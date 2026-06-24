カウネット、パラアスリート永田務選手とスポンサー契約を締結

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下 カウネット)は、2026年6月からパラアスリートの永田務（ながた つとむ）選手とスポンサー契約を締結しました。

永田選手は、国際大会にて男子マラソンで好成績を残しており、現在はパラトライアスロンで2028年に開催される国際大会への出場を目指して挑戦を続けています。カウネットは、このように自らの限界を決めず、挑戦を続ける永田選手の姿勢に強く共感し、この度スポンサーとして応援させていただくことを決定しました。

本契約は、永田選手の競技活動を支援するとともに、コクヨグループが推進するインクルーシブなモノ・コトづくりのプロセス「HOWS DESIGN（ハウズ デザイン）」のリードユーザーとして迎え入れるものです。永田選手が持つ、アスリート特有の微細な身体感覚や変化を言葉に落とし込む視点を活かし、対話を重ねる共創を通じて、誰もがより使いやすく快適に働ける商品やサービスの企画開発を進めてまいります。

カウネットにおいて、パラアスリートをリードユーザーとして迎えるのは今回が初めての試みです。本契約を通じて、永田選手には日常生活における行動観察やワークショップ、試作品の評価等に深く携わっていただきます。これまでの枠組みを超えた新たな気づきを社内にもたらすとともに、カウネットおよびコクヨグループ全体のリードユーザー層をさらに拡大・多様化させ、イノベーション創出へと繋げてまいります。

１．永田務選手 コメント

この度、6月よりカウネット様とスポンサー契約を締結させていただきました、パラトライアスロンの永田務です。2028年の国際大会に向けて共に戦っていただけることとなり、非常に心強く、またありがたく思っております。責任を持って、世界最高峰の舞台で戦い抜く姿を皆様にお見せしたいです。また、今回のスポンサー契約を通じて、カウネット様およびコクヨグループの商品開発にも携わらせていただくことになりました。一当事者として実際に商品を使用してみた感想や、障がいを持つ方がより使いやすく、快適に働くためのアイデアを私なりの視点で伝えてまいります。私の経験がこのような形で活かせる機会をいただき、大変嬉しく思います。目標に向かって全力で頑張ります。

２．選手プロフィール

ワークショップの様子

氏名： 永田 務（ながた つとむ）

出身地： 新潟県村上市

生年月日： 1984年2月20日（42歳)

略歴：

自衛隊除隊後の2010年、勤務中の不慮の事故により右腕に障がいを負う。その後ウルトラマラソンに挑戦し、2015年には100km世界選手権に日本代表として出場。2019年からパラ陸上競技に本格参戦し、東京2020パラリンピック 男子マラソン（T46クラス）にて銅メダルを獲得。2023年からはパラトライアスロンへ競技を転向し、2028年ロサンゼルスパラリンピックでの活躍を目指し挑戦を続けている。

主な成績：

2015年 第30回サロマ湖100kmウルトラマラソン 2位

2015年IAU100km世界選手権 日本代表

2021年 第76回びわ湖毎日マラソン 2時間25分23秒（※T46クラス アジア記録樹立）

2021年 東京2020パラリンピック 男子マラソン（T46クラス） 銅メダル

2024年 パラトライアスロン アジア選手権 1位

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

＜カウネットについて＞（https://www.kokuyo.com/kaunet/）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、すべての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。