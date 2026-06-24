MPS EYES「ものづくりワールド」出展のお知らせ

オザックス株式会社

オザックス株式社（東京都千代田区、代表取締役社長CEO：海老沼英次、以下「当社」）は、2026年7月1日（水）～３日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回ものづくりワールド」に需要予測クラウドサービス「MPS EYES Ver.3.5」を出展いたします。

未来在庫予測～適正発注データ生成まで自動化！欠品や過剰在庫を防ぐ！

過剰在庫や欠品、ベテランの経験頼みの需要予測にお悩みではありませんか？当社は、データに基づく高度な予測を自動化し、業務効率化とコスト削減を同時に実現する「MPS EYES需要予測クラウドサービス」をご提案します。実際のデモ画面をご覧いただきながら、御社のサプライチェーン最適化に向けた具体的な活用方法をわかりやすく解説します。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

需要予測クラウド「MPS EYES」はこんな企業様・ご担当者様におすすめ

在庫の適正化

欠品による機会損失や、過剰在庫による保管コスト・廃棄リスクを解消したい。

業務の標準化

ベテラン担当者の「経験と勘」に頼った発注業務から脱却し、誰でも高い精度で在庫管理・発注業務が行える仕組みを作りたい。

人手不足の解消

毎日・毎月の手作業によるデータ集計や発注計画作成の負荷を抑制し、本来の戦略的調達業務に時間を割きたい。

【イベント概要】

■名称：ものづくりワールド

■会期：2026年7月１日（水）～３日（金）10：00～17：00

■会場：東京ビッグサイト 西ホール

■出展場所：小間番号：W21-52

■イベント公式サイト：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

■公式HP：https://ozax-cloud-business.jp/src/index.html

※展示会への入場はオンラインでの事前登録が必要となります。

オザックス株式会社 会社概要

所在地：東京都千代田区神田三崎町3丁目1-16 神保町北東急ビル

設立：1920年９月（創業：1910年9月）

資本金：5億２百万円

代表者：代表取締役社長 海老沼英次

事業内容：生活産業製品の生産・加工・販売、合成樹脂原料の販売

洋紙・板紙・紙二次製品及びパルプの販売

食品の販売

上記に関する輸出入

URL：https://www.ozax.co.jp/