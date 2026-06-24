【6月25日から】レモンや牡蠣をはじめ、瀬戸内の豊かな自然が作る夏のギフトにおすすめの食品を集めたイベント「SETOUCHI GIFT」を全国のBASIC AND ACCENT で開催。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「BASIC AND ACCENT」の店舗、およびオンラインストアで、夏ギフトにおすすめのアイテムを集めたイベント「SETOUCHI GIFT」を開催いたします。

瀬戸内の海・山をテーマに、スイーツから食品までとバイヤーが選りすぐってきた食品をご用意しました。レモンや牡蠣をはじめ、瀬戸内の豊かな自然が作る山の幸や海の幸。今年の夏の贈り物はBASIC AND ACCENTで探してみませんか？

夏季限定のギフトラッピングもご用意しています。

開催期間

■2026年6月25日(木) -2026年7月14日(火)

…広島パルコ店・オンラインストア



■2026年6月26日(金) -2026年7月15日(水)

…自由が丘店・西宮阪急店・なんばパークス店・ルクアイーレ店・仙台パルコ店・湘南T-SITE店・札幌ステラプレイス店・小田急町田店・タカシマヤゲートタワーモール店・アミュプラザ長崎店・虎ノ門ヒルズステーションタワー店・ニュウマン高輪店

ショップリストはこちら ＞ :https://basicandaccent-online.com/pages/shop

展開アイテム一例

ひろしま檸檬TEACAKE 4個入 \2,343

ひろしま檸檬 アルベドコンフィチュール \2,343

THE ひろしま檸檬TEA \982

domaine tetta

ぶどうジュース 各\2,700

マルイチ商店

牡蠣とチーズのオイル漬け \1,296

牡蠣のアヒージョ \1,296

広島産牡蠣のディップソース \972

フルーツパーラーの凍らせて食べるシャーベット 各\334

SETOUCHI PASTA 各\345

とびしま柑橘工房

大人なレモンケーキ\367

広島レモンケーキ3個入 \432

牡蠣まるごとせんべい箱12枚入 \1,080

期間限定ラッピング有料BOXラッピング一例無料ラッピング一例無料ラッピング一例

期間限定のギフトラッピングもご用意いたしました。

今回は、牡蠣の柄をイメージしたマーブル柄です。BOXギフトからプチギフトまで様々なサイズでご対応いたします。

オンラインストアへ :https://basicandaccent-online.com/blogs/topics/setouchi-gift-for-summer※2026年6月25日(木)より公開予定

※店舗により商品の品揃えは異なります。

※詳しくは各店スタッフまでお問い合わせくださいませ。

PR TIMES掲載内容に関してのお問い合わせはこちら

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

BASIC AND ACCENT

2015年、東京 自由が丘に第一号店となる路面店をオープン。着心地の良いベーシックなウェアやアクセントになるアクセサリー、毎日の生活を彩る食器やインテリア雑貨を扱う全国14店舗（1店舗B AND A・2026年2月時点）を展開している。

公式ウェブサイト：https://basicandaccent.com

公式インスタグラム

BASIC AND ACCENT：https://www.instagram.com/basic_accent/

B AND A：https://www.instagram.com/b_and_a0324/

公式オンラインストア：https://basicandaccent-online.com

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

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