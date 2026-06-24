リフォーム業界30年以上の経験を一冊に。YouTube登録者2.3万人の建築士・田口寛英が『逆算リフォームのすゝめ』を6月20日に発売

株式会社田口住生活設計室

株式会社田口住生活設計室（埼玉県さいたま市、代表取締役：田口寛英）は、書籍『逆算リフォームのすゝめ ～家と共に紡いだ夫婦の物語～』を2026年6月20日に発売しました。

本書は、リフォーム業界で30年以上活動してきた著者が提唱する「未来幸福から逆算する住まいづくり」を、家族のライフストーリーを通じて伝える一冊です。

「売ってはいけない」

父から受け継いだその一言が、著者：田口寛英（同代表）の仕事人生の原点です。

リフォームの世界に飛び込んで30年。

YouTubeチャンネル『リフォーム百科事典』（登録者数2.3万人）を運営する著者は、株式会社田口住生活設計室の代表取締役でもあります。長年にわたり住まいづくりを支援する中で提唱してきた考え方がある。それが「未来幸福からの逆算リフォーム」です。

2026年6月20日(土)『逆算リフォームのすゝめ』書籍版発売

【書籍概要】

書名：逆算リフォームのすゝめ ～家と共に紡いだ夫婦の物語～

著者：田口寛英

発売日：2026年6月20日

判型：12.7 x 1.04 x 18.8 cm

ページ数：182ページ

ISBN：979-8181108806

定価：1,320円（税込）

AmazonにてKindle版も販売中

本書では、30代から70代までの家族の歩みを通して、住まいと人生の関係を描いています。

そして著者が会社設立時に掲げた経営理念は「未来幸福を実現する社会の創造」。

近江商人の教え「三方よし」の精神を受け継ぎ、社是には渋沢栄一翁の言葉を据える。理に従い、誠実に歩み続けることで心の豊かさが生まれ、それが社会全体へと広がっていく--その哲学が、リフォームという仕事を通じて実践されている。

さらに、悪質業者に騙されないための建築知識、逆算リフォームの3原則、「住まいの主治医」の見つけ方など、すぐに使える実践情報も凝縮。

読む人が人生の主役として歩み始めるための、そんな一冊です。

近年、住宅の老朽化や空き家問題、リフォームトラブルなど住まいに関する課題が増加する中、住まいを単なる建物ではなく「人生を支える基盤」として考えてほしいとの思いから、本書を執筆しました。

【著者コメント】

私は30年以上にわたり、多くのご家庭の住まいづくりに携わってきました。その中で感じたのは、リフォームは家を直すことではなく、その先の人生を支えることだということです。本書が、住まいと人生を考えるきっかけになれば幸いです。

――著者 田口寛英

【会社概要】

社名： 株式会社田口住生活設計室

代表： 代表取締役社長 田口 寛英

本社所在地： 埼玉県さいたま市北区本郷町1579

URL： https://taguchijyuseikatsu.com/

設立年： 1998年4月（法人化は2014年8月）

資本金： 300万円

従業員数： 10名

事業内容： 耐震診断、リフォーム工事、コンサルティング

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社田口住生活設計室 広報担当：杉野

TEL：048-729-4517 FAX：048-729-4518

E-mail：tjs.pr@homedr.info