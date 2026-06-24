【増刷】ロングセラー書籍『最新版 脱・どんぶり勘定！これからの飲食店 数字の教科書』が改訂版第2刷・累計9刷を達成！

『最新版 これからの飲食店 数字の教科書』について

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

本書は2019年に発売された『脱・どんぶり勘定！これからの飲食店 数字の教科書』をベースに、飲食業界を取り巻く環境変化やDX活用、近年の経営課題を踏まえて全面改訂した最新版として2024年に発売されました。飲食店経営において欠かせない「数字」を、難しい会計知識ではなく、現場で実践できる視点から分かりやすく解説していることが特徴です。

本書では、

・客数アップ

・客単価アップ

・原価低減

という3つの視点を軸に、「数字が苦手な経営者や店長でも実践できるシンプル計数管理」を提案しています。

原材料費や人件費の高騰、人材不足など、飲食店経営を取り巻く環境が大きく変化する中で、本書が提唱する“脱・どんぶり勘定”の考え方が、多くの現場で支持され、今回の増刷につながりました。

また、本書の内容は「これマネ教育DX」とも連携しており、書籍で学んだ内容を動画教材や実践研修を通じて継続的に学べる環境を提供しています。知識を得るだけでなく、「現場で実践し、数字改善につなげる」ことを目的とした学習設計が、多くの企業から評価されています。

書籍：最新版 脱・どんぶり勘定！ これからの飲食店 数字の教科書(https://amzn.asia/d/01xx7Dqn)

著者：東海林 健太郎 (著), 山川 博史 (監修)

出版社：同文舘出版

発売日：2024年6月29日

定価：1,760円(税込)

【監修者 山川博史 コメント】

「今回、改訂版第2刷、そして初版から通算9刷を迎えることができました。これも日頃から本書を活用いただいている経営者の皆さま、店長の皆さま、飲食業界に関わる多くの方々のおかげです。

私たちは以前から、『売上だけを見る経営ではなく、数字を活用して現場を改善する経営』の重要性を伝えてきました。飲食店経営は感覚や経験も大切ですが、それを再現性のある成果につなげるためには数字の活用が欠かせません。本書がこれからも多くの飲食店の成長と発展に役立つことを願っています。今後も、書籍・動画教育・研修を通じて、飲食業界の人材育成と経営力向上に貢献してまいります。」

「これマネ教育DX・これマネ学校教育DX」との連携

本書籍の内容は、教育プラットフォーム「これマネ教育DX(https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/)・これマネ学校教育DX(https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/)」とも連携しています。書籍の目次ごとの学習コンテンツがオンライン動画として提供されており、利用者は場所や時間を選ばずに、効率的に専門知識を学ぶことが可能です。

【お問い合わせ先】

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

代表理事 山川博史

株式会社これマネ

URL：https://koremane.com

Mail：info@koremane.com