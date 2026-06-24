株式会社NEWONE、株式会社アルヴァスデザインと提携し「7つの習慣(R) forセールスパーソン」の提供を開始

株式会社NEWONE

株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、株式会社アルヴァスデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 研、https://alvas-design.co.jp/ 以下、アルヴァスデザイン）が開発した、営業パーソンの主体性と顧客志向を高め、顧客から選ばれ続ける営業組織の実現を目的とした研修プログラム「7つの習慣(R) forセールスパーソン」の提供を開始いたします。

本プログラムは、テクニックや営業スキルに留まらず、営業パーソンの行動習慣やマインドセットといった「あり方」にアプローチすることで、持続的な成果創出と顧客との信頼関係構築を支援するものです。

背景

近年、営業現場においては以下のような課題が顕在化しています。

・成果が数字追求に偏り、顧客理解が浅くなっている

・営業活動が受け身化し、主体性が低下している

・提案が形骸化し、差別化できない

・スキル研修を実施しても現場が変わらない

このような背景から、営業成果を高めるためにはスキル強化だけでなく、営業パーソンの価値観や行動原則を変革する必要性が高まっています。

プログラム概要

「7つの習慣(R) for セールスパーソン」は、スティーブン・R・コヴィー氏の著書『7つの習慣(R)』をベースに、フランクリン・コヴィー・ジャパン社監修のもと、株式会社アルヴァスデザインが営業領域に特化して設計・開発した研修プログラムです。

主体性・相互理解・Win-Winといった『7つの習慣(R)』の原則を営業活動に具体化し、顧客との信頼関係を基盤に持続的な成果を生み出す営業人材の育成を目指します。単なる知識習得に留まらず、行動変容の実現を重視し、講義・ロールプレイ・グループワークを組み合わせた実践的な学習を通じて、現場で再現可能な営業行動の定着を支援します。

プログラムの詳細・資料請求はこちら(https://new-one.co.jp/workshop/7habits-sales/)から

本プログラムの特長

- スキルではなく「行動習慣」を変える短期的なテクニックではなく、成果を出し続けるためのマインドと行動習慣を定着させます。- 営業に特化した実践設計抽象的な自己啓発ではなく、営業プロセスに紐づいた具体的な行動変容を促します。- 顧客との関係性構築にフォーカス顧客との信頼関係構築を軸に、「選ばれ続ける営業」を育成します。- 組織変革への波及共通言語・共通の価値観を形成し、個人の変化を組織力向上へとつなげます。

得られる効果

- 主体的に行動できる営業人材の育成- 顧客との信頼関係の強化- 営業活動の目的意識の向上- 営業組織の一体感・共通言語の形成- 成果につながる行動習慣の定着

共催セミナーのご案内

本プログラム提供開始を記念し、株式会社アルヴァスデザイン 代表取締役CVO（Chief Visionary Officer）高橋 研氏とNEWONE 代表取締役 上林 周平が登壇するセミナーを開催いたします。

《タイトル》2・3年目からの成長差は、“仕事の習慣”で決まる ―7つの習慣(R)から考える、若手社員の自走力の育て方―

《日時》2026年 7月 3日（金）14:00～15:00

《受講方法》「Zoom」にて実施予定

《料金》無料

参加申込みはこちら：https://new-one.co.jp/seminar/7habits/

株式会社NEWONEについて

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を掲げ、エンゲージメント向上を軸とした人材育成・組織開発コンサルティングを提供しています。

個人の意識変革と職場における関係性の向上にアプローチし、社員が自発的に仕事にのめり込み、成果と成長を両立できる「推せる職場」づくりに取り組んでいます。

人的資本経営が重要視される中、採用後の定着や若手社員の早期戦力化といった課題に対し、多くの企業の組織変革を支援しています。Softbank、カゴメ、三菱地所ホームをはじめ、さまざまな業界での支援実績があります。

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

代表者：上林 周平

事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

URL：https://new-one.co.jp/

株式会社アルヴァスデザインについて

アルヴァスデザインは、営業人材育成とマネジメント人材育成を中心に、人と組織の成長を支援しています。営業分野では、顧客のビジョン実現を支援する営業スタイル「インサイトセールス」を軸に、マネジメント分野では、ドラッカーのマネジメント理論をベースに、次世代リーダーや管理職層に向けた育成プログラムを展開。一社一社が目指す未来に向けて、オーダーメイド型の教育プログラムを通じた伴走支援を行っています。

所在地：東京都港区新橋2丁目16-1ニュー新橋ビル6階

代表取締役 CVO：高橋 研

事業内容：人材開発、人材紹介、ワークショップ会場運営

会社URL：https://alvas-design.co.jp/

本件に関する問い合わせ先

https://new-one.co.jp/contact/