東京マラソン2027チャリティ、フローレンスの寄付金及びチャリティランナー募集開始！

認定NPO法人フローレンス

認定NPO法人フローレンス（東京都千代田区、代表理事：赤坂緑）は、2027年3月7日（日）開催の東京マラソン2027チャリティに寄付先団体として参加し、本日より東京マラソン2027チャリティの寄付金及びチャリティランナーの募集を開始しました。

フローレンスは2019年より東京マラソンチャリティに参加しており、これまで延べ約1,000名のチャリティランナーが、こどもたちの未来を応援するために東京を走ってきました。

皆さんからのご寄付は、ひとり親家庭への支援に活用します。

- 病児保育による「休めない」を支える仕組みづくり。- 24時間365日の相談支援による孤立防止。- 食料・日用品支援を通じたつながりづくり。- こどもたちの「やってみたい」を応援する体験機会の提供。

一人一人のチャリティランナーの挑戦が、親子の暮らしを支える力になります。

フローレンスの東京マラソン2027チャリティ特設サイトはこちら(https://florence.or.jp/marathon/)

あなたの走りが、ひとり親家庭を支える力になる

ひとり親家庭では、子育てと仕事を一人で担う中で、

- 体調を崩しても休めない- 頼れる人が限られている- 孤立の中で悩みを抱えてしまう

といった困難に直面することがあります。

フローレンスでは、こうした家庭に対し、病児保育、相談支援、食料・日用品支援、体験機会の提供などを通じて支援を届けています。

生活を支えること。孤立を防ぐこと。安心して「助けて」と言える場所をつくること。

そしてもう一つ、こどもたちが未来に希望を持ち、家庭環境に関わらず「やってみたい」をあきらめなくていい社会をつくること。

東京マラソン2027チャリティでいただいたご寄付は、こうした取り組みに活用されます。

東京マラソン2027チャリティランナー募集概要

開催日：2027年3月7日（日）

申込み受付：6月24日（水）11時より受付開始

フローレンスチャリティランナー募集人数：63名（予定）

■参加方法

東京マラソン2027チャリティ特設サイト(https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/)から、フローレンスへ15万円以上のご寄付をお申し込みください。

■参加の流れ

１. 特設サイトから寄付を申し込む（15万円以上）

２. 選定方法に基づきチャリティランナーを決定

３. 寄付金を入金する

４. 大会の参加手続きを行う

５. 出走確定

チャリティランナーに選定された方は、指定期間内にお申し込み金額以上のご寄付を入金のうえ、大会への参加手続きを行うことで出走が確定します。

※寄付金入金期間：7月14日（火）～8月9日（日）

※ランナーとして参加せず、ご寄付のみでのご参加も受け付けています。

■参加の流れ

（１）フローレンスチャリティランナー優先枠（25名）

過去にフローレンスのチャリティランナーとして参加された方を対象とします。

応募多数の場合は先着順で決定します。

（２）フローレンス寄付者優先枠（6名）

過去にフローレンスへご寄付いただいたことがある方を対象とします。

応募多数の場合は、累計寄付金額や寄付継続期間などを総合的に勘案して決定します。

※過去にフローレンスのチャリティランナーとして参加された方は、（２）ではなく（１）の対象となります。

（３）その他

寄付申込金額の高い方から順に決定します。

寄付申込金額が同額の場合は先着順となります。

※お申し込み後の寄付金額の変更はできません。

■申込み期間

チャリティランナー申込み期間：6月24日（水）11時～7月9日（木）17時

■寄付のみのご参加

寄付のみの申込み期間：6月24日（水）11時～8月31日（月）17時

■法人のお申込み

企業・団体から複数名のお申込みも可能です。

お申込みの際には、1名の出走につき1件のお申込みをお願いします。出走する社員・職員の情報入力が必要です。

募集枠に限りがありますので、まずはお早めにお問い合わせください。

詳細はフローレンスの東京マラソン2027チャリティ特設サイト(https://florence.or.jp/marathon/)をご覧ください。

フローレンスならではのチャリティランナー体験を用意

フローレンスでは、チャリティランナーの皆さんに、単に「走る」だけではなく、こども支援の活動とつながりながら大会当日まで挑戦を楽しんでいただけるプログラムを用意しています。

1．大会当日はチャリティラウンジでお出迎え

フィニッシュ後は、チャリティラウンジでスポーツマッサージを提供します。

2．ランニングクリニックを開催（皇居周辺 10月4日開催決定！）

ランニングコーチを招いた人数限定のランニングクリニックを開催予定です。

講師には、YouTube「ランニングなら!!大角チャンネル」でも人気の大角重人さんを迎え、東京マラソンチャリティ完走に向けたサポートを行います。

大角 重人（おおすみ しげと）さん

プロランニングコーチ・フィジカルコーチ。早稲田大学卒業後、スターツ陸上部コーチ、SWACヘッドコーチを歴任。エリート選手から市民ランナー、都市型大会出場者まで幅広い指導実績を持つ。

主な実績：

・2001年 箱根駅伝 第6区出場

・2017年 ホノルルマラソン年代別1位

・ハーフマラソン ベスト：1時間04分39秒

・100km ベスト：8時間57分11秒

3．フローレンスチャリティランナー限定ノベルティを贈呈

参加記念として、

- オリジナルゼッケン- ロゴ入りテーピング- ステッカー

などの限定ノベルティを予定しています。

※内容は変更となる場合があります



ゴールの先にある、親子の未来のために

日本では今も、子育てと生活の両立に困難を抱える家庭が少なくありません。休みたくても休めない、頼りたくても頼れない。そうした状況の中にいる親子を、フローレンスは支え続けています。

42.195kmを走り切る先には、支援を必要としている親子がいます。あなたの挑戦が、誰かの「助けて」に応える力になります。ぜひ一緒に、こどもたちの未来につながるゴールを目指してください。

認定NPO法人フローレンスについて

こどもたちのために、日本を変える。フローレンスは未来を担うこどもたちを社会で育むために、事業開発、政策提言、文化創造の３つの軸で、社会課題解決と価値創造をおこなう国内最大規模のNPO法人です。

日本初の訪問型・共済型病児保育事業団体として2004年に設立し、ひとり親支援とこどもの貧困防止、こどもの虐待や親子の孤立防止、障害児家庭支援など、日本のこども・子育ての領域で総合的な活動をおこなっています。

2015年度に「小規模認可保育所」として国策化された「おうち保育園」をはじめとする保育事業、障害児家庭に保育や支援を届ける「フローレンスの障害児保育・支援」、こどもの虐待問題解決のため「フローレンスのにんしん相談・赤ちゃん縁組」、こどもの貧困を解決する「こども宅食」などの取り組みを全国に広め、たくさんの仲間と共に、社会に「新しいあたりまえ」をつくることを目指しています。

フローレンスコーポレートサイト(https://florence.or.jp/)