◆ Kanto Iwamura exhibition -Withdrawing Objects-

会期 : 2026年6月26日(金) - 7月14日(火) 10:00-18:30

定休日：土日祝日

会場 : by interiors Tokyo : 東京都港区南青山4-16-15

オープニングレセプション : 2026年6月26日(金） 17:00-20:00

ギャラリートーク 岩村寛人 xレイヤマダ（麹町画廊アートディレクター） 19:00-

岩村 寛人

1985年東京生まれ。

ロンドンのAASchool of Architectureで建築を学ぶ。 卒業後はクライン・ダイサム・アーキテクツにて勤務。 その後、製図技術の延長として発案した「A_Maze」という画法を元に画家としての活動を開始。現在は建築を出発点とする芸術性や社会性を題材とした作家活動のなかで、時間とプロセスという概念を空間・立体・平面の媒体でクロスオーバーさせた表現を試みる。

株式会社インテリアズ

limitless, borderless, timelessなモダンデザインで、より良い空間、豊かな暮らし、新しい文化の創造を目指すインテリア企業。取り扱いブランドは、Boffi / DePadova (ボッフィ / デパドヴァ), LIVING DIVANI (リビング ディバーニ), porro (ポッロ), SALVATORI（サルバトーリ）などの世界最高峰のイタリアンブランドや、日本オリジナルブランドby interiors (バイ インテリアズ)、さらにはviccarbe（ヴィッカルベ）、KRISTALIA (クリスタリア) など。洗練されたデザインと上質な素材、そして、革新的な技術によって生み出されたプロダクトの数々は、企業のオフィスをはじめ、商業施設、ホテル、美術館、ラグジュアリーブランドショップ、そして住宅など、さまざまなプロジェクトで採用されています。

https://www.interiors-inc.jp

by interiors | バイ インテリアズ

イタリアのハイエンドブランドを取り扱うインテリアズが、世界に通用するモダンデザイン、技術、クオリティを学び培ってきた知識を基に創りあげた、日本オリジナルブランドです。

by interiors は、2011年のTEEテーブルの発表からブランドストーリーが始まります。アルミハニカムパネルを使用したTEEテーブルは、洗練されたデザインと美しいディテールの集積により、究極にシンプルでありながら汎用性が高いプロダクトとして、オフィスや商業施設、住宅など、幅広く採用されてきました。その後、世界で活躍する個性豊かなデザイナーたちとの積極的な協業と、独自の審美眼で選び抜かれた素材、日本の優れたテクノロジーや伝統技術を掛け合わせながら、世界に類をみない革新的なプロダクトを作り続けています。

“Silent Quality”をコンセプトに生まれた、静謐で、心地よく、美しく構成するby interiorsの製品。より良い空間、豊かな暮らし、新しい文化を創造することを目指し、永く愛されるサステナブルなデザインは、リミットレス、ボーダレス、タイムレスな価値観を、日本、そして、世界へ届けます。

by interiors Tokyo showroom

by interiors Tokyo map

by interios Tokyo | バイ インテリアズ東京

住所：107-0062 東京都港区南青山 4-16-15

電話番号：03 6712 5830

営業時間：9:30-18:30

定休日：土・日・祝日

アクセス：表参道駅より徒歩約10分

オンラインストア :

http://store.interiors-inc.jp(http://store.interiors-inc.jp)