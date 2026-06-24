INPEX、グローバルの経営改革を支えるIT基盤としてSAPのCloud ERPを稼働開始

アビームコンサルティング株式会社

株式会社INPEX（本社：東京都港区、代表取締役社長：上田 隆之、以下INPEX）は、グローバルの経営改革を支えるIT基盤として、SAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀川 嘉朗 以下SAPジャパン）が提供するSAP(R) Cloud ERP Private*を導入し、稼働したと発表しました。

アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下アビームコンサルティング）は、経営基盤変革における豊富な支援実績を活かし、INPEXの経営戦略の進化を踏まえ、業務・データ基盤の再設計から導入・定着までを一貫して支援しました。

（* SAP Cloud ERP PrivateはSAP S/4HANA(R) Cloud Private Editionを指す）

INPEXでは2008年に当初の経営戦略である「埋蔵量維持拡大」や「事業領域の拡大」を推進するための基幹システムとして「IBOS（SAP(R) ERP）」を利用していました。その後、2025年2月に策定した「INPEX Vision 2035」のもと、近年の地政学リスクを背景に、エネルギーの安定供給を基盤としながら、水素・アンモニア、CCS、再生可能エネルギーなどの低炭素化に向けた、「責任あるエネルギー・トランジション」を牽引する方向へと大きく変化しております。

このような背景の中、社内外の環境変化に柔軟に対応するため、システム基盤の刷新を含めた経営基盤変革に着手しました。その実行パートナーとして、エネルギー業界における変革支援の知見および豊富な実績を有するアビームコンサルティングを選定し、業務プロセス改革からシステムの設計・構築・導入、さらにはその定着までを一貫して推進する体制を構築しました。

そして、こうした変革を支えるシステム基盤として、グローバルでも多くの実績を持つSAP Cloud ERP Privateの採用を決定しました。データ移行や他システム間連携等で大規模障害が発生するリスクの低さ、クラウド化による柔軟性の向上や運用管理の負担軽減、AIなど最新のIT技術への対応などが選択の理由となりました。

システムの構築には、従来のようなFit & Gap分析で発見したギャップをアドオンで対応するのではなく、業務をSAPが標準とするベストプラクティスに合わせるFit to Standard手法を採用し、開発時間を短縮し、2026年1月に日本国内での本格稼働が実現しました。

これにより、基幹業務の最適化とデータ経営基盤の強化を図り、変化の激しい事業環境においても迅速かつ的確な意思決定が期待できます。具体的な新システム導入の目標は以下のとおりです。

- 複雑化・多様化する経営データの一元管理、およびレポーティング業務の効率化・迅速化- 柔軟性の高いシステムの構築により、業務・システムの変更に掛かる工数の削減、将来起こりうる環境変化および今後の多様な事業展開への迅速な対応- AIを含む最新のIT技術を活用し、既存業務プロセスの見直し・最適化を図ることで業務を効率化し、社員が高付加価値業務に注力できる体制を構築。

INPEXについて

株式会社INPEXは、日本最大規模の石油・天然ガス開発企業として、豪州、アブダビ、東南アジア、日本、欧州の５つのコアエリアを中心に世界中でプロジェクトを推進しております。2025年2月に「INPEX Vision 2035」を策定し、石油・天然ガス事業の収益基盤を維持しながら、水素・アンモニア、再生可能エネルギー、CCS（CO2の分離回収・輸送・貯留）などの低炭素化の推進に取り組んでまいります。

https://www.inpex.com

SAPジャパンについて

SAPジャパンは、SAP SEの日本法人として1992年に設立されました。SAP（NYSE:SAP）は、エンタープライズアプリケーションとビジネスAIのグローバルリーダーとして、ビジネスとテクノロジーの融合を推進しています。50年以上にわたり企業と共に歩み、進化を続け、財務、調達、人事、サプライチェーン、カスタマーエクスペリエンスなどのビジネスクリティカルな業務を統合し、お客様のビジネスを成功へと導く支援をしています。詳細は、こちらからご覧ください。http://www.sap.com/japan

アビームコンサルティングについて

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 9,700 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。https://www.abeam.com/jp/ja/

この文書には、将来の事象に関する予測、見通し、その他の将来予想についての記述が含まれています。これらの記述は現在の期待値、予測、仮定に基づいており、実際の結果や成果が予想と大きく異なる可能性があるリスクや不確実性を伴います。これらのリスクや不確実性に関する詳細情報は、証券取引委員会（SEC）に提出された資料に記載されています。特に、SAPの2025年度の年次報告書（様式20-F）のリスク要因セクションに詳細が記されています。

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