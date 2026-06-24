309人が選ぶ「ホクロが魅力的な俳優・女優ランキング」1位は松嶋菜々子

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株式会社WonderSpace

TVマガ（運営：株式会社WonderSpace）は、男女309名に「ホクロが魅力的だと思う俳優・女優」を自由記述で調査。1位は松嶋菜々子さん（30票）。

■TOP5（有効回答309名）


1位 松嶋菜々子 30票


2位 竹内涼真 24票


3位 波瑠・小松菜奈 各19票


5位 佐藤健・深津絵里 各18票



■視聴者の声（自由記述より）


「目元のホクロが色っぽくて艶っぽさが増す」「除去しないところに好感」など、男女問わず“ホクロ＝チャームポイント”として支持。



■調査概要


対象：男女309名／方法：クラウドソーシング（自由記述）／時期：2026年6月／主体：TVマガ編集部


記事：https://saru.co.jp/tvmaga/hokuro-actor/


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