309人が選ぶ「ホクロが魅力的な俳優・女優ランキング」1位は松嶋菜々子
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TVマガ（運営：株式会社WonderSpace）は、男女309名に「ホクロが魅力的だと思う俳優・女優」を自由記述で調査。1位は松嶋菜々子さん（30票）。
TVマガ（運営：株式会社WonderSpace）は、男女309名に「ホクロが魅力的だと思う俳優・女優」を自由記述で調査。1位は松嶋菜々子さん（30票）。
■TOP5（有効回答309名）
1位 松嶋菜々子 30票
2位 竹内涼真 24票
3位 波瑠・小松菜奈 各19票
5位 佐藤健・深津絵里 各18票
■視聴者の声（自由記述より）
「目元のホクロが色っぽくて艶っぽさが増す」「除去しないところに好感」など、男女問わず“ホクロ＝チャームポイント”として支持。
■調査概要
対象：男女309名／方法：クラウドソーシング（自由記述）／時期：2026年6月／主体：TVマガ編集部
記事：https://saru.co.jp/tvmaga/hokuro-actor/
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