【ツヴィーゼル・フォルテッサ】新作テーブルウェア「Iceland Light & Dark」を7月1日に発売
暑さが増すこれからの季節。冷たい前菜やサラダ、旬の魚介料理などが並ぶ食卓には、器にも涼やかな表情を取り入れたくなります。
「Iceland」（アイスランド）シリーズは、その名の通りアイスランドの雄大な自然から着想を得た
コレクション。
氷河や雪原を思わせる明るい色合いの「Light」（ライト）と、
火山岩や溶岩が織りなす大地をイメージした「Dark」（ダーク）の2つのカラーが、
料理の魅力を引き立てます。
料理を盛り付けるだけで、まるでレストランの一皿のような印象に。日々の食卓からホームパーティーまで、さまざまなシーンで活躍するテーブルウェアです。
「Iceland Light」を見る :
https://zwieselfortessa.jp/collections/iceland-light
「Iceland Dark」を見る :
https://zwieselfortessa.jp/collections/iceland-dark
■自然が生み出す美しい表情
Icelandシリーズの魅力は、一点一点異なるような表情を持つ有機的なデザイン。
「Iceland Light」は、氷河や雪景色を思わせる柔らかなホワイトカラーが特徴。
ガラス器やクリアなグラスとの相性も良く、夏らしい爽やかなコーディネートを演出します。
「Iceland Light」フラットプレート
一方の「Iceland Dark」は、深みのあるダークグレーが料理の色彩を際立たせるデザイン。
鮮やかな野菜や魚介類、デザートなどを美しく引き立て、モダンなテーブルシーンを演出します。
「Iceland Dark」ディーププレート
異なるカラーを組み合わせることで、食卓により豊かな表情と奥行きをもたらします。
■夏の食卓におすすめ
冷製パスタやカルパッチョ、フルーツを使ったデザートなど、彩り豊かな夏のメニューとの相性は抜群です。
家族との食事はもちろん、友人を招いてのホームパーティーや週末のブランチなど、特別な時間をより印象的に演出します。
■商品概要
◆シリーズ名：Iceland Light（アイスランド ライト）
◆価格：フラットプレート22cm 4,100円・27cm 5,600円、ディーププレート15cm 4,100円・
23cm 4,900円・28cm 9,000円、マグカップ3,700円（各1個あたり税抜）
◆サイズ
フラットプレート22cm（品番D7610220000）：直径220mm、高さ28mm
フラットプレート27cm（品番D7610270000）：直径270mm、高さ25mm
ディーププレート15cm（品番D7611150000）：直径150mm、高さ30mm、容量325ml
ディーププレート23cm（品番D7611230000）：直径230mm、高さ40mm、容量1,100ml
ディーププレート28cm（品番D7611280000）：直径290mm、高さ50mm、容量2,250ml
マグカップ（品番D7614260000）：直径78mm、高さ73mm、容量260ml
◆素材：ストーンウェア（碑器）
◆生産国：ポルトガル
◆Webサイト： https://zwieselfortessa.jp/collections/iceland-light
フラットプレート22cm
フラットプレート27cm
ディーププレート15cm
ディーププレート23cm
ディーププレート28cm
マグカップ
◆シリーズ名：Iceland Dark（アイスランド ダーク）
◆価格：フラットプレート22cm 4,100円・27cm 5,600円、ディーププレート15cm 4,100円・
23cm 4,900円・28cm 9,000円、マグカップ3,700円（各1個あたり税抜）
◆サイズ
フラットプレート22cm（品番D7620220000）：直径220mm、高さ28mm
フラットプレート27cm（品番D7620270000）：直径270mm、高さ25mm
ディーププレート15cm（品番D7621150000）：直径150mm、高さ30mm、容量325ml
ディーププレート23cm（品番D7621230000）：直径230mm、高さ40mm、容量1,100ml
ディーププレート28cm（品番D7621280000）：直径290mm、高さ50mm、容量2,250ml
マグカップ（品番D7624260000）：直径78mm、高さ73mm、容量260ml
◆素材：ストーンウェア（碑器）
◆生産国：ポルトガル
◆Webサイト： https://zwieselfortessa.jp/collections/iceland-dark
フラットプレート22cm
フラットプレート27cm
ディーププレート15cm
ディーププレート23cm
ディーププレート28cm
マグカップ
◆発売日：7月1日（水） ツヴィーゼル・フォルテッサ オンラインショップにて販売開始。
その後、専門店などでも順次販売予定。
※Iceland Dark フラットプレート27cmのみ7月下旬以降入荷の予定。
■会社概要
ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパンは、「the table is yours（そのテーブルは、
あなたのもの）」というビジョンを掲げます 。
グラスのZWIESEL GLAS（ツヴィーゼル グラス）・SCHOTT ZWIESEL（ショット・ツヴィーゼル）、テーブルウェアのFORTESSA（フォルテッサ）、2025年10月より加わったラグジュアリーブランドEISCH（アイシュ）を加えた包括的なブランドとなったことにより、ツヴィーゼル・フォルテッサは、単なる食器の提供にとどまらず、グラス、カトラリー、陶磁器を組み合わせたトータルな
テーブルセッティングを通じて、プロフェッショナルの現場からご家庭まで、あらゆる食卓を個性的で忘れられない瞬間に変えることを目指します。
■Information
● ツヴィーゼル・フォルテッサ公式サイト（ZWIESEL FORTESSA）
https://zwieselfortessa.jp/
● ツヴィーゼル・フォルテッサInstagram
https://www.instagram.com/zwiesel_fortessa_japan/
● ツヴィーゼル公式サイト（ZWIESEL GLAS）
https://zwiesel-glas.co.jp(https://zwiesel-glas.co.jp/)