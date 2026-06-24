ヘルスサイエンス発想のGSHEXから新商品。NMN・ヘアケア・アクティブライフを支えるサプリメント3種を6月25日（木）に発売開始

株式会社オールペア

株式会社オールペア（所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1、代表取締役：芹澤友美）は、ヘルスサイエンス発想のインナーケアブランド「GSHEX〈グルショットイーエクス〉」より、新サプリメント3種「GSHEX NMN Supplement 60000」「GSHEX CELLIR 60」「GSHEX OSTEARA 60」を、 2026年6月25日（木）より一般発売いたします。

また、一般発売に先駆け、2026年6月18日（木）より、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba店限定で先行発売を開始。

今回発売するGSHEX新商品の3製品は、年齢に応じた健やかさを支える「NMN Supplement 60000」、髪と頭皮の美容コンディションに着目した「CELLIR 60」、軽やかなアクティブライフを支える「OSTEARA 60」です。

現代社会における過剰なプレッシャーや生活リズムの乱れは、目に見えない形で日々のコンディションに影響を与えることがあります。GSHEXは、身体をひとつの「システム」として見つめ直し、年齢、生活習慣、環境によって揺らぎやすい毎日に寄り添うインナーケアを提案します。

美しさも、活力も、軽やかな毎日も、すべては身体をいたわる日々の積み重ねから。GSHEXは、健やかさを感覚ではなく“構造”として捉え、自分らしい毎日を支える新しいウェルネス習慣を届けてまいります。

身体をひとつの「システム」として見つめる、GSHEXのインナーケア

GSHEXは、毎日のコンディションを単一の要素だけで捉えるのではなく、年齢、生活習慣、栄養バランス、活動量、日々のリズムなどが重なり合うものとして考えています。

今回発売する3製品は、それぞれ異なるライフスタイルの変化に合わせてお選びいただけます。

・ 「NMN Supplement 60000」｜これからの毎日を前向きに過ごしたい方へ。

・ 「CELLIR 60」｜毎日の身だしなみやヘアケアを大切にしたい方へ。

・ 「OSTEARA 60」｜アクティブに過ごしたい方、スポーツや外出を楽しみたい方へ。

目的に合わせて選べるインナーケアとして、現代人の毎日をサポートします。

NMN Supplement 60000※1

年齢に応じた健やかさを支える、GSHEXのプレミアム※2 NMNサプリメント

若々しく健やかな毎日を目指す方のためのプレミアム※2サプリメントです。年齢を重ねる中で感じる日々のコンディションの変化に向き合いながら、自分らしく前向きな毎日を過ごしたい方に向けて開発されました。1箱180粒入りの本格設計で、美容と健康の両面から毎日のコンディションを整えます。

こんな方におすすめ

・ 年齢に応じたケアを始めたい方

・ 若々しく健やかな毎日を目指したい方

・ 美容と健康の両面から、ワンランク上のサプリメントを取り入れたい方

※1 60000：1瓶180粒中のNMN配合量（mg） ※2 GSHEX内において

CELLIR 60

髪と頭皮の健やかな美しさを支える、ヘアコンディショニングサプリメント

髪の印象は、年齢や生活習慣によって変化しやすいものです。「CELLIR 60」は、外側からのケアだけでなく、内側からのアプローチで髪と頭皮の健やかな美しさを支えたい方に寄り添います。ハリ・コシ・ツヤのある印象を目指し、毎日の美容習慣にインナーケアを加えたい方におすすめです。

こんな方におすすめ

・ 内側からの美容補給で、髪や頭皮の健やかさを保ちたい方

・ ハリ・コシ・ツヤのある美しい印象を目指したい方

・ 外側のヘアケアに加え、インナーケアも取り入れたい方

OSTEARA 60

軽やかに動き続けたい毎日を支える、アクティブライフサプリメント

歩く、立つ、階段を上る、外出する、運動を楽しむ。「OSTEARA 60」は、日常の何気ない動作をこれからも軽やかに楽しみたい方の毎日をサポートします。年齢を重ねてもスムーズな歩みを保ち、趣味やスポーツを前向きに続けたい、アクティブライフを願う方におすすめです。

こんな方におすすめ

・ 日々のスムーズな動きや歩みが気になり始めた方

・ ウォーキングやスポーツを楽しむ方

・ 年齢を重ねても、軽やかで活動的な毎日を送りたい方

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba店にて先行発売中

GSHEXの新サプリメント3種は、一般発売に先駆け、2026年6月18日（木）より、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba店限定で先行発売中です。店頭では、実際に商品を手に取りながら、目的やライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

製品概要

GSHEXについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175748/table/11_1_59dbc07f3390cf52bda073e58f58eb1a.jpg?v=202606241252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/175748/table/11_2_085ec9755f3b1109a3755546df26e79a.jpg?v=202606241252 ]

GSHEX〈グルショットイーエクス〉は、身体をひとつの「システム」として見つめ直すインナーケアブランドです。年齢、生活習慣、環境によって変化しやすい毎日のリズムに寄り添い、健やかさを感覚ではなく“構造”として捉えるという発想のもと、新しいウェルネス習慣を提案します。

GSHEXは、現代人のライフスタイルに寄り添い、自分らしい毎日を支えるヘルスサイエンス発想のインナーケアブランドです。

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/175748/table/11_3_9d03a12f6ea1cfbd84ad84167c21bbac.jpg?v=202606241252 ]