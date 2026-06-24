夏を先取り！　川遊び・大型プール遊びを先行、解禁！｜国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】

一般財団法人 公園財団

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】では、7月4日（土）・5日（日）、11日（土）・12日（日）の４日間、スプラッシュ・リバー（川遊び）、スプラッシュ・ランド（大型プール遊び）を例年より少し早く、特別に始めます。これから訪れる猛暑を、あづみの公園で涼しく楽しく乗り越えてください！

昨年のスプラッシュ・リバー利用状況（2025年8月15日撮影）

北アルプスを背景に水遊びを楽しめます（2025年8月15日撮影）◆清流・乳川の“天然シャワー”「スプラッシュ・リバー」

当公園の夏の風物詩、北アルプスの餓鬼岳を源流とする″乳川“での川遊び「スプラッシュ・リバー」。川の水は夏でも冷たく透明度抜群。ひんやりとした風が吹く自然の″涼”を体感できる園内のオアシスです。現場には警備員が常駐するほか、仮設の足洗い場とトイレ、更衣室も設置します。木陰に小型テントを広げて、自然の風を感じながらゆっくりとお楽しみいただけます。

■開催日／7月4日（土）・5日（日）、11日（土）・12日（日）、7月18日（土）～8月30日（日）

■場 所／河畔広場（大洞下堰堤下）

■時 間／10:00～16:00 ■参加費／無料（別途入園料必要）

※雨天・増水時中止

※小学生以下は保護者同伴 ※乳川へのペットの連れ込み不可

※足元保護のため、ウォーターシューズ等のつま先、かかとがある履物の着用必須

※浮き輪や水鉄砲等の道具の持ち込み禁止

昨年度のスプラッシュ・ランド利用状況（2025年7月26日撮影）◆大型水遊びプール「スプラッシュ・ランド」

アルプス大草原に期間限定で水遊びプール「スプラッシュ・ランド」が登場します。プールの大きさは、縦８ｍ×横12mの96平方メートル 。水遊び用おむつでも利用できる小型プールもご用意。毎年好評の「ずぶぬれタイム」は、7ヵ所のスプリンクラーが回転しながら一斉に放水する、暑さを吹き飛ばすクールイベントです。

■開催日／7月4日（土）・5日（日）、11日（土）・12日（日）、7月18日（土）～8月30日（日）

※雨天中止

■場 所／アルプス大草原

■時 間／10:00～12:00、12:30～15:30（ずぶぬれタイム/11:00～、12:00～、13:00～、14:00～）

■参加費／無料（別途入園料必要）

※水遊び用おむつは、専用の小型プールでのみ利用可 ※「ずぶぬれタイム」は、スプリンクラーから放水します

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】について

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】は、北アルプス山麓の長野県大町市と松川村にまたがる自然豊かな国営公園です。四季を通じて新緑、川遊び、紅葉、雪景色など多彩な自然が楽しめるのが魅力です。園内には、鳥の目線で森を観察できる「空中回廊」、季節の料理や自然素材のクラフト体験ができる「森の体験舎」、建物全体がネットジャングルジムになっている「大草原の家」、親子で本格的なオフロード走行が体験できる「マウンテンバイクパーク」など、家族で楽しめる施設が充実しています。さらに、手ぶらで本格BBQが楽しめる「デイキャンプ場」や芝生広場、遊歩道、「林間アスレチック」など多様な設備も整っています。自然の中でリフレッシュしたい方や、家族や友人とアクティブに過ごしたい方におすすめのスポットです。

園内「アルプス広場」から見える北アルプス『餓鬼岳』

＜お問合せ＞

国営アルプスあづみの公園 大町・松川管理センター

〒398-0004 長野県大町市常盤7791-4

TEL:0261-21-1212

FAX:0261-21-1214

＜公園ホームページ＞

https://www.azumino-koen.jp/oomachi_matsukawa/

＜公式SNS＞

X：https://x.com/azumino_OM

Instagram：https://www.instagram.com/alpsazumino_om/

Facebook：https://www.facebook.com/azumino.OM/

＜管理運営＞

アルプスあづみの公園マネジメント共同体

（共同体代表：一般財団法人公園財団、構成員：大北農業協同組合、株式会社富士植木）