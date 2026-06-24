最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing』1960～70年代の名車を収録した「GT Icons Pack」配信開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／XBOX Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）向けソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、新ダウンロードコンテンツ「GT Icons Pack」を2026年6月23日（火）より配信開始いたしました。

PlayStation(TM)Store(https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP4399-PPSA26575_00-PMRGTLEGENDSPACK)

Microsoft Store(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/pmr-gt-icons-pack-pc/9N7C893NZ964/0010?ocid=storeforweb)

Steam(https://store.steampowered.com/app/4605530/Project_Motor_Racing_GT_Icons_Pack/)

Epic Games Store(https://store.epicgames.com/p/pmr-project-motor-racing-pmr-gt-legends-pack-c99e12)

あわせて、配信開始を記念したローンチトレーラーも公開いたしました。

『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』

「GT Icons Pack」ローンチトレーラー

https://youtu.be/j14ufkCAMxI

■「GT Icons Pack」について

「GT Icons Pack」では、1960～70年代を象徴する伝説的なレーシングカーを収録。新たに3クラス・全9台の車両と、アメリカのサーキット「Rocky Knoll Raceway」（2レイアウト）を追加します。

本パックはアメリカ車を中心とした構成で、軽量で俊敏なマシンから、高回転型エンジンの精密なフィーリングを味わえるモデル、さらにはV8エンジンの圧倒的なパワーを誇る耐久レースの象徴的な存在まで、個性豊かなラインナップを取り揃えています。モータースポーツ黄金期ならではの迫力と緊張感を体感いただけます。

【「GT Icons Pack」収録内容】

■GT 70

・1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0

・1973 Chevrolet Corvette C3

・1973 Ford Capri RS3100

■Sports Car 67

・1967 Chaparral 2F

・1967 Ford Mk.IV

・1967 Lola T70 Mk 3

■GT 60

・1965 Chevrolet Corvette Grand Sport

・1964 Shelby Daytona Coupe

・1965 Jaguar E-Type Lightweight

あわせて収録される「Rocky Knoll Raceway」は、高速セクションと流れるようなコーナーが連続するアメリカンスタイルのロードコースです。2種類のレイアウトを備え、往年の名車たちによる白熱のレースをお楽しみいただけます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、国際的なチーム体制のもと、世界中のプレイヤーに向けてシミュレーションゲームの開発・販売を行っています。『Farming Simulator』シリーズや『Project Motor Racing』などを通じて、シミュレーションジャンルにおける存在感をさらに強化するとともに、世界各地のパートナーや業界とのネットワークを広げています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Project Motor Racing

対応機種：PlayStation(R)5／XBOX Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)

発売日：発売中（2025年11月25日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 6,900円（税込7,590円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：レースシミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン最大32人：マルチプレイ・クロスプラットフォーム対応）

メーカー：Straight4 Studios / GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2026 Published by GIANTS Software GmbH and developed by Straight4 Studios. All rights reserved.

公式サイト：https://projectmotorracing.sega.jp

※画面は開発中のものです。

※セガはスイスのゲームパブリッシャー・GIANTS Software社と、日本国内およびアジア市場向け新作タイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。