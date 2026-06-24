マツダ、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に新型 MAZDA CX-5を出展

マツダ株式会社

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、2026年6月26日（金）～28日（日）に幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展します。今回のブースでは、広島のアウトドアブランド・企業とともに、朝の出発、昼のキャンプ、夜の車中泊まで、アウトドアの一日を表現します。焚き火台やテント、寝袋、五右衛門風呂など、アウトドアシーンで使える個性豊かなアイテムを展示するほか、会場限定のオリジナルアイテムづくりを体験できるワークショップも実施予定です。

<参加ブランド・企業>

アウトドアの一日を表現した空間に新型MAZDA CX-5を組み合わせ、荷室の使いやすさや車内での過ごしやすさ、アウトドアへ向かう道中での扱いやすさなどを、実際の利用シーンにあわせて紹介します。クルマだけではなく、道具や体験を含めた“アウトドアの一日”を通じて、新型MAZDA CX-5と過ごすアウトドアの楽しみ方を提案します。

■朝・昼・夜で楽しむ、“アウトドアの一日”

ブースでは、「THE DAY」をテーマに、各ブランドのアイテムとともに、朝の出発、昼のキャンプ、夜の車中泊までの一日を表現します。

朝｜出発シーン

朝のシーンでは、出発時や道中をイメージした展示を行います。

360°ビュー・モニターなどにより、キャンプ場までの細い道や慣れない駐車スペースでも周囲を確認しやすく、アウトドアへ向かう道中を落ち着いて楽しめる新型MAZDA CX-5の扱いやすさを紹介します。

昼｜キャンプシーン

昼のシーンでは、キャンプギアやアウトドア用品の積載を想定した展示を行います。

広島ゆかりのアウトドアブランド・企業が手がける焚き火台やテントに加え、五右衛門風呂も登場。実際のアウトドアアイテムとともに、キャンプやアクティビティに必要な道具を積んで出かける場面を通じて、新型MAZDA CX-5の荷室の広さや使いやすさをご体感いただけます。

夜｜車中泊・くつろぎシーン

夜のシーンでは、一日の終わりに車内で過ごす車中泊シーンを展示します。

パノラマサンルーフ越しに星空を眺める開放感や、純正の車中泊キットや参加ブランドの寝袋を活用して車内でくつろぐ過ごし方、停車中にセンターディスプレイで動画を楽しむ時間など、アウトドアでの夜を心地よく過ごすシーンを通じて、新型MAZDA CX-5の快適性を紹介します。

■会場限定のオリジナルアイテムづくりを体験

会場では、シェラカップやお好み焼きヘラ、ペットネームタグ、アクリルランタンなど、日常からアウトドアシーンでも使えるオリジナルアイテムづくりを体験できるワークショップを実施予定です。完成するアイテムにはマツダのロゴが入っており、会場限定のアイテムとしてその場でお持ち帰りいただけます。ワークショップは整理券制で、各回30分程度、参加費無料でお楽しみいただけます。

ワークショップ概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167476/table/17_1_e9a75f5b425c59b48b85fb6f725ed97b.jpg?v=202606241252 ]

整理券配布時間：

6月26日（金）・27日（土）

ワークショップ１.２. 10:00～11:00／14:00～15:00

ワークショップ３.４. 12:00～13:00／16:00～17:00

6月28日（日）

ワークショップ１.２. 10:00～11:00／14:00～14:30

ワークショップ３.４. 12:00～13:00／15:30～16:00

※整理券は各回定員に達し次第、配布終了となります。

※実施内容・時間は変更となる場合があります。

※対象年齢：3歳以上 ただし、小学生以下のお子様は親御様の同伴必須

■出展概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167476/table/17_2_296f3f93e36459160a6321d04c8bb20c.jpg?v=202606241252 ]