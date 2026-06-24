“ペットとヒトの関係をフラットに”で事業を展開するFLAFFY、目黒で5周年PARTYの開催を決定

株式会社FLAFFY

"ペットとヒトの関係をフラットに"をコンセプトに、総フォロワー25万人の国内最大級ペットメディア事業や、数万人が来場する国内最大級のペットフェスなどを手掛ける株式会社FLAFFY（本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙、以下「当社」）は、7月15日で設立5周年を迎えます。フォロワーさんやクライアントさまに日頃の感謝を伝える場として、7月4日(土)に目黒にて5周年PARTYの開催決定しました。

FLAFFYは多くのユーザーさま、クライアントさまに支えられ今年で5周年を迎えることができました。この節目に、みなさまへの「感謝」をテーマとした5周年記念PARTYを目黒で開催することを決定しました。本イベントでは、ペットとヒトが楽しめる5周年限定メニューの販売や、わんこ証明写真の無料撮影会、FLAFFY公式グッズのプレゼントを実施します。

イベント概要

【タイトル】FLAFFY 5周年パーティー

【開催日時】2026年7月4日 (土) 11:00～17:00

【会場住所】東京都目黒区目黒3-11-9 スパイスカレー店（JR山手線 目黒駅 徒歩10分)

【ご招待人数】先着40名様

▷予約URL：https://x.gd/RzpBQ

第1部～第4部まで各回定員10名様、計40名様をご招待します。

ご予約は、上記URLより先着順にて受け付けいたします。

イベントコンテンツ

5周年限定のコンテンツを用意しています。5周年記念メニューの販売や、大人気のわんこ証明写真の無料撮影会、オリジナルグッズプレゼント、さらには経口補水タブレットosampo-1の試飲も実施。わんちゃん友だちやおひとりでの参加もお待ちしております。FALFFYユーザー同士交流の場としてぜひご活用ください。

＜当日コンテンツ＞

・5周年記念メニューの販売

・わんこ証明写真の無料撮影会

・オリジナルグッズプレゼント

・経口補水タブレットosampo-1の試飲

5周年記念メニュー

わんちゃんと一緒にお食事が楽しめるように、人用、愛犬用の料理をご用意いたします。

＜メニュー＞

・5周年コラボカレー 1,350円

…わんちゃんモチーフの2種盛りカレー

・ドリンク各種 350円～

・わんちゃん用カレー 500円

…ささみや野菜などで作った特性メニュー！

・わんちゃん用経口補水液 FREE

※お一人様につき「5周年コラボカレー」のワンオーダーをお願いいたします。

限定40名様！先着予約の受付開始

ご予約いただいた方のみの限定PARTYに、第1部～第4部まで各回定員10名様、計40名様をご招待します。ご予約は、以下URLより先着順にて受け付けいたします。

▷予約URL：https://x.gd/RzpBQ

＜ご予約時間＞

【第1部】11:00～12:30 先着10名様

【第2部】12:30～14:00 先着10名様

【第3部】14:00～15:30 先着10名様

【第4部】15:30～17:00 先着10名様

＜ご利用時のお願い＞

・お席のご利用は90分制とさせていただきますㅤㅤ

・より多くのお客様にお楽しみいただくため、当日は店内でのカートの ご利用をご遠慮いただいております。ご来店の際は、スリングまたはペット用キャリーバッグをご利用ください。ㅤ

・店内ではマナーウェアの着用にご協力お願いいたします。

・当日は公式カメラでの撮影を予定しております。ご予約いただいた時点で撮影および撮影素材の使用にご同意いただいたものとさせていただきます。撮影NGの方がいらっしゃる場合は、お手数ですが事前に公式Instagramアカウントまでご連絡をお願いいたします。

FLAFFYメンバーからのメッセージ

おかげさまでFLAFFYは設立5周年を迎えることができました。

日頃より支えてくださっている皆さまへの感謝の気持ちをお伝えしたいという想いから、このたび「感謝」をテーマにした空間をご用意しました。

フォロワーのみなさま、クライアントのみなさま、そしてこれまでFLAFFYに関わってくださったすべての方に、直接感謝の気持ちをお伝えできれば幸いです。

また、FLAFFYは5周年をひとつの節目として、今後も"ペットとヒトの関係をフラットに"というコンセプトのもと、さらなる事業拡大と価値創出に取り組んでまいりますので、引き続き応援いただけると嬉しいです。

株式会社FLAFFYについて

【FLAFFY会社概要】

代表： 廣田 智沙

本社： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー約25万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「ペットとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2026年6月24日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（約25万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA

お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me